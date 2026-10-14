Prognoza meteo 14 octombrie. Ninsori, rafale de vânt și temperaturi de -4 grade. Ce zone intră sub influența vremii reci

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru miercuri, 14 octombrie, când vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa sub mediile climatologice specifice perioadei, iar ploile vor apărea în special în regiunile sudice.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile din Carpații Orientali. La munte, în special la altitudini mari, sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar în zonele montane înalte rafalele vor atinge viteze de 60-80 km/h. În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vitezele vântului vor ajunge pe parcursul zilei la 50-70 km/h.

Potrivit prognozei meteorologice, valorile termice vor rămâne sub cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea local în anumite regiuni.

Pe parcursul zilei, precipitațiile sunt așteptate în Oltenia, unde cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp. Ploile se vor putea semnala și în Muntenia și Dobrogea, în timp ce spre sfârșitul nopții sunt posibile precipitații în Moldova. În Maramureș, ploile vor apărea cu totul izolat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă intensificările vor fi mai importante în zonele montane înalte. Cele mai puternice rafale sunt prognozate în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde viteza vântului va ajunge la 60-80 km/h.

În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vântul va avea viteze de 50-70 km/h în timpul zilei. Aceste intensificări vor fi resimțite în special în regiunile estice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului vântul va avea, în general, intensitate slabă până la moderată.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia. În restul țării, vremea va rămâne rece pentru această dată, cu valori termice sub mediile obișnuite ale perioadei.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade Celsius în cea mai mare parte a țării. În depresiunile din Carpații Orientali, valorile vor coborî spre -4 grade, în timp ce pe litoral temperaturile minime vor fi mai ridicate, putând ajunge până la aproximativ 10 grade.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor forma ceață și brumă. Aceste fenomene sunt așteptate în condițiile temperaturilor scăzute, în special în zonele în care valorile termice vor coborî mai mult pe parcursul nopții.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza si pentru Capitală. Vremea se va menține rece pentru data de 14 octombrie. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar condițiile de ploaie vor fi reduse.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificările prognozate în anumite regiuni din sud-estul țării și la munte. Temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 5 și 6 grade.

În zona periurbană a Bucureștiului, temperaturile minime vor putea coborî până la aproximativ 2 grade Celsius. Spre sfârșitul intervalului, meteorologii anunță și condiții de ceață.

La munte, vremea va rămâne rece, deși temperaturile din timpul zilei ar putea înregistra o ușoară creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în toate masivele montane.

Spre sfârșitul nopții, precipitațiile slabe mixte vor apărea pe arii restrânse în Carpații Orientali și cu totul izolat în celelalte masive. La altitudini mari, acestea se vor putea transforma în lapoviță și ninsoare, pe fondul temperaturilor scăzute.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a zonei montane, dar va prezenta intensificări la altitudini mari. În special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze de 60-80 km/h, potrivit prognozei meteorologice pentru miercuri, 14 octombrie.