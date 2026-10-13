Alertă meteo ANM: Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori. Ce regiuni sunt vizate

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea „Prognoza meteo ANM pentru întreaga săptămână: Când se termină ploile? Cum va fi vremea în weekend?”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări privind condițiile meteorologice din următoarele ore. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar în mai multe regiuni sunt așteptate intensificări ale vântului, ploi și precipitații mixte la altitudini mari.

Informarea meteorologică este valabilă până pe data de 14 octombrie, ora 18:00. Fenomenele vizate sunt intensificările vântului, ploile moderate cantitativ și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane situate, în general, la peste 1.500 de metri altitudine.

Potrivit ANM, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală cuprinse, în general, între 45 și 55 km/h. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului în Banat și Crișana, unde rafalele vor atinge 35–45 km/h.

Condițiile meteorologice vor fi mai severe în zonele montane înalte. În Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele de vânt vor ajunge la viteze de 60–80 km/h.

Meteorologii avertizează că intensificările vântului vor afecta mai multe regiuni în intervalul menționat, cu diferențe de intensitate în funcție de zonă și de evoluția fenomenelor atmosferice.

În cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, pe parcursul zilei va continua să plouă moderat cantitativ. Pe arii restrânse, cantitățile de apă acumulate vor fi de 10–20 de litri pe metru pătrat.

La munte, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi mixte la altitudini, în general, de peste 1.500 de metri. În aceste zone sunt prognozate lapoviță și ninsoare, pe fondul temperaturilor mai scăzute.

ANM precizează că vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată, atât în intervalul de valabilitate al informării meteorologice, cât și în zonele vizate de avertizările privind vântul.

Prima atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a Dobrogei și este valabilă din 13 octombrie, ora 10:00, până pe 14 octombrie, ora 10:00.

În intervalul menționat, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze de 50–70 km/h. Avertizarea vizează cea mai mare parte a regiunii, unde rafalele vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă.

Fenomenul prognozat este reprezentat de intensificările vântului, iar intervalul de valabilitate se încheie miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00.

O a doua atenționare meteorologică de cod galben este valabilă pe 14 octombrie, între orele 10:00 și 18:00. Aceasta vizează sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde sunt prognozate noi intensificări ale vântului.

Conform informării meteorologice, vitezele vântului vor ajunge la 50–70 km/h în zonele vizate. Atenționarea se aplică pe parcursul intervalului menționat, când rafalele pot atinge valorile indicate de meteorologi.

Cele două atenționări de cod galben acoperă intervale succesive, Dobrogea fiind vizată de ambele avertizări. Prima este valabilă până miercuri, la ora 10:00, iar cea de-a doua continuă până la ora 18:00, incluzând și sudul Moldovei și estul Munteniei.