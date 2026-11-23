Legea care impozitează pensiile. Proiectul, intitulat „Legea solidarității naționale”, propune taxe suplimentare pentru pensiile care depășesc un anumit plafon, dar și pentru persoanele cu averi de peste 10 milioane de euro. Inițiativa a parcurs etapa parlamentară din Senat și a ajuns la Camera Deputaților, care urmează să dea votul final.

Propunerea legislativă vizează mai multe categorii de venituri și patrimoniul persoanelor fizice. Printre măsurile prevăzute se numără impozitarea suplimentară a pensiilor mari, taxarea averilor consistente și introducerea unor sancțiuni raportate la cifra de afaceri pentru anumite fapte.

Proiectul urmărește instituirea unor contribuții de solidaritate. Procentele prevăzute sunt mai ridicate pentru veniturile și averile care depășesc pragurile stabilite în document.

Una dintre măsurile importante din proiect vizează pensiile care depășesc echivalentul a 11 salarii minime brute pe țară. Inițiatorii propun aplicarea unei cote de impozitare de 90% pentru partea din pensie care depășește acest prag.

Pentru venitul impozabil lunar din pensii, proiectul stabilește o cotă de 10%. Diferența care trece de plafonul menționat ar urma să fie taxată cu un procent mult mai mare.

Documentul legislativ formulează astfel propunerea:

„(2) Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii şi respectiv a unei cote de 90% din venitul impozabil lunar din diflerenţa de pensie ce depăşeste 11 salarii minime brute pe ţară”,

Măsura se referă, așadar, la partea din pensie care depășește plafonul stabilit. Nu este prevăzută aplicarea cotei de 90% asupra întregii pensii.

Impozit de solidaritate pentru averile de peste 10 milioane de euro

Legea solidarității naționale propune și impozitarea persoanelor fizice care dețin averi importante. Pragul de la care ar urma să fie aplicată contribuția este de 10 milioane de euro.

Potrivit proiectului, la calculul averii sunt luate în considerare veniturile cumulate, câștigurile, activele mobiliare și construcțiile aflate în patrimoniul contribuabilului la data de 31 decembrie a anului anterior.

Pentru persoanele care depășesc pragul de 10 milioane de euro, inițiativa prevede un impozit anual de 1% din valoarea totală a averii.

Pentru patrimoniile care trec de 100 de milioane de euro, procentul propus este de 2% pe an. Documentul legislativ precizează:

„Contribuabilii persoane fizice a căror venituri cumulaie cu valoarea câştigurilor, a activelor mobiliare şi a construcţiilor existente în patrimoniul acestora la data de 31 decembrie a anului anterior depăşeşte 10.000.000 Euro sunt obligaţi la plata unui impozit de solidaritate învaloare 1% pe an din valoarea totală a averii. Contribuabilii persoane fizice a căror veniiuri cumulate cu valoarea câştigurilor, a activelor mobiliare şi a construcţiilor exisiente în patrimoniul acestora la data de 31 decembrie a anului anterior depăşeşte 100.000.000 euro sunt obligaţi la plata unui impozit de solidaritate în valoare 2% pe an din valoarea totală a averii”, arată proiectul.

Astfel, contribuția ar urma să fie diferențiată în funcție de valoarea patrimoniului. Proiectul stabilește două praguri distincte și două cote anuale de impozitare.

Inițiativa legislativă nu se limitează la pensii și averile persoanelor fizice. Proiectul include și măsuri fiscale care vizează companiile cu venituri ridicate.

Printre prevederi se află introducerea unui impozit cuprins între 1% și 3% pentru veniturile firmelor care depășesc 10 milioane de euro. Pentru sectorul petrolier, inclusiv pentru comerțul cu carburanți, este menționată o cotă de 5%.

De asemenea, documentul propune amenzi care pot ajunge la 30% din cifra de afaceri pentru anumite fapte descrise drept „infracțiuni”.

Aceste prevederi extind sfera măsurilor propuse de inițiatori. Ele vizează atât persoanele fizice cu patrimoniu ridicat, cât și companiile care depășesc pragurile financiare stabilite în proiect.

Proiectul a ajuns la votul parlamentar după parcurgerea etapei din Senat. Propunerile privind impozitarea pensiilor, averilor și companiilor au fost contestate de parlamentarii care au analizat inițiativa.

Printre obiecțiile formulate s-a numărat caracterul considerat arbitrar al unor taxe. De asemenea, au fost invocate probleme legate de compatibilitatea prevederilor cu Constituția și de posibilitatea ca acestea să nu treacă de controlul Curții Constituționale a României.

Inițiativa legislativă a fost prezentată ca un proiect de solidaritate națională, însă măsurile fiscale propuse au generat rezerve în rândul parlamentarilor.

Votul final urmează să fie dat de Camera Deputaților, forul parlamentar la care se află în prezent proiectul, potrivit newsweek