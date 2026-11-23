Carnea de porc are prețuri diferite în România, în noiembrie 2026, înaintea cumpărăturilor pentru Crăciun. În piețe și măcelării, costurile depind de sortiment, comerciant și proveniența produselor. Crescătorii din mai multe județe au început deja să primească rezervări pentru porcii destinați sărbătorilor. Diferențele dintre ofertele disponibile pot modifica semnificativ bugetul unei familii.

Carnea de porc se comercializează la prețuri diferite, în funcție de oraș, sortiment și modalitatea de vânzare. În București, kilogramul de ceafă ajunge la 32 de lei în Piața Obor. În Oradea, o măcelărie locală a promovat același sortiment la 21,99 lei, în cadrul unei oferte din noiembrie.

Diferența dintre cele două exemple ajunge la 10,01 lei pentru fiecare kilogram. Totuși, comparația privește o ofertă promoțională și un preț raportat într-o piață. Aceste valori nu reprezintă mediile orașelor respective.

În Cluj, informațiile disponibile pentru luna noiembrie indică prețuri între 12 și 18 lei pentru porcul în viu. Cele mai multe oferte ale micilor crescători se concentrează în jurul valorilor de 13–14 lei. În județul Brașov, prețurile solicitate ajung până la 19 lei pe kilogram.

Pentru Iași, nu există suficiente informații recente și verificabile care să permită stabilirea unui preț reprezentativ în piețele municipiului. Aceeași limitare privește comparațiile directe cu alte orașe pentru care nu au fost identificate tarife locale documentate.

Tabelul reunește exemple documentate din noiembrie 2026. Prețurile pentru animalele vii sunt prezentate separat de cele pentru carnea tranșată.

Oraș sau județ Produs Preț raportat Locul sau tipul ofertei București Ceafă de porc 32 lei/kg Piața Obor București Cotlet dezosat 26 lei/kg Piața Obor București Antricot de porc 22 lei/kg Piața Obor București Slănină 20 lei/kg Piața Obor Oradea Ceafă de porc 21,99 lei/kg Măcelărie, ofertă promoțională Oradea Cotlet de porc 19,99 lei/kg Măcelărie, ofertă promoțională Oradea Piept de porc 19,99 lei/kg Măcelărie, ofertă promoțională Oradea Slănină 7,99 lei/kg Măcelărie, ofertă promoțională Județul Cluj Porc în viu 12–18 lei/kg Oferte ale crescătorilor Județul Cluj Carcasă de porc 18–23 lei/kg Oferte raportate local Județul Brașov Porc în viu 15–19 lei/kg Oferte ale crescătorilor

Notă: Prețurile sunt cele raportate în noiembrie 2026 și nu reprezintă medii la nivelul orașelor. Ofertele promoționale pot avea perioade limitate de valabilitate.

Cumpărarea unui porc întreg presupune cheltuieli considerabile, mai ales pentru familiile care preferă preparatele tradiționale. În gospodăriile mici, prețurile sunt influențate de greutatea animalului, alimentație și serviciile oferite de crescători. Unele animale sunt rezervate încă din septembrie, iar altele au cumpărători fideli de la un an la altul.

În județul Cluj, un porc de 150 de kilograme poate costa între 1.800 și 2.700 de lei. Calculul pornește de la ofertele de 12–18 lei pe kilogram, documentate în noiembrie. Pentru același animal, la 14 lei kilogramul, cumpărătorul plătește 2.100 de lei.

În Brașov, un porc de 150 de kilograme costă între 2.250 și 2.850 de lei. Diferența dintre prețul minim și cel maxim ajunge astfel la 600 de lei. Unii crescători oferă și sacrificarea animalelor, dar serviciul poate presupune cheltuieli suplimentare.

În fermele comerciale, prețurile prezentate pentru animalele vii se situează între 4,5 și 7 lei kilogramul. Aceste valori aparțin însă unui segment diferit de piață. Ele nu trebuie confundate cu ofertele crescătorilor care vând direct consumatorilor.

Piața cărnii de porc înregistrează evoluții diferite între producție și comercializarea către consumatori. Datele raportate Comisiei Europene indică o scădere a prețurilor carcaselor în România.

În perioada 9–15 noiembrie 2026, carcasa de porc din clasa E a fost cotată la 143,07 euro pentru 100 de kilograme. În clasa S, prețul a fost de 142,65 euro pentru aceeași cantitate. Pentru clasa E, aceasta reprezintă a opta scădere săptămânală consecutivă.

Comparativ cu perioada similară din 2025, prețul carcasei din clasa E a coborât cu aproximativ 18,5%. Totuși, această evoluție nu se reflectă automat în prețurile plătite de cumpărători. Transportul, procesarea, tranșarea și comercializarea influențează costul final.

Prețul în viu se calculează folosind greutatea animalului înainte de sacrificare. Prețul carcasei privește greutatea rămasă după îndepărtarea anumitor părți. Carnea dezosată se vinde separat, iar prețul include și costurile etapelor ulterioare.

Magazinele oferă alternative pentru familiile care nu intenționează să cumpere un porc întreg. La începutul lunii noiembrie, pulpa fără os era comercializată la prețuri între 13,90 și 16,99 lei kilogramul. Spata costa între 14,90 și 18,90 lei, iar cotletul dezosat ajungea la 27,99 lei.

Pentru ceafa fără os, ofertele identificate se situau între 24,99 și 29,99 lei kilogramul. Fleica costa între 19,99 și 24,90 lei, iar rasolul posterior între 12,99 și 15,99 lei. Aceste intervale includ oferte comerciale și nu reprezintă prețuri uniforme la nivel național.

În Oradea, catalogul ATAC pentru noiembrie include carne tocată de porc la 17,49 lei kilogramul. Pentru cumpărarea a minimum trei kilograme, prețul scade la 16,79 lei kilogramul. Oferta este anunțată pentru perioada 1–30 noiembrie, în limita stocurilor disponibile.

Un coș cu trei kilograme de ceafă și două kilograme de cotlet costă 148 de lei, folosind prețurile din Obor. În acest calcul, ceafa reprezintă 96 de lei, iar cotletul 52 de lei. La aceste cheltuieli se adaugă ingredientele pentru sarmale, cârnați și celelalte preparate.

Pentru unele familii, cumpărăturile sunt distribuite pe mai multe săptămâni. Altele preferă cantități mai mici, adaptate numărului de persoane și bugetului disponibil. Estimările pentru cheltuielile totale de Crăciun variază între 1.500 și 3.000 de lei, incluzând și alte produse.

Producătorii anticipează diferențe între carnea românească și produsele importate. Ofertele comerciale pot influența alegerea cumpărătorilor, în special în apropierea sărbătorilor. Totuși, datele disponibile nu confirmă o scumpire generalizată a cărnii de porc în decembrie.