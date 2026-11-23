Furnizorii de energie electrică din România au anunțat majorări de tarife pentru clienții casnici, înaintea sezonului rece. Unele oferte depășesc doi lei pe kilowatt-oră, iar contractele reînnoite pot include prețuri cu 20% mai mari. Consumatorii pot compara ofertele disponibile pe platforma ANRE pentru a identifica tarife mai avantajoase. Între timp, datele Eurostat arată că România înregistrează cele mai ridicate prețuri din UE, raportate la puterea de cumpărare.

Piața de energie electrică din România traversează o nouă perioadă de scumpiri, care afectează direct facturile gospodăriilor. Mai mulți furnizori urmează exemplul Hidroelectrica și aplică tarife mai mari pentru consumatorii casnici. În cazul unor contracte reînnoite, majorările ajung la 20%. Există și companii ale căror oferte depășesc pragul de doi lei pentru fiecare kilowatt-oră consumat.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, scumpirile apar într-un context marcat de reducerea producției interne și dezechilibrele pieței. Seceta din acest an a afectat producția hidroenergetică. Întreruperile activității reactoarelor nucleare au contribuit, de asemenea, la diminuarea cantităților disponibile.

Expertul în energie Silvia Vlăsceanu explică evoluția tarifelor prin deficitul de producție și dificultățile sistemului energetic național.

„Ofertele vin mai mari pentru că nu am avut şi în continuare am putea să avem şi mai multă energie din producţia internă. Seceta de anul acesta, întreruperea timp de trei luni a reactoarelor unu şi doi; deficitul care s-a agravat în ultima perioadă, deficitul de producţie”, explică Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

Costurile energiei electrice sunt influențate și de strategiile comerciale adoptate de furnizori pentru achiziționarea cantităților necesare. Unele companii preferă contractele încheiate pe piețele angro, unde prețurile pot înregistra fluctuații importante. Costurile de achiziție sunt ulterior reflectate în tarifele aplicate clienților finali.

Contractele pe termen lung pot asigura prețuri mai reduse și o predictibilitate financiară mai mare. Totuși, încheierea acestora presupune constituirea unor garanții financiare consistente. Aceste obligații pot influența deciziile furnizorilor privind achizițiile de electricitate.

Specialistul în energie Liviu Gavrilă atrage atenția asupra volatilității pieței și asupra importanței momentului în care electricitatea este livrată.

„Piaţa este extrem de fluctuantă, trebuie să înveţi să te securizezi. Energia are o valoare care este dată de momentul livrării”, spune Liviu Gavrilă, specialist în energie.

Consumatorii pot utiliza comparatorul de prețuri al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru a analiza ofertele furnizorilor. Platforma permite compararea tarifelor și identificarea contractelor care corespund consumului și bugetului fiecărei gospodării. Schimbarea furnizorului poate reduce cheltuielile lunare, în funcție de diferențele dintre prețurile contractuale.

Silvia Vlăsceanu recomandă consumatorilor să analizeze ofertele disponibile și să aleagă un alt furnizor atunci când identifică tarife mai avantajoase.

„Ar trebui să ne uităm spre comparatorul de preţuri şi să sancţionăm furnizorul prin selectarea, alegerea unui alt furnizor care să corespundă cerinţelor şi posibilităţilor noastre de plată a facturilor”, menţionează Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

O simulare realizată pentru un consum lunar de 150 kWh evidențiază diferențele dintre ofertele disponibile. Compararea unui tarif de 1,76 lei/kWh cu unul de 1,20 lei/kWh indică o economie lunară de 84 de lei. Diferența ajunge la 1.008 lei anual, dacă nivelul consumului și tarifele rămân constante.

Pentru gospodăriile cu un consum mai ridicat, economiile pot depăși 100 de lei lunar. Calculul depinde de prețurile finale aplicate și de cantitatea de electricitate utilizată. Consumatorii trebuie să verifice inclusiv componentele fixe ale ofertelor, dacă acestea există.

Sprijinul financiar destinat consumatorilor vulnerabili reprezintă o altă problemă importantă înaintea sezonului rece. Ajutorul acordat în prezent are o valoare de 50 de lei lunar și expiră la sfârșitul anului. Autoritățile analizează posibilitatea continuării măsurilor de protecție și în 2027.

Guvernul nu a comunicat încă valoarea eventualelor vouchere pentru anul viitor. Nici calendarul acordării acestora nu a fost anunțat. Printre variantele discutate se află majorarea sprijinului financiar și extinderea numărului de beneficiari eligibili.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat existența discuțiilor privind măsurile destinate gospodăriilor vulnerabile.

„Se discută anumite măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Avem, deja, nişte vouchere pe care le primesc consumatorii consideraţi vulnerabili, eventual crescută valoarea voucherelor. Poate crescut numărul celor care sunt eligibili”, spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Datele Eurostat indică o creștere de aproape 52% a prețurilor electricității din România față de anul precedent. Raportate la puterea de cumpărare, tarifele plătite de gospodăriile românești sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Această comparație reflectă povara financiară a facturilor în raport cu nivelul veniturilor și al prețurilor din fiecare stat.