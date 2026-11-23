Tichete de 200 de lei pentru pensionari sunt acordate de Primăria Brașov înainte de Crăciunul din 2026. Ajutorul se adresează persoanelor cu pensii de cel mult 2.000 de lei, care îndeplinesc condițiile de vârstă și domiciliu. Beneficiarii vor putea folosi banii exclusiv pentru cumpărarea alimentelor. Sprijinul local este acordat separat de ajutorul de 500 de lei oferit de Guvern.

Primăria Brașov acordă, înainte de Crăciun, tichete în valoare totală de 200 de lei pensionarilor cu venituri lunare de până la 2.000 de lei. Măsura este aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local.

De acest ajutor pot beneficia femeile care au împlinit vârsta de 63 de ani și bărbații care au cel puțin 65 de ani. Sunt eligibile și persoanele care împlinesc aceste vârste până la finalul anului 2026.

O altă condiție obligatorie este domiciliul stabil în municipiul Brașov. Pensionarii trebuie să nu înregistreze datorii la bugetul local.

Direcția de Asistență Socială Brașov a anunțat lansarea campaniei dedicate sărbătorilor de iarnă. Programul se numește „Dar din suflet pentru seniori” și se desfășoară cu ocazia Crăciunului din 2026.

„Direcţia de Asistenţă Socială Braşov aduce la cunoştinţa publicului începerea Campaniei «Dar din suflet pentru seniori», cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2026. Beneficiarii sprijinului financiar sunt pensionarii care au domiciliul stabil în municipiul Braşov, au venituri de până la 2.000 lei/lună, vârsta de minim 63 ani femeile sau minim 65 ani bărbaţii sau împlinesc vârsta până în data de 31.12.2026 inclusiv şi nu au datorii faţă de bugetul local”, informează, luni, Primăria municipiului Braşov.

Sprijinul acordat de administrația locală are o valoare totală de 200 de lei pentru fiecare beneficiar eligibil. Suma este oferită sub formă de tichete, nu în numerar.

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea produselor alimentare. Pensionarii nu le pot folosi pentru alte categorii de cumpărături.

Programul este susținut printr-o hotărâre a Consiliului Local Brașov. Actul administrativ care reglementează acordarea acestui sprijin a fost adoptat în anul 2023.

Ajutorul este destinat pensionarilor cu venituri reduse care îndeplinesc toate criteriile stabilite de autoritățile locale. Valoarea sprijinului rămâne de 200 de lei pentru fiecare persoană eligibilă.

Pensionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot depune cererile începând de luni, 23 noiembrie 2026. Termenul-limită pentru solicitarea tichetelor este 24 decembrie 2026.

Cererea trebuie însoțită de documentele justificative solicitate de Direcția de Asistență Socială Brașov. Depunerea documentelor se face simultan cu ridicarea tichetelor.

Solicitările sunt preluate la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov. Beneficiarii se pot prezenta personal pentru depunerea actelor și ridicarea sprijinului.

Pensionarii care nu se pot deplasa pot apela la o persoană împuternicită. Aceasta poate depune cererea și documentele necesare și poate ridica tichetele în numele beneficiarului.