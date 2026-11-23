Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală trebuie calculată fără aplicarea deducerii forfetare de 40%. Din baza de calcul se scad doar impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii. Decizia a fost pronunțată în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Iași.

Prin decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași.

Instanța supremă a stabilit că, în cazul persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul a indemnizației se determină fără aplicarea cotei forfetare de 40%.

Hotărârea vizează interpretarea și aplicarea unitară a articolelor 2 și 3 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Potrivit deciziei, din veniturile luate în calcul pentru stabilirea indemnizației se scad impozitul pe venit și, dacă este cazul, contribuțiile sociale obligatorii datorate conform legii.

În schimb, deducerea forfetară de 40%, prevăzută de Codul fiscal pentru determinarea venitului net fiscal, nu trebuie aplicată și la calcularea indemnizației.

ÎCCJ a precizat că deducerea forfetară are un rol distinct în legislația fiscală și nu poate diminua baza de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului.

Astfel, pentru stabilirea acestui drept, sunt luate în considerare veniturile realizate înainte de aplicarea reducerii forfetare de 40%. Ulterior, se scad impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale obligatorii.

Prin urmare, cota forfetară este utilizată exclusiv pentru determinarea venitului net fiscal supus impozitării, nu și pentru calcularea indemnizației acordate părinților.

Decizia Înaltei Curți va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea documentului.