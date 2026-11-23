Indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor. ÎCCJ a decis modul de calcul
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Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală trebuie calculată fără aplicarea deducerii forfetare de 40%. Din baza de calcul se scad doar impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii. Decizia a fost pronunțată în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Iași.
ÎCCJ a stabilit că deducerea forfetară de 40% nu reduce baza indemnizației pentru creșterea copilului
Prin decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași.
Instanța supremă a stabilit că, în cazul persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul a indemnizației se determină fără aplicarea cotei forfetare de 40%.
Hotărârea vizează interpretarea și aplicarea unitară a articolelor 2 și 3 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
Potrivit deciziei, din veniturile luate în calcul pentru stabilirea indemnizației se scad impozitul pe venit și, dacă este cazul, contribuțiile sociale obligatorii datorate conform legii.
În schimb, deducerea forfetară de 40%, prevăzută de Codul fiscal pentru determinarea venitului net fiscal, nu trebuie aplicată și la calcularea indemnizației.
Cota forfetară de 40% se folosește doar pentru calcularea venitului net fiscal
ÎCCJ a precizat că deducerea forfetară are un rol distinct în legislația fiscală și nu poate diminua baza de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului.
Astfel, pentru stabilirea acestui drept, sunt luate în considerare veniturile realizate înainte de aplicarea reducerii forfetare de 40%. Ulterior, se scad impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale obligatorii.
Prin urmare, cota forfetară este utilizată exclusiv pentru determinarea venitului net fiscal supus impozitării, nu și pentru calcularea indemnizației acordate părinților.
Decizia Înaltei Curți va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea documentului.
Comunicatul integral al Înaltei Curți
„Decizie RIL (recurs în interesul legii – n.red.) privind modalitate de stabilire a indemnizației de creștere copil pentru persoanele îndrituite care au realizat venituri din drepturi de autor
Prin decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației.
Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010.
Astfel la stabilirea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total. Cota de 40% este utilizată doar la obtinerea venitului net fiscal supus impozitării.
După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, au transmis reprezentanții ÎCCJ, luni, 23 noiembrie 2026.
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