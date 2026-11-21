Durerile de cap la copii îi îngrijorează pe mulți părinți, însă cauza nu este întotdeauna o boală. Un medic neurolog pediatru explică de ce apar și când pot ascunde o problemă mai serioasă.

Durerile de cap la copii sunt provocate, în majoritatea cazurilor, de factori precum deshidratarea, lipsa somnului, activitatea fizică insuficientă și expunerea excesivă la ecrane. Dr. Eugenia Roza, medic specialist neurolog pediatru, explică faptul că aproximativ 90% dintre aceste episoade nu indică o afecțiune neurologică, însă există și situații în care durerea poate ascunde o problemă de sănătate.

Potrivit medicului, durerile de cap întâlnite la copii sunt asociate frecvent cu factori care țin de stilul de viață. Printre aceștia se numără consumul insuficient de lichide, somnul insuficient, lipsa activității fizice și utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice.

Specialistul a explicat că aproximativ 90% dintre durerile de cap la copii nu sunt asociate cu o boală neurologică. Expunerea prelungită la tehnologie reprezintă un factor tot mai prezent în viața copiilor și poate contribui la apariția acestor simptome.

Totuși, medicul atrage atenția că durerile de cap nu trebuie puse automat pe seama factorilor externi. Într-un procent mai redus de cazuri, acestea pot semnala o afecțiune neurologică sau o altă problemă de sănătate.

Dr. Eugenia Roza a precizat că există semne de alarmă pe care părinții trebuie să le cunoască, pentru a putea recunoaște situațiile în care durerea de cap ar putea ascunde o boală și în care este necesară evaluarea medicală.

„Aproximativ 90% din durerile de cap întâlnite la copii nu sunt dureri care ascund o boală neurologică. Deshidratarea, lipsa somnului, lipsa activităților fizice pot contribuie la apariția durerilor de cap la copil. Ceva care este din zona zilei de astăzi, adică expunerea excesivă la tehnologie. Pe de altă parte sunt și acele cazuri în care durerea de cap poate ascunde o boală a copilului. Cu siguranță sunt acele semne de alarmă pe care noi le aducem la cunoștință părinților”, mai spune dr. Eugenia Roza.

Declarațiile sale au fost făcute de dr. Eugenia Roza în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”.