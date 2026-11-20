Cântărețul Bruno Mars a anunțat moartea tatălui său, Peter Hernandez, în vârstă de 74 de ani, printr-o postare emoționantă pe Instagram. Artistul a povestit că a avut ocazia să îl îmbrățișeze pentru ultima dată săptămâna trecută și i-a adus un omagiu celui care l-a învățat tot ce știe despre muzică.

Potrivit publicației Mirror, Bruno Mars a vorbit despre legătura pe care a avut-o cu tatăl său și despre influența acestuia asupra vieții și carierei sale. Peter Hernandez a fost omul care l-a învățat tot ce știe, în special în ceea ce privește muzica.

Artistul a amintit și rolul pe care tatăl său l-a avut în creșterea familiei. Acesta i-a crescut pe el, pe fratele său și pe cele patru surori ale sale. Bruno Mars l-a considerat cel mai grozav tată din lume și a transmis că îi va simți lipsa în fiecare zi, până când se vor revedea.

În mesajul publicat pe Instagram, cântărețul i-a transmis dragostea sa și i-a cerut să o sărute din partea lui pe mama sa, Bernadette San Pedro Bayot, care a murit în 2013.

„Săptămâna trecută am avut ocazia să-mi îmbrățișez tatăl pentru ultima dată. Dacă m-ați auzit vreodată vorbind despre el, știți că am spus mereu că este omul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba de muzică. El i-a crescut pe cele patru surori minunate ale mele, pe fratele meu și pe mine. În ochii mei, a fost cel mai grozav tată din lume și îmi va fi dor de el în fiecare zi, până când ne vom revedea. Te iubesc, tati! Sărut-o pe mama acolo sus din partea mea”, a scris acesta pe Instagram.

Pe lângă mesajul dedicat tatălui său, Bruno Mars a distribuit și o serie de fotografii în care apare alături de Peter Hernandez, surprinzând momente din diferite perioade ale vieții acestuia.

Prima imagine din postare îl arăta pe muzicianul în vârstă de 41 de ani îmbrățișându-și tatăl, care se afla într-un pat de spital. Celelalte fotografii îl prezentau pe Hernandez de-a lungul anilor, inclusiv în compania mamei artistului, Bernadette San Pedro Bayot.

Postarea poate fi vizualizată aici.

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Mesajul publicat de Bruno Mars a avut un impact puternic în rândul fanilor. Postarea a strâns aproape opt milioane de aprecieri și peste 100.000 de comentarii, numeroase persoane transmițându-i cântărețului condoleanțe și aducându-i un omagiu tatălui său.