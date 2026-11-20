Alimentele păstrate în frigider pot deveni periculoase pentru sănătate fără să-și schimbe mirosul, gustul sau aspectul. O setare greșită a temperaturii, un aparat prea plin sau o pană de curent pot favoriza înmulțirea bacteriilor. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (United States Food and Drug Administration – FDA) avertizează asupra riscurilor și recomandă câteva măsuri simple de prevenție.

Temperatura din frigider este esențială pentru păstrarea alimentelor în siguranță, însă simpla introducere a produselor în aparatul frigorific nu garantează că acestea nu se vor altera. Dacă răcirea nu este suficientă, bacteriile care provoacă toxiinfecții alimentare se pot înmulți chiar și atunci când mâncarea nu prezintă semne vizibile de alterare. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (United States Food and Drug Administration – FDA) recomandă verificarea periodică a temperaturii cu ajutorul unor termometre speciale, dar și respectarea unor reguli de depozitare și igienă.

La temperatura camerei, numărul bacteriilor care pot provoca îmbolnăviri se poate dubla la fiecare 20 de minute. Răcirea alimentelor încetinește dezvoltarea microorganismelor, motiv pentru care frigiderul și congelatorul trebuie menținute la temperaturile recomandate.

Frigiderul trebuie să funcționeze la o temperatură de cel mult 4,4 grade Celsius, în timp ce congelatorul trebuie menținut la aproximativ -18 grade Celsius. Respectarea acestor valori contribuie la încetinirea dezvoltării bacteriilor și la reducerea riscului de toxiinfecții alimentare.

Multe frigidere nu afișează temperatura reală din interior, ci doar nivelul de răcire selectat prin intermediul butonului de reglare. Din acest motiv, specialiștii recomandă utilizarea unui termometru independent, destinat aparatelor frigorifice.

Ideal este ca fiecare gospodărie să aibă câte un termometru în frigider și în congelator, iar valorile indicate să fie verificate periodic. Dacă temperatura din interior este mai ridicată decât cea recomandată, setările aparatului trebuie ajustate pentru a asigura răcirea corespunzătoare a alimentelor.

Menținerea temperaturii potrivite nu este singura condiție pentru păstrarea alimentelor în siguranță. Modul în care sunt așezate și depozitate produsele influențează, de asemenea, riscul de contaminare.

Una dintre greșelile frecvente este umplerea excesivă a frigiderului. Aerul rece trebuie să circule printre alimente pentru ca acestea să fie răcite corespunzător. Atunci când aparatul este prea aglomerat, circulația aerului poate fi împiedicată, iar unele produse nu mai beneficiază de răcirea necesară.

Lichidele vărsate în frigider trebuie șterse imediat, în special dacă provin din carne crudă sau aflată la dezghețat. În lipsa unei curățări rapide, bacteriile se pot răspândi de la un aliment la altul, provocând contaminare încrucișată.

Pentru a reduce acest risc, alimentele trebuie păstrate în recipiente acoperite sau în pungi închise. Resturile de mâncare trebuie verificate zilnic, iar termenele de valabilitate trebuie respectate. Dacă un produs a depășit data-limită de consum sau există îndoieli cu privire la siguranța acestuia, recomandarea este să fie aruncat.

Curățarea regulată a frigiderului reprezintă o altă măsură importantă de prevenție. Îndepărtarea resturilor alimentare și a lichidelor vărsate contribuie la menținerea igienei și la limitarea răspândirii bacteriilor în interiorul aparatului.

O întrerupere a alimentării cu energie electrică poate compromite păstrarea alimentelor, mai ales dacă temperatura din interiorul frigiderului crește peste limita recomandată. În astfel de situații, ușile frigiderului și congelatorului trebuie deschise cât mai rar, pentru a menține aerul rece în interior cât mai mult timp.

Dacă există un avertisment privind o posibilă pană de curent, gospodăriile pot lua din timp măsuri pentru prelungirea perioadei în care alimentele rămân la temperaturi scăzute. Una dintre recomandări este congelarea în avans a unor pungi de plastic închise, umplute cu apă. Acestea pot fi așezate ulterior în frigider și congelator și pot contribui la menținerea temperaturii pentru mai mult timp.

După revenirea alimentării cu energie electrică, produsele trebuie verificate cu ajutorul termometrelor. Potrivit recomandărilor prezentate în materialul consultat, alimentele din frigider pot fi considerate sigure dacă temperatura a rămas la cel mult 4,4 grade Celsius sau dacă au fost expuse la temperaturi mai ridicate pentru cel mult două ore.

În cazul produselor congelate, pot fi păstrate sau recongelate alimentele care prezintă încă cristale de gheață ori se află la o temperatură de cel mult 4,4 grade Celsius. Dacă nu se poate stabili cât timp au stat produsele la temperaturi mai ridicate decât cele recomandate, acestea trebuie aruncate.