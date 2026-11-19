Călătoriile festive cu trenul în Europa oferă experiențe speciale în sezonul de iarnă. De la trenuri de noapte care ajung în Laponia finlandeză până la garnituri de lux care traversează Alpii, turiștii au la dispoziție numeroase trasee spectaculoase.

Unele călătorii includ întâlniri cu Moș Crăciun, cine festive și cazare la hoteluri de cinci stele. Altele oferă acces la piețe tradiționale de Crăciun și peisaje montane acoperite de zăpadă.

Europa devine o destinație atractivă în sezonul rece. Lacurile înghețate, pădurile înzăpezite și orașele decorate pentru sărbători completează atmosfera de iarnă. Călătoria cu trenul permite descoperirea acestor locuri într-un ritm diferit, fără graba specifică altor mijloace de transport.

Euronews Travel prezintă câteva dintre cele mai interesante călătorii feroviare de Crăciun și iarnă disponibile în Europa în 2026.

Una dintre cele mai cunoscute călătorii festive din Europa este Santa Claus Express. Trenul de noapte, cu două niveluri, transportă pasagerii din Helsinki și Turku spre nordul Finlandei, până în apropierea Cercului Polar Arctic.

Traseul trece pe lângă lacuri înghețate și păduri acoperite de zăpadă. În anumite condiții, călătorii pot observa și Aurora Boreală.

Dimineața, trenul ajunge în Rovaniemi, în Laponia finlandeză. Localitatea este cunoscută drept „orașul oficial al lui Moș Crăciun”. Printre principalele atracții se numără Satul lui Moș Crăciun și oficiul poștal al acestuia.

Vizitatorii pot trimite scrisori și cărți poștale de aici. Acestea pot primi o ștampilă poștală specială, disponibilă pentru corespondența asociată Cercului Polar Arctic.

Pasagerii au la dispoziție cabine standard cu paturi, cabine deluxe și vagoane cu locuri. Cabinele de dormit au, de regulă, două paturi și sistem de control al temperaturii. Unele beneficiază de baie privată și duș.

Trenul dispune și de un vagon restaurant. Aici sunt servite micul dejun, alte mese și gustări.

O altă experiență de sezon este oferită de trenul cu cremalieră care pleacă din Montreux spre Rochers-de-Naye. Călătoria începe pe malul lacului Geneva și continuă până la peste 2.000 de metri altitudine, în Alpii Elvețieni.

Traseul durează aproximativ 55 de minute. Pe parcurs, pasagerii pot admira lacul și peisajele montane. Destinația este Casa lui Moș Crăciun, amenajată în zona Rochers-de-Naye.

Copiii au ocazia să îl întâlnească pe Moș Crăciun și să facă fotografii cu acesta. Excursiile festive sunt organizate în anumite zile, între 20 noiembrie și 24 decembrie 2026.

Un bilet combinat include călătoria dus-întors cu trenul, un loc rezervat pe traseu și accesul la Casa lui Moș Crăciun.

Trenul de lux La Dolce Vita Orient Express organizează o excursie specială de Crăciun, cu plecare și întoarcere la Roma. Itinerariul include Veneția și Florența și se desfășoară pe parcursul a trei zile și două nopți.

Călătoria poartă numele „Jingle Route” și are plecarea programată pentru 19 decembrie 2026. Trenul pleacă din gara Ostiense din Roma și traversează peisajele de iarnă ale Italiei. Sosirea la Veneția este prevăzută pentru primele ore ale serii.

În Veneția, pasagerii sunt preluați de ambarcațiuni private. Acestea îi transportă prin canale până la hotelul Orient Express Venezia, deschis recent. Programul include o petrecere festivă, muzică live și o cină organizată într-un palazzo.

După miezul nopții, oaspeții revin la tren. În a doua zi, garnitura ajunge la Florența, în cursul după-amiezii. Pasagerii au timp să viziteze orașul înainte de revenirea la bord.

Seara include cină și divertisment live. Ulterior, trenul pornește spre Roma. Călătoria se încheie în dimineața următoare, în gara Ostiense. Prețurile încep de la 6.560 de euro pentru fiecare pasager.

Majestic Imperator propune o călătorie festivă între Viena și Praga, programată în perioada 4-6 decembrie 2026. Excursia include transport cu trenul, cazare la hotel și activități turistice.

Trenul de lux pleacă din Viena vineri dimineață. Pasagerii beneficiază de un brunch cu șampanie și muzică live la bord. Sosirea în capitala Cehiei are loc în aceeași după-amiază.

Cazarea este asigurată pentru două nopți la hotelul de cinci stele Almanac Prague, situat în apropiere de Piața Wenceslas.

Programul de sâmbătă include un tur privat al bibliotecii de la Mănăstirea Strahov. Vizita este condusă de călugări și este urmată de un concert.

Duminică, pasagerii pornesc spre Viena. Călătoria de întoarcere include o cină cu trei feluri de mâncare și muzică live. Pachetul costă 1.250 de euro de persoană și include cazarea la hotel.

Trenul britanic British Pullman, operat de compania Belmond, organizează mai multe excursii festive în sezonul de iarnă. Pe 28 noiembrie și 10 decembrie 2026, garnitura pleacă din Londra spre Bath, pentru o vizită la piața de Crăciun a orașului.

Pasagerii au timp să exploreze tarabele artizanale și oferta pieței. La bord sunt oferite servicii gastronomice, inclusiv un brunch și o cină cu patru feluri de mâncare și vin.

Programul de sărbători include și o excursie la Palatul Blenheim, din Oxfordshire. Aici, turiștii pot vizita traseul special cu instalații luminoase.

O altă destinație este Canterbury. Excursia combină un spectacol de colinde cu timp liber pentru explorarea orașului.

British Pullman propune și o călătorie dedicată gastronomiei. Aceasta include un prânz festiv de Crăciun, servit în timp ce trenul traversează zona rurală britanică.

Calea Ferată Bergen este una dintre rutele feroviare spectaculoase ale Europei. Operată de compania de stat norvegiană Vy, aceasta leagă Oslo de Bergen, oraș situat pe coasta de vest a Norvegiei.

Trenul parcurge aproximativ 500 de kilometri în circa șapte ore. Traseul include aproximativ 180 de tuneluri și se numără printre cele mai înalte linii feroviare din Europa.

Iarna, pasagerii pot admira peisaje cu cascade, câmpuri înzăpezite, munți, fiorduri și sate cu case tradiționale din lemn.

Printre punctele importante ale traseului se află platoul Hardangervidda, unul dintre cele mai mari platouri montane din Europa. O altă oprire este Finse, o stațiune montană de mare altitudine, cunoscută pentru priveliștile asupra ghețarilor.

Trenul trece și prin Geilo, o stațiune de schi populară. La stația Myrdal, călătorii pot face legătura cu celebra cale ferată Flåm, care coboară spre zona fiordurilor.

Pasagerii pot alege dintre mai multe plecări zilnice, inclusiv trenuri de noapte. Sunt disponibile clasa întâi și clasa a doua. La bord există un vagon cafenea, automate de vânzare și Wi-Fi. Unele vagoane sunt amenajate special pentru familiile care călătoresc cu copii.

Trenul Golden Eagle Danube Express oferă itinerarii turistice cu durate cuprinse între opt și 12 zile. În sezonul rece, una dintre călătoriile speciale este „Piețele de Crăciun din Europa Centrală”.

Traseul leagă Budapesta de München și include opriri în Viena, Alpii Austrieci și Salzburg. Plecarea este programată pentru 3 decembrie 2026. Excursia are o durată de opt zile.

Pachetul include două nopți la un hotel de cinci stele din Budapesta, trei nopți la bordul trenului și alte două nopți de cazare la hotel, în München.

Programul cuprinde cine de bun venit, tururi ghidate ale orașelor, recepții cu șampanie și vizite la piețele de Crăciun.

Printre activitățile incluse se numără o plimbare tradițională cu trăsura trasă de cai prin Viena. Pasagerii pot participa și la un concert de cântece populare vieneze de Crăciun. Itinerariul mai include o degustare de turtă dulce Pirker.

Glacier Express este una dintre cele mai cunoscute rute turistice din Elveția. Trenul este supranumit „cel mai lent tren expres din lume” și circulă între Zermatt și St. Moritz.

Călătoria are o lungime de 291 de kilometri și durează aproximativ opt ore. Traseul traversează Alpii Elvețieni și include 91 de tuneluri și 291 de poduri.

Pasagerii pot admira munți acoperiți de zăpadă, lacuri înghețate și chei adânci. Printre principalele atracții se numără Cheile Rinului, cunoscute și drept „Marele Canion Elvețian”.

Un alt punct important este Viaductul Landwasser. Acesta face parte dintr-o cale ferată inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Glacier Express oferă trei categorii de călătorie: clasa a doua, clasa întâi și clasa Excellence.

La bord sunt disponibile Wi-Fi, infotainment digital și ghiduri audio. Pasagerii care aleg clasa Excellence beneficiază de o cină cu cinci feluri de mâncare.

Meniul include preparate vegetariene, vegane, fără gluten și fără lactoză. Oferta gastronomică este completată de vinuri și băuturi digestive regionale elvețiene.

Mâncarea este pregătită proaspăt la bord, folosind ingrediente de sezon și produse de calitate. Preparatele sunt servite direct la locul pasagerilor. Serviciul de iarnă al Glacier Express se reia pe 5 decembrie 2026. Rezervarea locurilor este obligatorie.