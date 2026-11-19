Mugur Isărescu ocupă primul loc în clasamentul veniturilor din conducerea unor instituții publice, publicat joi, 19 noiembrie, de economistul Radu Georgescu. Guvernatorul BNR are o indemnizație lunară netă de 88.648 de lei, potrivit datelor băncii centrale. Alți trei membri ai conducerii BNR apar în fruntea clasamentului, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru alte funcții, analiza folosește estimări și venituri declarate pentru anul 2023.

După Mugur Isărescu urmează prim-viceguvernatorul Leonardo Badea, cu o indemnizație netă de 84.670 de lei pe lună. Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu împart locul al treilea, cu câte 79.395 de lei net lunar.

Cifrele reprezintă indemnizațiile lunare. Membrii Consiliului de Administrație pot primi și prime, precum și sume suplimentare dacă banca centrală înregistrează profit. BNR este o instituție publică independentă, iar bugetul său anual de venituri și cheltuieli este aprobat de propriul Consiliu de Administrație.

Pe poziția a cincea apare Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, cu 53.987 de lei pe lună. Potrivit infograficului, suma a fost calculată din venitul pe 2023 înscris în declarația de avere depusă în iunie 2024. Autorii au împărțit venitul declarat la 7,7 luni.

În cazul conducerii ANRE, infograficul indică un venit net estimat de 52.537 de lei pentru președintele George-Sergiu Niculescu. Pentru vicepreședintele Gabriel Andronache, estimarea este de 46.356 de lei. Infograficul arată că sumele au fost obținute prin aplicarea unui coeficient de 0,585 la valorile brute folosite în analiză.

În primele zece poziții apar și trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Infograficul indică 50.524 de lei pentru Daniel Grădinaru, 46.253 de lei pentru Denisa-Angelica Stănișor și 45.389 de lei pentru Elena-Raluca Costache. În aceste trei cazuri, valorile lunare au fost calculate prin împărțirea veniturilor declarate pentru 2023 la 12 luni.

Radu Georgescu a explicat că, pentru unele persoane, analiza a folosit declarații de avere publicate înaintea deciziei Curții Constituționale din 29 mai 2025. Astfel, clasamentul pune alături indemnizații lunare publicate în 2026 și medii lunare calculate din venituri declarate pentru 2023.

Agenția Națională de Integritate a precizat în mai 2026 că declarațiile de avere și de interese continuă să fie depuse electronic. În urma deciziei CCR, acestea nu se mai publică pe site-urile instituțiilor sau pe portalul ANI.

Georgescu, managing partner la CFO Network, a spus că a cerut unui agent de inteligență artificială numit Ana să întocmească un clasament cu 50 de poziții. El a susținut că agentul a analizat peste 15 milioane de date ale statului în trei zile. Potrivit acestuia, analiza a semnalat erori și achiziții pe care le consideră inutile sau realizate la prețuri peste medie.

Georgescu a spus că ar pune gratuit instrumentul la dispoziția Guvernului, Parlamentului și Președinției pentru a organiza datele instituțiilor. El a susținut că sistemul bugetar ar putea fi condus cu ajutorul inteligenței artificiale de cel mult 2.000 de oameni.