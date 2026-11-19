Voucherele de vacanță ar putea deveni mai accesibile pentru angajații din mediul privat. Un proiect legislativ depus la Senat propune ca firmele să poată scădea cheltuielile pentru aceste beneficii direct din impozitul pe profit, folosind plafonul fiscal destinat în prezent sponsorizărilor. Inițiativa ar putea stimula turismul intern, dar ridică și problema finanțării organizațiilor medicale și sociale care depind de sponsorizările companiilor.

Peste 6.500 de companii din industria turismului au solicitat măsuri pentru relansarea sectorului. Printre propunerile înaintate se numără extinderea sistemului de vouchere de vacanță în mediul privat, menținerea cotei reduse de TVA și dezvoltarea relațiilor turistice cu China.

Prelungirea programului de vouchere pentru angajații din sectorul public și majorarea sumelor brute se află, de asemenea, pe lista solicitărilor. Aceste măsuri sunt susținute de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), care propune 18 soluții pentru relansarea turismului național.

Organizația reunește peste 6.500 de angajatori, cu mai mult de 65.000 de salariați. Aceștia reprezintă aproximativ 34% din forța de muncă din industria turismului. Propunerile au fost prezentate săptămâna trecută, la întâlnirea cu premierul Niculescu, organizată la Palatul Victoria.

Separat de solicitările patronatelor din turism, o inițiativă legislativă ar putea modifica modul în care firmele private utilizează o parte din facilitatea fiscală aferentă sponsorizărilor. Proiectul B616/2026 le-ar permite companiilor să finanțeze voucherele de vacanță ale propriilor angajați din același plafon fiscal folosit pentru sponsorizarea spitalelor, fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale.

Inițiativa este susținută de parlamentari PSD, PNL și AUR. Scopul declarat este stimularea turismului intern prin facilitarea acordării beneficiilor pentru concedii în România. Totuși, propunerea pune în concurență două destinații ale banilor: beneficiile acordate salariaților și finanțarea proiectelor medicale și sociale.

Avocatul și specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș a criticat proiectul. Acesta a atras atenția că schimbarea ar putea afecta finanțarea unor organizații precum HOSPICE Casa Speranței, Dăruiește Viață și SOS Satele Copiilor. Acestea au dezvoltat servicii medicale, de îngrijire și protecție socială cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor private.

Proiectul a fost înregistrat la Senat pe 4 noiembrie 2026, cu numărul B616. Documentul propune modificarea articolului 25 din Codul fiscal. Printre semnatari se numără Daniel Zamfir, Adrian Câciu, Ștefan-Radu Oprea, Bogdan Huțucă și Marian Crușoveanu.

Potrivit textului legislativ publicat de Senat, firmele care plătesc impozit pe profit ar putea scădea din obligațiile fiscale cheltuielile pentru voucherele de vacanță acordate propriilor salariați. Condiția este ca tichetele să fie folosite exclusiv pentru servicii turistice din România. Sumele ar urma să fie incluse în plafonul fiscal aplicabil deja sponsorizărilor și actelor de mecenat.

În prezent, companiile pot scădea din impozitul pe profit anumite sponsorizări, în limitele stabilite de legislație. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, aceeași facilitate va putea fi utilizată și pentru finanțarea vacanțelor angajaților.

Plafonul fiscal nu ar urma să crească. Astfel, fiecare sumă direcționată către vouchere ar diminua cu aceeași valoare bugetul disponibil pentru sponsorizări prin această facilitate. La 18 noiembrie, inițiativa figura pe pagina oficială a Senatului ca înregistrată pentru dezbatere. Proiectul nu fusese încă adoptat.

Posibilitatea acordării voucherelor de vacanță în companiile private există și în prezent. OUG 8/2009 permite angajatorilor să ofere asemenea beneficii salariaților, cu respectarea condițiilor legale. Cheltuielile aferente sunt deductibile la calculul profitului impozabil, potrivit Codului fiscal.

Prin urmare, proiectul B616 nu introduce pentru prima dată voucherele de vacanță în mediul privat. Modificarea vizează avantajul fiscal de care ar putea beneficia angajatorii atunci când suportă aceste cheltuieli.

Diferența este dată de mecanismul de calcul. Deducerea unei cheltuieli din profitul impozabil reduce baza asupra căreia se aplică impozitul. În schimb, scăderea unei sume direct din impozitul datorat diminuează obligația fiscală propriu-zisă.

Prin proiectul B616, parlamentarii propun ca anumite cheltuieli pentru voucherele de vacanță să poată fi scăzute direct din impozitul pe profit. Mecanismul ar utiliza plafonul fiscal prevăzut pentru sponsorizări.

Acordarea tichetelor ar rămâne la latitudinea angajatorului. Companiile nu ar deveni obligate să ofere acest beneficiu tuturor salariaților. Decizia ar aparține în continuare fiecărei firme, în funcție de politica proprie și de resursele disponibile.

Schimbarea ar putea influența însă modul în care companiile își distribuie bugetele. Firmele care utilizează deja facilitatea fiscală pentru sponsorizări și mecenat ar trebui să decidă dacă păstrează această destinație sau direcționează o parte din plafon către voucherele de vacanță.

Alegerea poate depinde de dimensiunea companiei și de fondurile pe care aceasta le are la dispoziție. În același timp, beneficiile salariale au devenit un element important pentru păstrarea angajaților, în condițiile unei piețe a muncii în care companiile încearcă să își mențină personalul.

Inițiativa este separată de sistemul voucherelor acordate angajaților din sectorul public. Pentru bugetari există reguli și plafoane distincte. În 2026, legislația prevede acordarea unor vouchere de 800 de lei pentru personalul instituțiilor publice care îndeplinește condițiile referitoare la veniturile salariale.

Mecanismul vizat de inițiativa legislativă este prevăzut la articolul 25 alineatul (4) litera i) din Codul fiscal. În prezent, o companie plătitoare de impozit pe profit poate scădea valoarea unei sponsorizări eligibile din impozitul datorat statului.

Facilitatea este limitată la cea mai mică dintre următoarele două valori: 20% din impozitul pe profit datorat sau 0,75% din cifra de afaceri. Pentru sponsorizările acordate organizațiilor neguvernamentale și unităților de cult există și condiția înscrierii beneficiarului în registrul special administrat de ANAF, conform prevederilor legale.

Companiile pot continua să susțină organizațiile nonprofit și din fonduri proprii, chiar dacă au utilizat integral plafonul fiscal disponibil. Proiectul nu interzice sponsorizările și nici nu obligă firmele să renunțe la finanțarea ONG-urilor.

Modificarea ar introduce însă o alternativă fiscală. Angajatorii ar putea utiliza aceeași facilitate fie pentru susținerea unor organizații din afara companiei, fie pentru acordarea voucherelor de vacanță propriilor salariați.

Gabriel Biriș a explicat că facilitatea fiscală pentru sponsorizări a contribuit, de-a lungul timpului, la finanțarea unor proiecte sociale. O parte dintre acestea au completat servicii publice insuficient dezvoltate, mai ales în domeniul sănătății și al protecției sociale.

„Păi, ce se întâmplă? Din 2003 există un instrument de stimulare a finanțării ONG-urilor. Și, când spun ONG-uri, mă refer în special la proiectele sociale, spre care merge cea mai mare parte a sponsorizărilor. Vă dau nume de ONG-uri mari”, explică avocatul.

Specialistul consideră că noua facilitate ar putea încuraja companiile să folosească plafonul fiscal pentru beneficiile propriilor angajați, în detrimentul finanțării unor cauze sociale.

„Și acum, practic, sunt niște bani disponibili pentru firme, în limitele acelea, ca să sponsorizeze cauze sociale. Ce au zis cei care propun schimbarea? „De unde luăm bani? Că nu avem bani de la buget să dăm pentru tichetele de vacanță, că nu ne dă Nazare”. Degeaba punem tichetele de vacanță pe seama companiilor, pentru că oricum avem niște limitări la beneficiile de natură salarială. Sunt pe banii firmelor, care nu o să le dea. Firmele sunt făcute să aibă profit, nu să plătească vacanțele angajaților. Și ce au zis? Hai să le dăm opțiunea să nu mai dea banii la ONG-uri, pentru serviciile sociale, ci să îi dea angajaților. Cămașa e mai aproape decât haina. Și decât să dea bani la ONG-uri, mai bine le dau angajaților. Asta este, acolo este miza”, a explicat Gabriel Biriș.

Proiectul B616 se referă exclusiv la impozitul pe profit datorat de companii și la facilitatea fiscală aplicabilă sponsorizărilor. Mecanismul este diferit de posibilitatea persoanelor fizice de a direcționa până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor către organizații nonprofit sau unități de cult.

În cazul persoanelor fizice, opțiunea aparține contribuabilului. Direcționarea se poate face prin formularul 230, potrivit procedurii stabilite de ANAF.

Suma este calculată din impozitul pe venitul salarial și ajunge la beneficiarul desemnat, potrivit legii. Contribuabilul nu plătește suplimentar acești bani din salariul propriu.

În cazul companiilor, sponsorizările sunt reglementate separat. Firma utilizează o facilitate fiscală raportată la impozitul pe profit, în limitele prevăzute de articolul 25 din Codul fiscal. Valoarea sponsorizării eligibile poate fi scăzută direct din impozitul datorat.

Pentru organizațiile nonprofit care primesc bani atât de la persoane fizice, cât și de la companii, diferența este importantă. Mecanismul de direcționare a unei părți din impozitul persoanelor fizice rămâne separat. În schimb, accesul la finanțarea prin sponsorizări realizate de companii ar putea fi influențat de noua facilitate.

În forma depusă la Senat, proiectul B616 ar permite companiilor private să acorde vouchere de vacanță cu un avantaj fiscal mai mare decât cel disponibil în prezent. Sumele ar proveni din plafonul aferent impozitului pe profit, utilizat în acest moment pentru sponsorizări eligibile.

Pentru angajați, modificarea ar putea însemna acces la beneficii suplimentare pentru concediile petrecute în România. Pentru companii, voucherele ar putea reprezenta un instrument de motivare și păstrare a personalului.

Industria turismului ar putea beneficia, la rândul său, de o creștere a consumului de servicii turistice interne. Extinderea facilității către mediul privat este una dintre măsurile susținute de reprezentanții patronatelor din domeniu.

Există însă și un posibil efect asupra organizațiilor care depind de sponsorizările companiilor. Dacă angajatorii vor prefera să utilizeze plafonul fiscal pentru voucherele de vacanță, sumele disponibile pentru finanțarea ONG-urilor ar putea scădea.

Printre organizațiile vizate indirect se numără cele care susțin proiecte medicale și sociale. Acestea folosesc finanțările private pentru investiții în spitale, îngrijirea pacienților și protecția copiilor.

O diminuare a sponsorizărilor ar putea afecta inclusiv proiectele care necesită finanțare constantă, pe perioade lungi. Organizațiile care derulează astfel de programe depind de predictibilitatea resurselor pentru continuarea serviciilor și susținerea investițiilor, potrivit RTV.