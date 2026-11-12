Sacul lui Moș Crăciun: idei de cadouri pentru familie, prieteni și alte obligații. Cât costă darurile potrivite pentru fiecare

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pregătirea sacului lui Moș Crăciun presupune, pentru multe familii, o listă lungă de persoane cărora trebuie să le fie alese cadourile potrivite. De la cei mici, care așteaptă cu nerăbdare jucăriile și surprizele de sub brad, până la părinți, bunici, frați, nași sau fini, fiecare dar poate fi ales în funcție de preferințe, vârstă și buget.

Nu este nevoie ca toate cadourile să fie costisitoare. Există variante accesibile, dar și produse cu prețuri mai ridicate, care pot transforma un simplu cadou de Crăciun într-o surpriză utilă. De asemenea, nu strică o listă pe categorii care poate ajuta la stabilirea bugetului și la evitarea cumpărăturilor făcute în grabă.

Pentru copii, alegerea cadoului începe de la vârstă și de la activitățile care le stârnesc interesul. Cei mici pot primi seturi de construcție, jucării interactive, păpuși, mașinuțe sau jocuri educative. Un set de cuburi de construcție poate costa între 20 și 100 de lei, în timp ce jucăriile mai complexe și seturile LEGO pot ajunge la 200-450 de lei.

Pentru copiii de vârstă școlară, jocurile de societate, puzzle-urile, cărțile ilustrate și seturile creative sunt variante care pot fi adaptate bugetului. Prețurile pornesc de la aproximativ 30-50 de lei și pot depăși 150 de lei pentru jocurile cu mai multe componente.

Adolescenții pot fi atrași de căști audio, accesorii pentru telefon, boxe portabile, jocuri video sau carduri cadou pentru platformele digitale. Pentru aceste produse, bugetul poate varia între 100 și 500 de lei, în funcție de marcă și caracteristici.

Pentru soț, lista poate include produse practice, accesorii vestimentare sau obiecte legate de pasiunile sale. Un portofel din piele, o curea, un set de îngrijire personală ori un parfum sunt câteva dintre variantele întâlnite frecvent în ofertele de sărbători.

Un portofel sau un accesoriu vestimentar poate costa între 50 și 150 de lei, iar un set de parfumuri poate ajunge la 150-300 de lei. Pentru cei care preferă tehnologia, o pereche de căști wireless, un smartwatch sau un accesoriu pentru calculator pot reprezenta alternative, cu prețuri cuprinse între 100 și 500 de lei.

Există și variante pentru bărbații pasionați de activități în aer liber, sport sau bricolaj. Un rucsac, un set de scule, o lanternă performantă ori un accesoriu pentru mașină pot fi incluse pe lista de cumpărături, în funcție de preferințele celui care primește cadoul.

Pentru soție, printre variantele de cadouri se numără parfumurile, bijuteriile, produsele cosmetice și accesoriile vestimentare. Un set de îngrijire poate costa între 100 și 150 de lei, în timp ce seturile de parfumuri pot avea prețuri de 100-300 de lei sau chiar mai mult.

Bijuteriile reprezintă o altă categorie de produse căutate înaintea sărbătorilor. Cerceii, brățările și colierele pot fi găsite la prețuri pornind de la 50-100 de lei, în funcție de material și model. Pentru bijuteriile din argint sau aur, costurile sunt mai ridicate și depind de gramaj și de design.

Alte posibilități sunt gențile, portofelele, eșarfele, seturile de cosmetice, produsele pentru îngrijirea părului sau voucherele pentru magazinele preferate. Bugetul poate începe de la 50 de lei pentru un accesoriu și poate depăși 500 de lei pentru produsele din gamele premium.

Cadoul pentru doamna învățătoare poate fi ales din categoria obiectelor simbolice, a produselor utile sau a seturilor pregătite special pentru sărbători. O agendă personalizată, un stilou, o cană decorată, un set de ceai sau o cutie cu praline sunt câteva dintre variantele disponibile.

O agendă poate costa între 40 și 70 de lei, în timp ce un set cu agendă, pix și alte accesorii poate ajunge la 100-150 de lei. Pentru un cadou mai simplu, o cutie de ciocolată, o lumânare parfumată sau un aranjament floral pot fi cumpărate cu 30-80 de lei.

În cazul în care părinții aleg să contribuie împreună, poate fi pregătit un coș cu mai multe produse, precum ceai, cafea, dulciuri și obiecte decorative. Prețul unui astfel de pachet poate varia între 100 și 250 de lei, în funcție de conținut.

Frații și surorile pot primi daruri în funcție de vârstă, preocupări și stil de viață. Pentru o soră, variantele pot include produse cosmetice, parfumuri, bijuterii, genți, cărți sau accesorii pentru casă. Un set de îngrijire poate costa între 50 și 150 de lei, iar o geantă sau un accesoriu vestimentar poate ajunge la 200-300 de lei.

Pentru un frate, pot fi alese tricouri, hanorace, portofele, căști audio, accesorii pentru calculator sau obiecte personalizate. Un cadou personalizat poate costa între 50 și 100 de lei, iar produsele electronice pot ajunge la câteva sute de lei.

Jocurile de societate, cărțile, articolele sportive și accesoriile pentru hobby-uri sunt alte opțiuni care pot fi luate în calcul. Pentru un buget redus, există și variante precum cănile personalizate, suporturile pentru telefon sau seturile de accesorii, cu prețuri de aproximativ 30-80 de lei.

Pentru bunici, cadourile pot fi alese din categoria obiectelor pentru confortul casei, a accesoriilor practice și a produselor personalizate. O pătură călduroasă, o pernă decorativă, un set de căni, un halat sau un album foto cu imagini de familie sunt câteva dintre variantele disponibile.

O pereche de căni poate costa aproximativ 50-100 de lei, iar o pătură de calitate poate ajunge la 100-200 de lei. Pentru bunicii care apreciază momentele de relaxare, un set de ceaiuri, o cutie cu dulciuri sau un coș cu produse tradiționale poate avea un preț cuprins între 60 și 200 de lei.

O altă idee este un album foto personalizat, care să cuprindă fotografii cu nepoții și cu membrii familiei. În funcție de dimensiune și de numărul de fotografii, un astfel de cadou poate costa între 70 și 200 de lei.

Nașii se numără printre persoanele pentru care multe familii pregătesc cadouri speciale de Crăciun. Un coș cu produse gourmet, o cutie cu dulciuri, un set de cafea sau ceai, obiecte decorative și accesorii pentru casă pot fi variante potrivite pentru această categorie.

Un coș cu produse alimentare și dulciuri poate fi pregătit cu un buget de 100-200 de lei. Variantele mai bogate, care includ produse tradiționale, cafea de specialitate și accesorii decorative, pot ajunge la 250-400 de lei.

Pentru nași pot fi alese și seturi personalizate, cu pahare gravate, suporturi decorative, rame foto sau obiecte inscripționate cu mesaje. Prețurile pornesc de la aproximativ 100 de lei și pot depăși 300 de lei pentru pachetele mai complexe.

Pentru fini, darurile pot fi adaptate în funcție de vârsta acestora. Dacă este vorba despre copii, jucăriile, jocurile educative, cărțile și seturile creative sunt printre variantele disponibile. Un joc de construcție poate costa 30-100 de lei, iar un set mai complex poate ajunge la 200-300 de lei.

Pentru fini adolescenți, pot fi luate în calcul căștile audio, accesoriile pentru telefon, rucsacurile, parfumurile sau cardurile cadou. Bugetul pentru astfel de produse poate varia între 100 și 300 de lei.

În cazul finilor adulți, pot fi alese seturi de îngrijire, obiecte decorative, accesorii pentru casă, coșuri cu produse gourmet sau cadouri personalizate. Un pachet simplu poate costa între 80 și 150 de lei, în timp ce un coș festiv mai consistent poate ajunge la 250-350 de lei.