Când se deschid târgurile de Crăciun din România? Cât costă vinul fiert în 2026

SURSA FOTO: Dreamstime - Piața de Crăciun de noapte de la Gendarmenmarkt, în Germania

De la Craiova la Timișoara, târgurile de Crăciun revin cu decorațiuni, delicii tradiționale și atracții pentru toate vârstele. Sezonul începe pe 13 noiembrie. Cei care își planifică o escapadă de iarnă pot afla, în rândurile următoare, și cât costă vinul fiert în București și în marile capitale din Europa.

Târgurile de Crăciun din România își deschid porțile începând cu 13 noiembrie 2026, când Craiova și Sibiul dau startul sezonului sărbătorilor de iarnă. Bucureștiul, Cluj-Napoca, Brașovul, Oradea și Timișoara vor organiza, la rândul lor, evenimente cu produse tradiționale, decorațiuni, atracții și spectacole. În Capitală, un pahar de vin fiert este estimat la 12 lei.

Craiova și Sibiu sunt primele orașe din România care deschid târgurile de Crăciun în acest an. Evenimentele încep pe 13 noiembrie și vor continua până la începutul lunii ianuarie 2027, oferind vizitatorilor mai multe săptămâni pentru a se bucura de atmosfera sărbătorilor de iarnă.

La Craiova, târgul din acest an are tema „Tărâmul elfilor” și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Centrul orașului va fi decorat cu instalații luminoase și ornamente festive, iar vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, dulciuri și cadouri.

Tot pe 13 noiembrie se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu, organizat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului. Evenimentul va reuni peste 120 de expozanți și va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Oferta include produse artizanale, decorațiuni, preparate de sezon și activități pentru copii. Accesul este gratuit.

La Cluj-Napoca, Târgul de Crăciun „Planeta Crăciun” începe pe 20 noiembrie, în Piața Unirii, și se încheie pe 1 ianuarie 2027. Zona din jurul Bisericii Sfântul Mihail va fi amenajată cu instalații luminoase și căsuțe din lemn, unde vor fi comercializate cadouri realizate de meșteșugari, decorațiuni și produse culinare specifice sezonului.

La ediția precedentă, printre atracții s-au numărat roata panoramică, un carusel pentru copii, Casa lui Moș Crăciun și o sanie virtuală care oferea experiența unei călătorii în Laponia. Programul complet al atracțiilor și spectacolelor pentru ediția din 2026 nu a fost încă anunțat.

Cluj-Napoca va găzdui și un Târg de Iarnă pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, programat între 27 noiembrie 2026 și 15 februarie 2027.

În Capitală, sezonul târgurilor începe pe 26 noiembrie, odată cu deschiderea West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6. Evenimentul va rămâne deschis până pe 27 decembrie și va include căsuțe cu produse de sezon, preparate culinare, decorațiuni și atracții pentru copii. Târgul este organizat de UNTOLD, iar intrarea este gratuită. Programul artistic urmează să fie anunțat în apropierea deschiderii.

Pe 27 noiembrie se deschide și Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. Organizat de Primăria Capitalei, prin AEUB – Arte și Evenimente Urbane București, evenimentul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Vizitatorii vor avea la dispoziție o roată panoramică, un carusel, Căsuța lui Moș Crăciun și un brad de Crăciun. Programul va include concerte și spectacole pentru copii, iar comercianții și creatorii locali vor pune în vânzare produse realizate manual. Zona gastronomică va reuni preparate tradiționale și dulciuri de sezon. Accesul este gratuit.

La Brașov, primele căsuțe ale Târgului de Crăciun vor putea fi vizitate începând cu 27 noiembrie, în timp ce inaugurarea oficială este programată pentru 30 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv.

Evenimentul se va desfășura în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului și va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Primăria a anunțat peste 50 de locuri de vânzare destinate meșteșugarilor, producătorilor locali și comercianților. Oferta va cuprinde produse tradiționale, obiecte realizate manual și preparate specifice sărbătorilor de iarnă. În Piața Sfântul Ioan vor fi organizate și activități pentru copii.

Tot pe 27 noiembrie începe Târgul de Crăciun din Oradea. Evenimentul se va desfășura până pe 26 decembrie, în Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței.

Spațiile vor fi amenajate pentru producători, artizani și comercianți, iar vizitatorii vor putea cumpăra dulciuri, preparate tradiționale, decorațiuni, suveniruri și produse realizate manual. Organizatorii pregătesc și activități de divertisment pentru familii.

La Timișoara, cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Crăciun începe pe 29 noiembrie și se încheie pe 7 ianuarie 2027. Evenimentul va fi organizat în cinci spații din centrul orașului: Parcul Central, Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii.

Organizatorii pregătesc zone comerciale și activități recreative în mai multe puncte ale orașului, iar perioada de desfășurare le va permite vizitatorilor să se bucure de târg și după Anul Nou.

Un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București este estimat la 12 lei, echivalentul a aproximativ 2,40 euro. Potrivit clasamentului european menționat, Capitala României ocupă locul al optulea în topul orașelor cu prețuri accesibile pentru această băutură de sezon. Prețul estimat pentru București este mai mic decât cel practicat în unele dintre marile orașe britanice, unde un pahar de vin fiert poate ajunge la aproximativ 10 euro.

În clasamentul european, Sofia se află pe locul al patrulea, cu un preț de aproximativ 2,05 euro pentru un pahar de vin fiert. În orașele cehe Olomouc și Brno, prețul este estimat la 2,10 euro, în timp ce în Göteborg, Suedia, ajunge la aproximativ 2,25 euro.

Clasamentul continuă cu Plzeň, din Cehia, unde un pahar de vin fiert costă aproximativ 2,50 euro. În Strasbourg și Mulhouse, din Franța, Vilnius, din Lituania, și Liège, din Belgia, prețul estimat este de circa 3 euro.

Varșovia, din Polonia, și Graz, din Austria, ocupă ultimele două poziții ale topului de 15 orașe, cu un preț de aproximativ 3,50 euro pentru un pahar.