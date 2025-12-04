Există agenții și firme care oferă un „Moș Crăciun de închiriat”, adică actori costumați care vin acasă, la petreceri, la grădinițe, școli sau evenimente corporate. Costul depinde de mai mulți factori: cât timp va petrece Moșul cu copiii, dacă costumul include barbă naturală sau artificială, dacă sunt personaje suplimentare precum Spiriduși sau Crăciunițe, dacă se fac fotografii sau filmări și cât de departe trebuie să se deplaseze.

Cererea este, de asemenea, un factor important, mai ales în perioada 24-25 decembrie, când tarifele cresc semnificativ.

În general, pentru o vizită simplă, acasă sau la o petrecere restrânsă, de aproximativ 30-45 de minute, prețurile pornesc de la aproximativ 180 de lei. O oră cu Moșul, cu costum de calitate medie și barbă naturală sau artificială, costă de regulă între 300 și 450 de lei.

Dacă se adaugă personaje suplimentare, cadouri, animație sau activități speciale, tarifele ajung între 350 și 500 de lei pe oră. Pentru pachetele premium, care includ costum de lux, barbă naturală, personaje extra și o animație completă, prețurile pot varia între 750 și 1.200 de lei, în funcție de ceea ce este inclus.

Pentru familiile din orașele medii din România, precum Ploiești, o vizită simplă a Moșului de 30-45 de minute se poate încadra în aproximativ 200-250 de lei. Dacă organizezi o petrecere cu câțiva copii, un Moș „standard” pentru o oră costă, în general, între 300 și 400 de lei.

În schimb, pentru o experiență specială, cu costume de calitate superioară, personaje suplimentare și cadouri, costul poate ajunge la 500-800 de lei. În cazul serbărilor pentru grădinițe, școli sau evenimente corporate, prețurile variază între 600 și 1.200 de lei, în funcție de pachet, numărul de copii și durata evenimentului.

Pentru a te asigura că experiența va fi plăcută și fără probleme, este recomandat să rezervi din timp, să ceri detalii clare despre serviciile incluse, să compari mai multe oferte și să verifici recenzii sau recomandări. De asemenea, locația și numărul de copii pot influența semnificativ costul final, mai ales dacă transportul Moșului se face din alt oraș.

În câteva orașe din Europa de Vest, prețurile pentru o vizită din partea lui Moș Crăciun la domiciliu sau la petreceri tind să fie semnificativ mai mari decât cele din România.

De exemplu, în Londra sau în restul Regatului Unit, tarifele pentru un Moș sunt adeseori setate la circa 125 de lire sterline pe oră pentru o rezervare standard.

În Spania, o ofertă publică recentă indică un preț de pornire de aproximativ 128 de euro pentru o prestație de nivel „low‑cost”, dar media pentru un Moș Crăciun decent ajunge la circa 213 euro pentru un eveniment sau vizită dedicată. În funcție de serviciile incluse, precum un costum de calitate, interacțiune, eventuale cadouri sau animație, prețul poate urca semnificativ.