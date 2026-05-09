Înainte de programarea cununiei civile, viitorii soți trebuie să obțină certificatul prenupțial, document fără de care dosarul nu poate fi acceptat de Serviciul de Stare Civilă. Certificatul medical atestă faptul că ambii parteneri sunt apți din punct de vedere medical pentru încheierea căsătoriei și confirmă efectuarea analizelor prevăzute de legislația în vigoare.

În 2026, costurile pentru certificatul prenupțial diferă în funcție de unitatea medicală aleasă. În clinicile private, majoritatea mirilor optează pentru pachete complete care includ analizele medicale, consultul și eliberarea documentului final. Prețurile pornesc, în general, de la 150 de lei și pot ajunge la 300 de lei de persoană.

Există și varianta obținerii documentului prin intermediul medicului de familie, însă doar dacă analizele au fost deja efectuate separat într-un laborator autorizat. În acest caz, taxa administrativă pentru eliberarea certificatului prenupțial variază între 20 și 100 de lei.

Un aspect esențial îl reprezintă perioada de valabilitate a documentului. Certificatul prenupțial este valabil doar 14 zile calendaristice, iar termenul include atât perioada legală de afișare a intenției de căsătorie, cât și ziua oficierii. Din acest motiv, mirii trebuie să își calculeze cu atenție momentul efectuării analizelor.

Cât costă certificatul prenupțial în 2026:

150 – 300 RON / persoană – în clinicile private, pentru pachet complet cu analize și consult;

20 – 100 RON – taxă administrativă percepută de medicul de familie, dacă analizele sunt deja efectuate separat;

Aproximativ 300 – 600 RON / cuplu – cost total estimativ pentru obținerea documentelor medicale necesare căsătoriei.

Reguli importante pentru valabilitatea certificatului prenupțial:

Documentul este valabil 14 zile calendaristice;

Termenul include atât perioada legală de afișare a intenției de căsătorie, cât și ziua oficierii;

Cele 14 zile se calculează din momentul efectuării analizelor, nu din ziua ridicării certificatului;

Pe document trebuie să apară explicit mențiunea: „Apt pentru căsătorie”.

Deși mulți viitori soți consideră certificatul prenupțial o simplă formalitate birocratică, documentul are un rol medical și legal important. Scopul acestuia este prevenirea transmiterii unor afecțiuni grave către partener sau către viitorii copii.

Analizele obligatorii includ testarea serologică pentru sifilis (VDRL/RPR), testul HIV și evaluarea medicală generală. În anumite situații, poate fi solicitat și un examen radiologic pulmonar pentru excluderea tuberculozei active, deși această practică diferă de la o clinică la alta.

Pe lângă investigațiile medicale, certificatul presupune și confirmarea faptului că persoana are discernământ și poate să își exprime în mod liber consimțământul pentru căsătorie. Documentul trebuie să conțină în mod explicit mențiunea „apt pentru căsătorie”, semnătura medicului și parafa acestuia.

Importanța documentului este prevăzută inclusiv de Codul Civil, care obligă viitorii soți să își declare reciproc starea de sănătate. Ascunderea unor boli grave poate avea consecințe juridice și poate duce inclusiv la anularea căsătoriei.

În cazul căsătoriilor în străinătate, regulile diferă în funcție de stat. Majoritatea țărilor europene nu solicită certificatul prenupțial pentru căsătoria civilă încheiată la autoritățile locale. Totuși, documentul rămâne obligatoriu atunci când căsătoria este oficiată la ambasadele sau consulatele României din afara țării.

Analize incluse în certificatul prenupțial:

Test VDRL / RPR – pentru depistarea sifilisului;

Test HIV (Anti-HIV 1 și 2) – pentru depistarea virusului imunodeficienței umane;

Consult medical general – pentru evaluarea stării de sănătate;

Aviz psihiatric – pentru confirmarea discernământului;

Examen radiologic pulmonar – solicitat doar în anumite cazuri, pentru excluderea tuberculozei active.

De ce este important certificatul prenupțial:

Protejează sănătatea partenerului și a viitorilor copii;

Permite depistarea unor afecțiuni transmisibile înaintea unei sarcini;

Confirmă existența consimțământului informat pentru căsătorie;

Este document obligatoriu pentru depunerea dosarului de căsătorie în România;

Poate avea implicații juridice dacă anumite afecțiuni sunt ascunse.

Pe lângă costurile pentru certificatul prenupțial, mirii trebuie să ia în calcul și taxele administrative percepute de primării. Valoarea acestora diferă în funcție de localitate, ziua săptămânii și locul în care are loc ceremonia.

În majoritatea orașelor din România, oficierea căsătoriei la sediul primăriei, în timpul săptămânii, este gratuită. Situația se schimbă însă pentru cununiile organizate în weekend sau în zile de sărbătoare legală.

Pentru oficierea căsătoriei într-o zi de sâmbătă, taxele pornesc de la aproximativ 50 de lei și pot depăși 160 de lei, în funcție de hotărârile Consiliului Local. În cazul ceremoniilor organizate duminica, costurile pot ajunge la 350 de lei.

Cea mai scumpă variantă rămâne oficierea căsătoriei în afara sediului Stării Civile. În anumite sectoare din București și în marile orașe, taxa pentru deplasarea ofițerului de stare civilă într-o locație privată poate depăși 1.600 de lei.

Costuri suplimentare pot apărea și în situația în care niciunul dintre miri nu are domiciliul în localitatea unde este programată cununia civilă. Unele primării percep taxe pentru non-rezidenți, care pot varia între 100 și 750 de lei.

De asemenea, anumite instituții solicită taxe suplimentare pentru utilizarea echipamentelor profesionale de fotografiere sau filmare în sala de ceremonii ori pentru procesarea în regim de urgență a documentelor.

Taxele pentru cununia civilă în 2026:

Gratuit – oficiere la sediul primăriei, în timpul săptămânii (luni-vineri);

50 – 160 RON – taxă pentru cununia organizată sâmbăta;

100 – 350 RON – taxă pentru cununia organizată duminica;

1.000 – 1.650 RON – oficiere în afara sediului Stării Civile, în restaurante, grădini sau locații private;

100 – 750 RON – taxă suplimentară pentru non-rezidenți, dacă mirii nu au domiciliul în localitate;

Aproximativ 50 RON – taxă pentru fotografiere și filmare profesională în unele primării;

Aproximativ 130 RON – taxă pentru procesarea documentelor în regim de urgență.

Ce influențează costul cununiei civile:

Ziua în care este programată ceremonia;

Localitatea și taxele stabilite prin hotărâre de Consiliu Local;

Alegerea unei locații private pentru oficiere;

Domiciliul mirilor;

Serviciile suplimentare solicitate de cuplu.

Respectarea termenelor legale este una dintre cele mai importante condiții pentru validarea dosarului de căsătorie. Potrivit procedurilor administrative aplicate în 2026, documentele trebuie depuse cu 10 sau 11 zile calendaristice înainte de data oficierii.

Calculul termenului include atât ziua depunerii actelor, cât și ziua în care are loc căsătoria. Din acest motiv, viitorii soți trebuie să coreleze atent perioada de valabilitate a certificatului prenupțial cu data programată pentru cununie.

De exemplu, dacă ceremonia este programată într-o zi de sâmbătă, actele trebuie depuse, de regulă, în cursul săptămânii anterioare, cel târziu miercuri sau joi, în funcție de programul primăriei.

Dosarul de căsătorie trebuie să conțină actele de identitate valabile, certificatele de naștere, certificatele medicale prenupțiale și declarația de căsătorie completată personal la Starea Civilă. Dacă unul dintre parteneri a mai fost căsătorit, sunt necesare și documentele care atestă desfacerea căsătoriei anterioare.

În ziua oficierii, ambii miri trebuie să aibă asupra lor actele de identitate în original și să fie însoțiți de doi martori majori. După semnarea documentelor, certificatul de căsătorie este eliberat pe loc.

Documente necesare pentru dosarul de căsătorie:

Actele de identitate ale ambilor soți;

Certificatele de naștere;

Certificatele medicale prenupțiale;

Declarația de căsătorie completată la primărie;

Certificat de divorț sau certificat de deces al fostului partener, dacă este cazul.

Reguli importante pentru depunerea dosarului:

Dosarul se depune cu 10 sau 11 zile calendaristice înainte de nuntă;

Termenul include ziua depunerii și ziua oficierii;

Certificatele prenupțiale trebuie să fie valabile la data cununiei;

Ambii miri trebuie să fie prezenți la depunerea actelor;

În ziua nunții sunt obligatorii doi martori majori.

Tabel informativ | Costurile pentru certificatul prenupțial și cununia civilă în 2026: