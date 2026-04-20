Costurile pentru acte și documente în 2026 sunt structurate pentru a acoperi cheltuielile de imprimare și procesare, asigurând un flux constant de actualizare a bazei de date a populației. Pentru cetățenii care se confruntă cu pierderea sau furtul actelor de identitate, primul pas rămâne achitarea taxelor aferente, care au rămas relativ stabile în ultimii ani.

Cartea de identitate simplă are un cost de aproximativ 40 de lei, în timp ce varianta electronică ajunge la 70 de lei. Pentru situațiile urgente, cartea de identitate provizorie poate fi obținută pentru suma modică de un leu.

Situația se schimbă atunci când discutăm despre documentele de călătorie, unde tehnologia de securizare ridică prețul final.

Pentru eliberarea unui pașaport românesc, taxa standard este de 265 de lei. Începând cu 1 august 2025, conform noilor reglementări, a fost introdus un tarif unic pentru pașapoartele simple electronice, indiferent de vârsta solicitantului.

Astfel, atât adulții, cât și copiii plătesc aceeași sumă de 265 de lei (TVA inclus) pentru emiterea pașaportului simplu electronic, măsura eliminând diferențele de tarif existente anterior.

În paralel, rămâne disponibil și pașaportul simplu temporar, care are un cost de 96 de lei și este utilizat în special pentru situații urgente.

Sistemul de plată a fost optimizat pentru a reduce timpul petrecut la ghișeele instituțiilor.

„Costurile diferă în funcție de tipul actului solicitat, iar plata poate fi făcută online, prin platforma Ghișeul.ro, sau direct la ghișeele CEC Bank” afirmă specialiștii în administrație publică.

Această diversificare a modalităților de plată face parte dintr-o strategie mai largă de debirocratizare începută în anii precedenți.

Tarifele principale sunt:

Carte de identitate simplă (nu electronică): 40 lei

Carte de identitate electronică: 70 lei

Carte de identitate provizorie: 1 leu

Pașaport simplu electronic: 265 lei

Pașaport minori sub 12 ani: 265 lei

Pașaport simplu temporar: 96 lei

Proprietarii de vehicule trebuie să fie atenți la integritatea documentelor auto, deoarece taxele de refacere pot cumula sume importante în cazul pierderii întregului portofoliu de acte. Permisul de conducere, unul dintre cele mai solicitate documente, implică o taxă de 89 de lei pentru eliberarea unui duplicat sau a unui act nou.

Aceste taxe sunt stabilite și gestionate de Ministerul Afacerilor Interne și se aplică unitar la nivelul tuturor județelor din România.

În ceea ce privește documentele specifice autoturismului, eliberarea unui duplicat pentru certificatul de înmatriculare, cunoscut și sub denumirea populară de talon, costă 49 de lei.

Totodată, pierderea sau deteriorarea plăcuțelor de înmatriculare aduce costuri suplimentare pentru posesorii de mașini. O plăcuță standard costă aproximativ 20 de lei pe bucată, iar o pereche completă ajunge la 45 de lei. Dacă proprietarul dorește un număr preferențial, la aceste sume se adaugă o taxă suplimentară de 45 de lei.

Procesul de redobândire a acestor acte necesită adesea programări prealabile online pentru a evita aglomerația.

„Durata procesului de eliberare variază, de asemenea, în funcție de documentul care trebuie refăcut” menționează rapoartele oficiale ale direcțiilor de regim permise.

Este esențial ca cetățenii să verifice valabilitatea documentelor din timp pentru a evita sancțiunile contravenționale care pot depăși cu mult taxele de eliberare.

Permis de conducere (duplicat/nou): 89 lei

Certificat de înmatriculare (talon): 49 lei

Autorizație circulație provizorie: 13 lei

Plăcuțe înmatriculare: 20 lei / bucata sau aproximativ , 45 lei / set complet, +45 lei numere preferențiale

O zonă distinctă a birocrației românești este reprezentată de documentele de stare civilă și actele de studii, unde procedurile pot implica publicarea în Monitorul Oficial. Pentru certificatele de naștere, căsătorie sau deces, eliberarea unui duplicat rămâne, în principiu, gratuită la primării, însă există excepții locale.

„Unele consilii locale pot percepe taxe mici pentru imprimarea documentelor, de obicei între doi și zece lei” precizează reprezentanții autorităților locale.

În cazul pierderii diplomelor de studii sau a livretului militar, procedura devine mult mai complexă și costisitoare. Persoana în cauză este obligată să declare nulitatea documentului printr-un anunț public.

„Procedura este obligatorie pentru recunoașterea oficială a pierderii documentului, iar tariful pentru publicare este de aproximativ 21 de lei pentru persoanele fizice” conform normelor de funcționare ale Monitorului Oficial.

În total, refacerea unei diplome pierdute poate depăși pragul de 150-200 de lei. Dacă ne referim la sectorul imobiliar și succesoral, costurile pentru acte și documente în 2026 escaladează rapid. Onorariile notariale sunt calculate procentual, raportat la valoarea bunurilor tranzacționate.

Pentru o succesiune simplă, costurile pornesc de la 500-600 lei plus TVA pentru mase succesorale reduse, dar pot crește considerabil în funcție de numărul moștenitorilor și de activele implicate. Extrasul de carte funciară rămâne un document accesibil, cu tarife între 20 de lei, esențial pentru orice formă de autentificare a dreptului de proprietate.

Certificat stare civilă (duplicat): 0 – 10 lei

Publicare în Monitorul Oficial: ~21 lei

Extras carte funciară: 20 lei

Cazier judiciar: Gratuit

Taxe pentru eliberarea documentelor oficiale în România: