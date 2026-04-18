Procesul de obținere a unui pașaport românesc este unul relativ simplu, însă presupune respectarea unor etape clare. Primul pas este programarea online pe platforma oficială destinată acestui serviciu. Prin intermediul site-ului, solicitantul poate alege județul, serviciul public comunitar de pașapoarte unde dorește să depună actele, precum și data și ora disponibile.

Programarea online este recomandată deoarece reduce timpul de așteptare la ghișeu și oferă o organizare mai eficientă a fluxului de persoane. În multe județe, programarea a devenit cea mai comodă metodă de depunere a cererii, mai ales în perioadele aglomerate, cum ar fi lunile de vară sau înaintea sărbătorilor.

După realizarea programării, urmează plata taxei pentru emiterea pașaportului. Pentru un pașaport simplu electronic destinat adulților, taxa este de 258 de lei. În cazul pașaportului pentru copii cu vârsta de până la 12 ani, taxa este de 234 de lei. Plata se poate face online, prin platforma ghiseul.ro, metodă preferată de mulți români deoarece este rapidă și elimină deplasarea la casierie.

De asemenea, în funcție de opțiunile disponibile local, taxa poate fi achitată și prin alte metode acceptate de autorități. Este important ca solicitantul să păstreze dovada plății, deoarece aceasta poate fi necesară la depunerea cererii.

În ziua programării, persoana trebuie să se prezinte la serviciul de pașapoarte cu documentele necesare. Pentru adulți, în mod obișnuit este necesară cartea de identitate valabilă. În cazul minorilor, sunt necesare documente suplimentare, precum certificatul de naștere și, în anumite situații, acordul părinților sau al reprezentantului legal.

La ghișeu se completează cererea, se verifică documentele și se preiau datele biometrice. Acestea includ fotografia, amprentele digitale și semnătura, în cazul persoanelor pentru care legea prevede aceste proceduri. Fotografia nu trebuie adusă de acasă, deoarece aceasta este realizată direct la sediul serviciului de pașapoarte.

Mulți români se întreabă cât durează emiterea pașaportului. Termenul poate varia în funcție de perioada anului, numărul solicitărilor și județul unde a fost depusă cererea. În mod normal, documentul se eliberează în câteva zile lucrătoare, însă în sezonul concediilor timpul de procesare poate crește. Din acest motiv, este recomandat ca solicitarea pașaportului să fie făcută din timp, mai ales dacă există planuri de călătorie deja stabilite.

Ridicarea pașaportului se poate face personal, de la sediul indicat la depunerea cererii, iar în unele cazuri există și posibilitatea livrării prin curier, în funcție de opțiunile disponibile. Solicitantul primește informațiile necesare în momentul depunerii documentelor.

Un aspect important este verificarea valabilității pașaportului înainte de orice deplasare. Multe state solicită ca documentul să fie valabil încă minimum șase luni de la data intrării pe teritoriul lor. Chiar dacă pașaportul nu este expirat, o valabilitate prea mică poate crea probleme la frontieră.

Pentru familiile cu copii, pașaportul minorilor trebuie verificat separat, deoarece aceștia nu pot călători în baza documentelor părinților. Fiecare copil are nevoie de propriul document de călătorie, conform regulilor în vigoare.

Specialiștii recomandă ca românii să nu lase obținerea pașaportului pe ultima sută de metri. În fiecare an apar perioade în care cererile cresc semnificativ, iar locurile pentru programări se ocupă rapid. Programarea online și plata taxei din timp pot simplifica mult întregul proces.

