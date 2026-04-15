Potrivit administrației locale Sector 1, cele trei parcări automatizate oferă un total de 33 de locuri și sunt amplasate pe Strada Smaranda Brăescu nr. 2, Strada Ștefan Burileanu nr. 14 și Strada Av. Alexandru Șerbănescu nr. 12.

Tariful pentru aceste parcări este de 250 de lei pe lună, fără posibilitatea de plată pe oră. Locurile sunt rezervate exclusiv persoanelor care locuiesc în apropiere și care dețin autoturisme compatibile cu sistemul de automatizare.

„Avem disponibile noi locuri de parcare în Sectorul 1. Am deschis trei parcări automatizate și parcarea cu barieră de la Basarab, iar prețurile abonamentelor sunt cuprinse între 150 și 250 de lei pe lună”, transmit reprezentanții instituției.

Pentru a fi eligibili, șoferii trebuie să aibă mașini care nu depășesc 5,15 metri lungime și 2,10 metri lățime, fără oglinzi. Atribuirea locurilor se face în funcție de ordinea depunerii cererilor, fără liste de așteptare, ceea ce înseamnă că solicitările sunt analizate cronologic până la ocuparea locurilor disponibile.

„Atribuirea funcționează după principiul primilor solicitanți eligibili, iar cererile complete sunt procesate în ordinea cronologică a depunerii, în limita locurilor disponibile. Nu există liste de așteptare, deci contează cât de repede trimiteți cererea”, au mai adăugat aceștia.

În zona Titulescu, sub pasajul Basarab, funcționează o parcare cu 65 de locuri. Dintre acestea, 32 sunt disponibile pentru utilizare ocazională, iar 33 pot fi ocupate pe bază de abonament.

Tariful orar este de 5 lei, iar pentru cei care doresc utilizare constantă există două tipuri de abonamente. Un abonament nocturn, valabil între orele 19:00 și 08:00, costă 150 de lei pe lună, iar abonamentul complet, valabil pe tot parcursul zilei, este de 250 de lei lunar.

Reprezentanții primăriei au precizat că, în cazul parcărilor cu barieră, nu se pot rezerva locuri fixe. Cei care dețin abonament primesc acces la orice loc liber, cu condiția să aibă domiciliul la o distanță de maximum 300 de metri de parcare.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că solicitările pentru locurile de parcare se depun exclusiv online. Cei interesați nu trebuie să se deplaseze la ghișeu, toate etapele fiind realizate digital.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să transmită documente precum actul de identitate, certificatul de înmatriculare, ITP-ul și RCA-ul valabile, precum și alte documente, în funcție de situație.

Tot online pot fi consultate informațiile despre locurile disponibile și tarifele aplicate. Pentru detalii suplimentare, primăria pune la dispoziție și contact prin e-mail sau telefon.