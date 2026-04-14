Lista zonelor unde vor fi efectuate marcaje rutiere pentru parcările cu plată din Ploiești începe cu intervenții în centrul municipiului, acolo unde presiunea pe locurile de parcare este constantă. În perioada 15 aprilie – 15 mai 2026, lucrările vor fi concentrate în zona Halelor Centrale, inclusiv pe strada General Vasile Milea, la mai multe puncte distincte, dar și pe strada Emile Zola.

Programul include și perimetrul Palatului Culturii, strada Griviței, precum și artere intens circulate precum Gheorghe Doja, Carpați, Văleni și Decebal. Aceste zone au fost incluse în prima etapă pentru a asigura o mai bună organizare a traficului și o delimitare clară a locurilor de parcare utilizate zilnic, scriu cei de la observatorulph.ro.

Perioada 15.04.2026 – 15.05.2026:

Hale Centrale – zona parc – str. General Vasile Milea nr. 3

Bloc 7 etaje – str. General Vasile Milea nr. 2

Hale Centrale – str. General Vasile Milea nr. 1

Hale Centrale – str. Emile Zola nr. 1

Str. Emile Zola nr. 2

Palatul Culturii – str. Griviței nr. 1

Str. Gheorghe Doja nr. 81

Str. Carpați și str. Văleni

Str. Decebal

Intervențiile sunt realizate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, societatea care administrează aceste parcări. Autoritățile locale au precizat că lucrările vor fi adaptate în funcție de condițiile meteorologice, astfel încât marcajele să respecte standardele de durabilitate.

„În total vor fi marcate 2.345 de locuri de parcare cu plată din oraș. Menționăm că lucrările se vor desfășura și în funcție de condițiile meteorologice”, a transmis Primăria Ploiești.

În etapa a doua, desfășurată între 15 mai și 15 iunie 2026, lucrările vor continua pe străzi precum Mihail Kogălniceanu, C.D. Gherea, Armoniei, Romană și Unirii. Aceste artere reprezintă zone cu trafic intens și cu un grad ridicat de ocupare a locurilor de parcare.

Perioada 15.05.2026 – 15.06.2026:

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Str. C.D. Gherea

Str. Armoniei nr. 1

Str. Romană

Str. Unirii

În perioada 15 iunie – 15 iulie 2026, intervențiile vor fi extinse către strada Ștefan cel Mare, Gheorghe Lazăr și Democrației. De asemenea, vor fi vizate zonele din apropierea Judecătoriei Ploiești, inclusiv strada Mihai Bravu și tronsoanele de pe străzile Dr. Dumitru Bagdazar și Buna Vestire.

Perioada 15.06.2026 – 15.07.2026:

Str. Ștefan cel Mare nr. 1

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Str. Democrației nr. 1

Str. Mihai Bravu – zona Judecătoria Ploiești

Tronson 1 – str. Dr. Dumitru Bagdazar

Tronson 1 – str. Buna Vestire

Pentru intervalul 15 – 31 iulie 2026, sunt programate lucrări în zona Colegiului Național „Al. I. Cuza”, pe strada 3 Ierarhi, dar și pe strada Vasile Lupu. Ulterior, în luna august, echipele vor acționa pe strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, Bulevardul Independenței – Rond I, strada Anul 1848, Golești și Radu Stanian.

Perioada 15.07.2026 – 31.07.2026:

Colegiul Național „Al. I. Cuza” – str. 3 Ierarhi nr. 1

Str. Vasile Lupu nr. 1

Perioada 01.08.2026 – 31.08.2026:

Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu

B-dul Independenței – Rond I

Str. Anul 1848

Str. Golești nr. 1

Str. Radu Stanian nr. 1

În prima parte a lunii septembrie, între 1 și 15 septembrie 2026, lucrările vor viza zona Gării de Sud, în perimetrul pieței și pe strada Depoului. A doua jumătate a lunii va include intervenții pe străzile Mărășești și Maramureș.

Ultimele etape, programate pentru luna octombrie 2026, vor acoperi zona Oborului, pe străzile Apelor și Ostașilor, precum și alte puncte importante, inclusiv Șoseaua Nordului și parcarea supraterană de pe strada Cuza Vodă.

Perioada 01.09.2026 – 15.09.2026:

Zona Gară de Sud – piață – str. Depoului nr. 1

Perioada 15.09.2026 – 30.09.2026:

Str. Mărășești

Str. Maramureș nr. 2

Perioada 01.10.2026 – 20.10.2026:

Zona Obor – str. Apelor nr. 1

Zona Obor – str. Ostașilor nr. 1

Perioada 20.10.2026 – 31.10.2026:

Șos. Nordului nr. 1

Parcare supraterană – str. Cuza Vodă nr. 8C

Programul anunțat de autorități are ca obiectiv creșterea gradului de organizare a parcărilor publice cu plată și îmbunătățirea condițiilor de utilizare pentru șoferi, în contextul unei cereri tot mai ridicate pentru astfel de spații în municipiu.