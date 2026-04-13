Se schimbă parcările. Primăria Sectorului 6 analizează implementarea unui proiect de modernizare a parcărilor publice care introduce senzori de validare a plăților și extinde regimul de parcare cu plată non-stop în anumite zone. Inițiativa se află în etapa de dezbatere în consiliul local și urmează să fie supusă votului în ședința programată pe 15 aprilie.

Proiectul propune instalarea unor senzori de validare în parcările publice din Sectorul 6, cu scopul de a automatiza procesul de confirmare a plăților și de a crește gradul de conformare al utilizatorilor.

Potrivit documentației tehnice, această soluție ar permite:

monitorizarea în timp real a ocupării locurilor de parcare;

reducerea pierderilor din neplata tarifelor;

optimizarea fluxului de utilizare a spațiilor publice;

diminuarea disputelor legale privind ocuparea locurilor.

Autoritățile locale susțin că digitalizarea sistemului de parcare este aliniată tendințelor europene de management urban inteligent, unde infrastructura este integrată în rețele de tip smart city.

Un element central al proiectului este introducerea regimului de parcare 24/7 în mai multe locații din sector. Printre zonele vizate se află:

Strada Valea Largă 37–29

Șoseaua Virtuții 17C

Calea Giulești

Strada Preciziei

În aceste zone, parcarea ar urma să fie disponibilă permanent contra unei taxe lunare de aproximativ 150 de lei, în special pentru persoanele juridice.

„Având în vedere dezvoltarea sistemelor de monitorizare și validare al plăților și de specificul amenajărilor destinate a fi parcări cu plată, utilizarea senzorilor de validare al plății tarifului de parcare poate fi o soluție viabilă pentru optimizarea parcărilor publice cu acces controlat”, arată referatul de aprobare.

Pentru celelalte parcări destinate firmelor, accesul ar rămâne limitat la intervalul orar 19:00 – 08:00, cu tarif corespunzător perioadei de utilizare. Această măsură are rolul de a prioritiza utilizarea eficientă a spațiilor în timpul zilei, când cererea este mai ridicată.

Avantaj operațional Descriere Impact în administrarea parcărilor Reducerea costurilor administrative Automatizarea procesului de validare a plăților prin senzori reduce nevoia de verificări manuale Scădere cheltuieli operaționale pe termen lung Eficientizarea colectării taxelor Sistem digitalizat de monitorizare a plăților și ocupării locurilor Creșterea ratei de încasare și reducerea pierderilor financiare Creșterea transparenței Evidență digitală a utilizării parcărilor și a plăților efectuate Reducerea disputelor și a neclarităților administrative Control mai bun al spațiilor Monitorizare în timp real a gradului de ocupare Utilizare optimizată a locurilor de parcare

Implementarea acestui sistem este considerată o etapă importantă în modernizarea infrastructurii urbane din București. Prin integrarea tehnologiilor de tip smart city, administrația locală urmărește îmbunătățirea mobilității urbane și a managementului traficului, reducând ineficiențele sistemelor tradiționale de parcare.