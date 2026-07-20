Un nou parc modern apare în Capitală. Va avea locuri de joacă, terenuri sportive și un turn de 14 metri

Primăria Sectorului 6 a început lucrările de amenajare a Parcului Grozăvești, un proiect care va transforma un teren folosit până acum în principal ca zonă de tranzit într-un nou spațiu verde destinat relaxării, sportului și activităților comunitare. Parcul va avea o suprafață de aproape 31.000 de metri pătrați și va include locuri de joacă, terenuri sportive, foișoare inteligente, un turn de belvedere și numeroase zone de recreere.

Primăria Sectorului 6 a anunțat demararea lucrărilor pentru amenajarea Parcului Grozăvești, unul dintre cele mai noi proiecte de infrastructură verde din București.

Potrivit administrației locale, terenul, utilizat până acum în principal pentru tranzit, va fi transformat într-un parc modern destinat tuturor categoriilor de vârstă, cu facilități pentru copii, tineri, familii și persoane care doresc să petreacă timpul în aer liber.

Investiția face parte din planul administrației locale de extindere a spațiilor verzi și de dezvoltare a zonelor de recreere în Sectorul 6.

Proiectul prevede amenajarea a două locuri de joacă moderne, destinate copiilor de vârste diferite, dar și a unui teren multifuncțional care va putea fi folosit pentru baschet și volei.

În parc vor exista zone pentru fitness în aer liber, mese de tenis de masă, spații pentru picnic și o piațetă destinată organizării de evenimente culturale și comunitare.

De asemenea, vizitatorii vor avea la dispoziție foișoare inteligente, instrumente muzicale interactive, hamace, bănci, un spațiu special amenajat pentru câini, rastele pentru biciclete și cișmele.

Proiectul include și o rețea de alei realizate din materiale naturale și pavaj, accesibile tuturor categoriilor de utilizatori, precum și un sistem modern de iluminat funcțional și ambiental, inclusiv pentru terenurile sportive și foișoare.

Totodată, va fi instalat un sistem de irigații pentru întreținerea vegetației.

Unul dintre elementele spectaculoase ale viitorului parc va fi un turn de belvedere cu o înălțime de 14 metri, din care vizitatorii vor putea admira atât întregul parc, cât și malurile râului Dâmbovița.

Proiectul mai prevede amenajarea unei zone dedicate unui vagon de metrou, un element care va completa conceptul de recreere al noului spațiu verde.

În plus, va fi reamenajată aleea nordică dintre stația de metrou și Campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, unde vor fi create noi zone de relaxare și gradene.

Primăria Sectorului 6 precizează că arborii maturi existenți nu vor fi tăiați, ci integrați în noul proiect de amenajare.

Pe lângă aceștia vor fi plantați arbuști, plante perene, ierburi ornamentale, gazon și pajiști înflorite, cu scopul de a crește biodiversitatea și de a oferi locuitorilor un spațiu verde atractiv și confortabil.

Prin această amenajare, administrația locală urmărește îmbunătățirea calității mediului urban și crearea unei zone în care locuitorii să își poată petrece timpul liber aproape de casă.

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, afirmă că noul parc a fost conceput astfel încât să răspundă nevoilor întregii comunități.

„Noul parc va reda comunității un spațiu generos, în care natura și amenajările moderne vor coexista firesc. Am gândit fiecare zonă astfel încât copiii să se joace, tinerii să facă sport, familiile să se întâlnească, iar comunitatea să aibă, în sfârșit, un spațiu care îi aparține”, a declarat primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.

Investițiile în zona Grozăvești continuă

Administrația locală amintește că, în urmă cu doar câteva săptămâni, a fost inaugurat un nou loc de joacă pe Splaiul Independenței nr. 202E, iar amenajarea Parcului Grozăvești reprezintă continuarea investițiilor în această parte a Capitalei.

La finalizarea lucrărilor, noul parc va deveni unul dintre cele mai mari spații verzi amenajate recent în Sectorul 6, oferind locuitorilor o gamă variată de facilități pentru recreere, sport și activități în aer liber.