Mausoleul din Parcul Carol se deschide pentru public după 120 de ani de la inaugurarea parcului. Vizitatorii vor avea acces într-un spațiu rar accesibil

Locuitorii Capitalei și turiștii aflați în București vor avea parte de o ocazie rară în acest weekend. Cu prilejul aniversării a 120 de ani de la inaugurarea Parcului Carol, Primăria Municipiului București a anunțat că Mausoleul din parc va fi deschis publicului pentru vizitare.

Evenimentul este organizat pentru a marca unul dintre cele mai importante momente din istoria unuia dintre cele mai vechi și mai reprezentative parcuri ale Bucureștiului. Vizitatorii vor putea intra într-un spațiu care, în mod normal, nu este accesibil publicului și unde accesul este strict controlat.

Potrivit municipalității, Mausoleul va putea fi vizitat între orele 10:00 și 16:00. Cei care vor ajunge aici vor avea posibilitatea să descopere atât arhitectura impresionantă a monumentului, cât și elementele simbolice care îl transformă într-un reper important al istoriei naționale.

Printre obiectivele care vor putea fi văzute se numără sala centrală a monumentului, urna care conține pământ adunat de pe mormintele ostașilor necunoscuți din diferite state ale lumii și cele 14 alveole în care vor fi proiectate imagini și secvențe dedicate Primului Război Mondial.

Situat în cel mai înalt punct al parcului, Mausoleul domină întregul peisaj și reprezintă unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale zonei. În mod obișnuit, accesul publicului este restricționat, iar monumentul este supravegheat permanent de militari.

Parcul Carol este unul dintre cele mai importante spații verzi ale Capitalei și are o istorie care se întinde pe mai bine de un secol.

Amenajarea sa a început în anul 1900 pe Dealul Filaretului și a fost finalizată în 1906, când a avut loc inaugurarea oficială. Parcul a fost creat special pentru organizarea Expoziției Generale Române din 1906, un eveniment considerat la acea vreme o demonstrație a progresului economic, cultural și industrial al României.

Expoziția a avut o semnificație aparte deoarece marca simultan trei momente importante din istoria țării: împlinirea a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului României și 1.800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian.

De-a lungul timpului, parcul a devenit unul dintre cele mai frecventate locuri de recreere din București. Cu o suprafață de aproximativ 36 de hectare, acesta găzduiește alei istorice, zone de promenadă, un lac de agrement și numeroase monumente care reflectă diferite etape din evoluția orașului și a României.

Vizitatorii pot admira aici obiective cunoscute precum Mormântul Ostașului Necunoscut, Arenele Romane, Turnul lui Țepeș și Fântâna Cantacuzino.

Istoria Mausoleului este una dintre cele mai complexe și controversate din București.

Monumentul a fost ridicat în perioada comunistă, între anii 1959 și 1963, și a fost conceput inițial ca o necropolă dedicată liderilor regimului comunist. Timp de decenii, aici au fost depuse rămășițele unor figuri importante ale Partidului Comunist Român, iar monumentul a devenit unul dintre simbolurile ideologice ale regimului.

După Revoluția din 1989, rolul său a fost însă complet redefinit. Rămășițele liderilor comuniști au fost mutate, iar monumentul a început să capete o nouă semnificație, fiind dedicat memoriei eroilor și militarilor români.

Transformarea oficială a fost finalizată în 2006, când ansamblul a fost consacrat drept Memorialul Eroilor Neamului. Din acel moment, spațiul a devenit unul destinat comemorării celor care și-au sacrificat viața pentru România.

Astăzi, monumentul este administrat în colaborare cu instituțiile statului responsabile de cultul eroilor și reprezintă un punct important pe harta memorială a Capitalei.

Accesul în interiorul Mausoleului oferă o perspectivă diferită asupra unui monument pe care majoritatea bucureștenilor îl cunosc doar din exterior.

Sala centrală impresionează prin dimensiuni și prin simbolistica arhitecturală specifică perioadei în care a fost construită. În interior se află și urna care adăpostește pământ adus de pe mormintele soldaților necunoscuți din mai multe țări ale lumii, un simbol al sacrificiului militar și al respectului pentru cei căzuți în războaie.

De asemenea, vizitatorii vor putea urmări proiecțiile pregătite în cele 14 alveole ale monumentului, unde vor rula imagini și materiale dedicate Primului Război Mondial, conflict care a marcat profund istoria României și a Europei.

Organizatorii speră ca evenimentul să contribuie la apropierea publicului de patrimoniul istoric al orașului și la redescoperirea unui monument care a traversat mai multe epoci și schimbări politice.

Deschiderea Mausoleului este considerată unul dintre principalele evenimente organizate în acest an pentru aniversarea Parcului Carol. În mod obișnuit, accesul în interiorul monumentului este permis doar în situații speciale și în cadrul unor programe dedicate.

Pentru mulți bucureșteni, vizita reprezintă o oportunitate rară de a explora unul dintre cele mai importante monumente memoriale ale Capitalei și de a înțelege mai bine istoria unui loc care a fost martor la unele dintre cele mai importante transformări ale României moderne.

Prin această inițiativă, Primăria Capitalei încearcă să aducă mai aproape de public patrimoniul istoric al orașului și să marcheze într-un mod special aniversarea celor 120 de ani de existență ai Parcului Carol, unul dintre cele mai valoroase spații verzi și culturale ale Bucureștiului.