Cererea pentru abonamente de parcare a crescut cu 75% în București
Piața parcărilor din București traversează o perioadă de schimbări semnificative, după ce autoritățile au eliminat gratuitatea acordată autovehiculelor hibride. Conform datelor comunicate de Primăria Capitalei, această modificare a generat o creștere bruscă a interesului pentru abonamentele de parcare, cu aproximativ 75% mai multe solicitări în doar două săptămâni.
Între 1 și 15 mai 2026 au fost înregistrate 2.620 de cereri pentru abonamente, un nivel considerabil mai ridicat comparativ cu perioadele anterioare similare.
Venituri aproape duble din parcări într-un interval scurt
Odată cu creșterea cererii, au crescut semnificativ și încasările. În prima jumătate a lunii mai, veniturile din sistemul de parcare au depășit 8,4 milioane de lei.
Pentru comparație, în perioada similară din martie, încasările se situau la aproximativ 4,8 milioane de lei, ceea ce indică aproape o dublare a veniturilor într-un interval de doar câteva săptămâni.
Această evoluție reflectă atât modificările de tarifare, cât și extinderea sistemului de parcare cu plată la nivelul Capitalei.
Extinderea infrastructurii de parcare în București
Autoritățile locale continuă procesul de reorganizare și extindere a locurilor de parcare. Din martie și până în prezent, au fost marcate aproximativ 1.400 de noi locuri, iar alte 2.000 existente au fost redesenate pentru o utilizare mai eficientă.
În total, infrastructura de parcare a ajuns la 47.520 de locuri, în creștere față de aproximativ 46.000 la începutul anului.
Noile spații au fost amenajate pe mai multe artere importante din oraș, iar alte zone sunt în curs de reconfigurare, inclusiv Șoseaua Viilor și Strada Victor Manu.
Zone vizate pentru noile locuri de parcare
Extinderea rețelei de parcări a inclus mai multe artere urbane, printre care:
- Bretea Eroilor
- Dimitrie Gerota
- Strada Italiană
- Iancu de Hunedoara
- Petru Poni
- Ghica Tei
- Doamna Ghica
- Cameliei
- Constantin Disescu
Aceste intervenții fac parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a traficului și de creștere a capacității de parcare în zonele aglomerate.
Tarife actuale pentru parcare în București
Sistemul de tarifare din zonele marcate cu albastru rămâne unul diferențiat, în funcție de durata utilizării:
- 5 lei/oră
- 30 lei/zi
- 500 lei/lună
Pentru rezidenți (riverani), tarifele sunt semnificativ mai reduse:
- 50 lei/lună
- 500 lei/an
Modalități de plată disponibile
Pentru a facilita accesul șoferilor, plata parcării poate fi realizată prin mai multe metode moderne:
- SMS
- aplicații mobile dedicate
- card la parcometre
- numerar la terminale SelfPay
Programul de taxare este activ în intervalul 08:00 – 20:00.
Datele oficiale indică o creștere simultană a cererii, veniturilor și investițiilor în infrastructura de parcare din București. Eliminarea facilităților pentru anumite categorii de vehicule a accelerat adaptarea șoferilor la noul sistem, în timp ce autoritățile continuă extinderea capacității existente.
Evoluția sugerează o tranziție către un model de mobilitate urbană mai strict reglementat, în care utilizarea spațiului public devine tot mai eficient controlată.
