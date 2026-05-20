Piața parcărilor din București traversează o perioadă de schimbări semnificative, după ce autoritățile au eliminat gratuitatea acordată autovehiculelor hibride. Conform datelor comunicate de Primăria Capitalei, această modificare a generat o creștere bruscă a interesului pentru abonamentele de parcare, cu aproximativ 75% mai multe solicitări în doar două săptămâni.

Între 1 și 15 mai 2026 au fost înregistrate 2.620 de cereri pentru abonamente, un nivel considerabil mai ridicat comparativ cu perioadele anterioare similare.

Odată cu creșterea cererii, au crescut semnificativ și încasările. În prima jumătate a lunii mai, veniturile din sistemul de parcare au depășit 8,4 milioane de lei.

Pentru comparație, în perioada similară din martie, încasările se situau la aproximativ 4,8 milioane de lei, ceea ce indică aproape o dublare a veniturilor într-un interval de doar câteva săptămâni.

Această evoluție reflectă atât modificările de tarifare, cât și extinderea sistemului de parcare cu plată la nivelul Capitalei.

Autoritățile locale continuă procesul de reorganizare și extindere a locurilor de parcare. Din martie și până în prezent, au fost marcate aproximativ 1.400 de noi locuri, iar alte 2.000 existente au fost redesenate pentru o utilizare mai eficientă.

În total, infrastructura de parcare a ajuns la 47.520 de locuri, în creștere față de aproximativ 46.000 la începutul anului.

Noile spații au fost amenajate pe mai multe artere importante din oraș, iar alte zone sunt în curs de reconfigurare, inclusiv Șoseaua Viilor și Strada Victor Manu.

Extinderea rețelei de parcări a inclus mai multe artere urbane, printre care:

Bretea Eroilor

Dimitrie Gerota

Strada Italiană

Iancu de Hunedoara

Petru Poni

Ghica Tei

Doamna Ghica

Cameliei

Constantin Disescu

Aceste intervenții fac parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a traficului și de creștere a capacității de parcare în zonele aglomerate.

Sistemul de tarifare din zonele marcate cu albastru rămâne unul diferențiat, în funcție de durata utilizării:

5 lei/oră

30 lei/zi

500 lei/lună

Pentru rezidenți (riverani), tarifele sunt semnificativ mai reduse:

50 lei/lună

500 lei/an

Pentru a facilita accesul șoferilor, plata parcării poate fi realizată prin mai multe metode moderne:

SMS

aplicații mobile dedicate

card la parcometre

numerar la terminale SelfPay

Programul de taxare este activ în intervalul 08:00 – 20:00.

Datele oficiale indică o creștere simultană a cererii, veniturilor și investițiilor în infrastructura de parcare din București. Eliminarea facilităților pentru anumite categorii de vehicule a accelerat adaptarea șoferilor la noul sistem, în timp ce autoritățile continuă extinderea capacității existente.

Evoluția sugerează o tranziție către un model de mobilitate urbană mai strict reglementat, în care utilizarea spațiului public devine tot mai eficient controlată.