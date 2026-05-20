Românii penalizează dur conducerea politică, arătând o nemulțumire profundă față de principalii actori instituționali. Sondajul INSCOP arată o realitate sumbră pentru liderii aflați în fruntea statului. Cetățenii își exprimă un scepticism acut față de modul în care este guvernată țara.

Deși președintele Nicușor Dan beneficiază de o recunoaștere parțială a rolului de mediator, el nu scapă de valul de antipatie generalizată din societate. În mod similar, premierul Ilie Bolojan decontează masiv uzura puterii și nemulțumirile populației.

Analiza sociologică indică faptul că prăpastia dintre clasa politică și cetățeni se adâncește continuu. Aceste nemulțumiri reflectă o stare generală de tensiune, în care așteptările populației sunt deconectate de acțiunile guvernamentale. Dinamica electorală schimbă raporturile de forțe dintre principalele formațiuni și pune presiune pe viitoarele strategii de comunicare ale partidelor.

Aproape jumătate dintre români (49,2%) consideră că președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și liderii politici. Poziționările sale publice sunt percepute ca eforturi de pacificare a scenei politice naționale.

În schimb, 36,3% dintre respondenți cred că șeful statului a contribuit la amplificarea acestora. Ponderea non-răspunsurilor se situează la 14,6%, ceea ce arată un segment de populație încă indecis sau neinteresat, indică sondajul INSCOP.

Această percepție publică este fragmentată în funcție de preferințele politice și de criteriile demografice ale respondenților. Persoanele care consideră că președintele a acționat pentru diminuarea conflictelor provin într-un procent mai ridicat din rândul votanților PSD, PNL și USR.

Această opinie este împărtășită în special de persoanele de peste 60 de ani și de locuitorii din municipiul București. La polul opus, votanții AUR, bărbații, persoanele cu vârste între 18 și 44 de ani, cetățenii cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare că președintele a alimentat tensiunile interne.

Dincolo de rolul de mediator, evaluarea generală a activității președintelui Nicușor Dan este profund negativă. Doar 27,6% dintre români se declară mulțumiți de performanța sa la Palatul Cotroceni. Defalcat, numai 4,4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți, în timp ce 23,2% manifestă o satisfacție moderată, potrivit sondajului INSCOP.

Pe de altă parte, un procent de 70,5% dintre cetățenii chestionați se declară nemulțumiți de modul în care șeful statului își îndeplinește mandatul. Nemulțumirea extremă reprezintă 42,8%, iar cea parțială este de 27,7%, procentul non-răspunsurilor fiind de 1,9%.

Profilul celor mulțumiți include votanții partidelor tradiționale (PSD, PNL și USR), tinerii sub 30 de ani, persoanele vârstnice, dar și cetățenii cu studii superioare din marile orașe. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, evidențiază că 46% dintre alegătorii PSD, 55% dintre ai PNL și 48% dintre simpatizanții USR apreciază activitatea președintelui.

În schimb, opoziția radicală este reprezentată de electoratul AUR, unde procentul de nemulțumire atinge un nivel record de 95%. Angajații din sectorul privat, locuitorii din mediul rural și persoanele active între 30 și 44 de ani domină tabăra criticilor.

Nici Executivul nu se află într-o poziție mai favorabilă, premierul Ilie Bolojan confruntându-se cu un val similar de respingere, mai arată rezultatele din sondajul INSCOP. Doar 30,5% dintre respondenți declară că sunt mulțumiți de activitatea actualului prim-ministru.

În mod specific, 8% se declară foarte mulțumiți, iar 17,7% sunt destul de mulțumiți. În mod categoric, un procent masiv de 67,9% dintre cetățeni își exprimă nemulțumirea clară față de activitatea premierului, împărțiți între 20,2% destul de nemulțumiți și 47,7% profund nemulțumiți, în timp ce restul de 1,5% nu răspund.

Polarizarea este vizibilă când analizăm electoratul partidelor. Premierul liberal Ilie Bolojan se bucură de sprijinul solid a 84% dintre votanții PNL și a 78% dintre votanții USR. Această susținere vine de la persoanele cu studii superioare și locuitorii din mediul urban mare.

Totuși, respingerea este aproape totală în tabăra opoziției: 91% dintre alegătorii PSD și 95% dintre votanții AUR se declară nemulțumiți. Acestor categorii politice li se alătură persoanele în vârstă, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Această cercetare sociologică a fost realizată de INSCOP în perioada 11-14 mai 2026. Datele au fost colectate prin metoda CATI, pe un eșantion de 1100 de persoane, având o eroare de ± 3%.