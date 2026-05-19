Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a respins criticile formulate de Ilie Bolojan și a susținut că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești reprezintă unul dintre cele mai avansate proiecte nucleare din Europa.

Bogdan Ivan a afirmat că România este cu doi sau trei ani înaintea altor state europene în dezvoltarea acestui tip de tehnologie nucleară.

Acesta a precizat că proiectul a fost construit în parteneriat cu companii și instituții americane și că reprezintă un avantaj strategic important pentru țară.

Ivan a mai spus că au existat discuții privind finanțări externe importante pentru sectorul energetic românesc, inclusiv pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.

Potrivit fostului ministru, România ar urma să beneficieze de o finanțare de aproximativ 3 miliarde de dolari din partea Statelor Unite pentru dezvoltarea proiectelor nucleare.

„Unu, investițiile cu cap deja le-am negociat ca să le facem la turul 3-4 și am luat 3 miliarde ca asigurare verbală din partea șefului Băncii Mondiale, iar în această vară va fi anunțat faptul că România va beneficia de o finanțare de 3 miliarde de dolari din partea SUA pentru Cernavodă. Și doi, pentru acest proiect este foarte important (…). Faptul că acest proiect este unic în Europa, e cel mai avansat cu 2-3 ani față de alte proiecte de reactoare nucleare de acest tip din întreaga Europă, este un foarte mare avantaj pentru România”, a spus Ivan, marți seara, la Antena 3 CNN.

Fostul ministru a subliniat că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești a fost început încă din 2020 și că reprezintă un proiect strategic pentru viitorul sistemului energetic românesc.

Bogdan Ivan consideră că mesajele publice critice la adresa proiectului Doicești pot crea probleme în relația dintre România și partenerii americani implicați în sectorul energetic.

Acesta a afirmat că proiectele nucleare românești sunt dezvoltate cu tehnologie americană și că România are nevoie de sprijin financiar extern pentru continuarea investițiilor.

Fostul ministru a explicat că, în ultimele luni, au fost căutate soluții alternative de finanțare după ce negocierile cu Comisia Europeană nu au dus la obținerea fondurilor necesare.

Ivan a susținut că varianta identificată în Statele Unite ar fi mai avantajoasă pentru România, inclusiv din perspectiva costurilor de finanțare.

Potrivit acestuia, dobânzile discutate în cadrul acestor finanțări ar fi mult mai mici comparativ cu costurile la care se împrumută în prezent statul român.

Fostul ministru al Energiei a insistat asupra importanței investițiilor nucleare pentru securitatea energetică a României pe termen lung. Acesta a declarat că obiectivul principal ar trebui să fie producerea unei cantități mai mari de energie „în bandă”, adică energie constantă, predictibilă și cu preț stabil.

Bogdan Ivan a amintit că reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă funcționează de aproximativ 30 de ani cu tehnologie americană și că România urmărește să continue această colaborare și pentru reactoarele 3 și 4.