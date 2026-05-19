Bogdan Ivan spune că proiectul de la Doicești este un avantaj strategic pentru România
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a respins criticile formulate de Ilie Bolojan și a susținut că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești reprezintă unul dintre cele mai avansate proiecte nucleare din Europa.
Bogdan Ivan a afirmat că România este cu doi sau trei ani înaintea altor state europene în dezvoltarea acestui tip de tehnologie nucleară.
Acesta a precizat că proiectul a fost construit în parteneriat cu companii și instituții americane și că reprezintă un avantaj strategic important pentru țară.
Ivan a mai spus că au existat discuții privind finanțări externe importante pentru sectorul energetic românesc, inclusiv pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
Potrivit fostului ministru, România ar urma să beneficieze de o finanțare de aproximativ 3 miliarde de dolari din partea Statelor Unite pentru dezvoltarea proiectelor nucleare.
„Unu, investițiile cu cap deja le-am negociat ca să le facem la turul 3-4 și am luat 3 miliarde ca asigurare verbală din partea șefului Băncii Mondiale, iar în această vară va fi anunțat faptul că România va beneficia de o finanțare de 3 miliarde de dolari din partea SUA pentru Cernavodă. Și doi, pentru acest proiect este foarte important (…). Faptul că acest proiect este unic în Europa, e cel mai avansat cu 2-3 ani față de alte proiecte de reactoare nucleare de acest tip din întreaga Europă, este un foarte mare avantaj pentru România”, a spus Ivan, marți seara, la Antena 3 CNN.
Fostul ministru a subliniat că proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești a fost început încă din 2020 și că reprezintă un proiect strategic pentru viitorul sistemului energetic românesc.
Fostul ministru avertizează că România riscă să afecteze relația cu Statele Unite
Bogdan Ivan consideră că mesajele publice critice la adresa proiectului Doicești pot crea probleme în relația dintre România și partenerii americani implicați în sectorul energetic.
Acesta a afirmat că proiectele nucleare românești sunt dezvoltate cu tehnologie americană și că România are nevoie de sprijin financiar extern pentru continuarea investițiilor.
Fostul ministru a explicat că, în ultimele luni, au fost căutate soluții alternative de finanțare după ce negocierile cu Comisia Europeană nu au dus la obținerea fondurilor necesare.
Ivan a susținut că varianta identificată în Statele Unite ar fi mai avantajoasă pentru România, inclusiv din perspectiva costurilor de finanțare.
Potrivit acestuia, dobânzile discutate în cadrul acestor finanțări ar fi mult mai mici comparativ cu costurile la care se împrumută în prezent statul român.
Bogdan Ivan spune că România are nevoie de energie stabilă și predictibilă
Fostul ministru al Energiei a insistat asupra importanței investițiilor nucleare pentru securitatea energetică a României pe termen lung. Acesta a declarat că obiectivul principal ar trebui să fie producerea unei cantități mai mari de energie „în bandă”, adică energie constantă, predictibilă și cu preț stabil.
Bogdan Ivan a amintit că reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă funcționează de aproximativ 30 de ani cu tehnologie americană și că România urmărește să continue această colaborare și pentru reactoarele 3 și 4.
„Păi punem în pericol foarte mult relația cu SUA și cu Ministerul Energiei de acolo pentru următorul fapt. Astăzi, la Cernavodă, noi ne dezvoltăm și vrem să construim reactorul 3-4, tot cu tehnologie americană, așa cum funcționează de 30 de ani aceste reactoare 1 și 2, și avem nevoie și de bani ca să le finanțăm. În ultimele 9 luni de zile le-am negociat cu Comisia Europeană, n-am reușit să facem rost de bani de acolo și am căutat alternative. Și am găsit alternative în Washington, cu dobânzi de 1%, comparativ cu 7% cât se împrumută azi România. Ce mă interesează pe mine ca român? Să produc mai multă energie pentru 30 de ani de acum înainte, energie în bandă, ieftină și predictibilă”, a mai spus Ivan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.