În documentul transmis Bursei de Valori București, compania arată că proiectul reactoarelor modulare mici se află în prezent în etapa premergătoare fazei Pre-EPC, etapă care include activități tehnice și administrative esențiale pentru implementare.

Potrivit companiei, printre activitățile aflate în derulare se numără:

investigațiile geotehnice pe amplasament;

continuarea procesului de licențiere;

negocierea contractului pre-EPC;

pregătirea lanțurilor de aprovizionare;

contractele pentru materiale și echipamente strategice;

pregătirea companiei de proiect pentru fazele următoare.

Compania amintește că decizia finală de investiție (FID) a fost aprobată în februarie 2026 de acționarii SNN, pe baza unor condiții suplimentare privind cooperarea instituțională și parteneriatele internaționale necesare implementării proiectului.

Nuclearelectrica susține că proiectul de la Doicești poate deveni un punct de referință pentru dezvoltarea tehnologiei SMR în Europa.

„În acest context, cu accent particular pe cazul României, Proiectul SMR Doiceşti prezintă un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a Nuclearelectrica, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii”, arată compania în documentul transmis BVB.

Reprezentanții companiei afirmă că proiectul ar putea contribui nu doar la creșterea capacității energetice a României, ci și la dezvoltarea tehnologică, industrială și educațională asociată industriei nucleare.

În plus, proiectul este prezentat drept o componentă importantă a strategiei energetice europene privind decarbonizarea și securitatea energetică.

Reactoarele modulare mici, cunoscute sub denumirea SMR (Small Modular Reactors), reprezintă o nouă generație de reactoare nucleare cu dimensiuni reduse față de centralele clasice.

Acestea sunt promovate la nivel internațional drept soluții pentru:

producția de energie cu emisii reduse de carbon;

stabilizarea sistemelor energetice;

integrarea surselor regenerabile;

reducerea dependenței energetice;

flexibilitate mai mare în operare.

Nuclearelectrica susține că proiectul de la Doicești poate deveni un model replicabil atât la nivel național, cât și regional, dacă va fi implementat cu succes.

Compania afirmă că interesul european pentru tehnologiile nucleare de generație III+ și IV este în creștere, în special în contextul tensiunilor geopolitice și al nevoii de independență energetică.

Poziția companiei apare după declarațiile făcute de premierul interimar, care a criticat costurile proiectului și modul în care sunt administrate investițiile din energie.

„Să vă dau un exemplu, unul din proiectele de care s-a vorbit în aceşti ani a fost SMR-ul de la Doiceşti, acel reactor. Ştiţi cât a consumat Nuclearelectrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari şi vom rămâne cu un teren şi vom rămâne cu nişte hârtii. Întrebarea este: merită asta?”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a criticat și modul în care sunt gestionate investițiile în energie și a avertizat că proiectele prost administrate nu se traduc în beneficii concrete pentru populație.

Compania transmite că va continua dezvoltarea proiectului în conformitate cu acordurile internaționale asumate de statul român și cu deciziile aprobate de acționari.

Totodată, reprezentanții companiei subliniază că proiectul este realizat etapizat, după standardele și regulile aplicabile în industria nucleară internațională.

Potrivit documentului, în anii 2023 și 2024 au fost realizate etapele FEED 1 și FEED 2, precum și misiuni independente ale Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care au analizat amplasamentul și măsurile tehnice adoptate.

Compania susține că proiectul SMR Doicești rămâne o componentă importantă a strategiei de investiții a Nuclearelectrica, alături de retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4.