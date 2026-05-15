Bogdan Maioreanu afirmă că România a înregistrat cea mai bună performanță bursieră dintre cele 29 de state participante la Eurovision 2026, într-o analiză realizată pentru perioada 19 mai 2025 – 11 mai 2026.

Potrivit acestuia, indicele BET al Bursei de Valori București a avansat cu 72,3% în moneda locală în decurs de 12 luni, depășind toate celelalte piețe bursiere analizate. Analistul consideră acest rezultat un paradox, având în vedere că România nu a câștigat niciodată concursul Eurovision în cele 23 de participări ale sale.

În analiza sa, Bogdan Maioreanu susține că evoluția puternică a pieței de capital din București a fost influențată de reducerea incertitudinilor politice după alegerile prezidențiale din mai 2025 și de performanțele solide ale sectorului energetic.

Companii precum Romgaz, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și OMV Petrom au beneficiat, potrivit analistului, de liberalizarea pieței energiei, marje ridicate și menținerea unei cereri industriale consistente.

De asemenea, sectorul bancar ar fi fost susținut de nivelul ridicat al dobânzilor, în timp ce promovarea Bursei de Valori București de către MSCI la statutul de „piață de frontieră avansată” a contribuit la atragerea de capital internațional.

Analiza mai arată că 18 dintre cele 20 de companii incluse în indicele BET au încheiat anul 2025 pe creștere, evoluție susținută și de dividendele atractive și de interesul tot mai mare al investitorilor individuali români.

În clasamentul realizat de analist, România este urmată de Israel, cu un avans bursier de 70,29%, apoi de Luxemburg, Austria, Bulgaria, Finlanda, Norvegia și Grecia.

Rezultatul final al Eurovision 2026 rămâne încă deschis, însă istoria competiției arată un clasament clar al statelor cu cele mai multe trofee. Suedia conduce topul cu șapte victorii, urmată de Luxemburg cu șase, iar Franța și Marea Britanie au câte cinci trofee. Israel are patru victorii, în timp ce Norvegia, Danemarca, Elveția, Italia și Austria au câte trei succese fiecare. Germania a câștigat de două ori competiția, în timp ce alte state au obținut câte un singur trofeu. România nu figurează încă pe lista câștigătorilor.

În paralel cu performanțele solide ale Bursei de Valori București, considerate printre cele mai bune din istoria recentă a pieței locale, România a revenit în competiția Eurovision de la Viena prin participarea artistei Alexandra Căpitănescu, care interpretează piesa „Choke Me”.

Potrivit estimărilor caselor de pariuri, reprezentanta României ar putea ocupa locul al cincilea în finala din acest an. Favoriții competiției sunt considerați artiștii Linda Lampenius și Pete Parkkonen din Finlanda, cu piesa „Liekinheitin”, urmați de reprezentanta Australia, Delta Goodrem, cu melodia „Eclipse”, și de Akylas din Grecia, cu piesa „Ferto”.

Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă sâmbătă, în marea finală, într-un context în care așteptările sunt ridicate. Chiar dacă România nu a obținut încă un trofeu Eurovision, performanța pieței sale bursiere a plasat-o, potrivit analizei, în topul european al randamentelor pentru investitori.