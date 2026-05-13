Ediția din acest an a Eurovision se desfășoară sub sloganul „United by Music” și este considerată una dintre cele mai controversate din istoria recentă a concursului, pe fondul tensiunilor generate de participarea Israelului.

Unul dintre momentele apreciate ale serii a fost prestația artistului Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova. Acesta a interpretat piesa „Viva, Moldova!”, într-un show energic care a ridicat sala în picioare și i-a adus calificarea în finală.

Și Grecia sau Finlanda, considerate favorite încă înaintea semifinalei, au confirmat așteptările și vor evolua din nou în finala de la Viena. Belgia, Serbia, Croația, Lituania și Polonia completează lista statelor care merg mai departe în competiție.

Reprezentantul Israelului, Noam Bettan, a fost unul dintre cei mai comentați concurenți ai serii. Artistul interpretează piesa „Michelle” în ebraică, franceză și engleză, iar melodia a devenit rapid una dintre cele mai populare din concurs.

Participarea Israelului continuă însă să provoace reacții puternice în Europa. Mai multe televiziuni publice, inclusiv cele din Spania, Irlanda și Slovenia, au anunțat că nu vor transmite ediția din acest an. Televiziunea slovenă RTV a descris competiția drept un „circ”, în contextul apelurilor la boicot care au marcat concursul din 2026.

Organizatorii au pregătit și surprize pentru publicul prezent la Wiener Stadthalle. Artistul britanic Boy George a urcat pe scenă alături de Senhit, reprezentanta statului San Marino, într-un moment care a atras aplauze puternice din partea spectatorilor.

În timpul semifinalei au fost prezentate și piesele reprezentanților Germaniei și Italiei, țări calificate automat în finală. Germania participă cu Sarah Engels și melodia „Fire”, iar Italia îl trimite în concurs pe Sal Da Vinci cu piesa „Per Sempre Sì”.

Nr. Țara calificată în finala Eurovision 2026 1 Grecia 2 Finlanda 3 Belgia 4 Suedia 5 Republica Moldova 6 Israel 7 Serbia 8 Croația 9 Lituania 10 Polonia

România va concura joi seară în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră cu piesa „Choke Me” și va intra a treia în concurs.

Artista se va confrunta pentru un loc în finală cu reprezentanții Albaniei, Danemarcei, Armeniei, Ciprului, Elveției, Norvegiei, Azerbaidjanului, Luxemburgului, Maltei, Bulgariei, Australiei, Ucrainei, Cehiei și Letoniei.

Semifinalele Eurovision 2026 sunt transmise în România de TVR, iar finala din 16 mai va decide câștigătoarea trofeului din acest an.

Austria organizează Eurovision Song Contest 2026 după victoria obținută anul trecut de artistul JJ, care a câștigat competiția cu piesa „Wasted Love”. Organizatorii estimează că finala de la Viena va fi urmărită de milioane de telespectatori din întreaga lume, confirmând încă o dată popularitatea uriașă a celui mai mare concurs muzical televizat din Europa.