Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (I3M) a generat investiții de aproximativ 255 de milioane de euro în economia României, iar impactul său cumulativ asupra PIB-ului național este estimat la circa 1,8 miliarde de euro pentru perioada 2020–2035, potrivit raportului de impact publicat marți, 12 mai 2026.

Raportul marchează primul exercițiu de evaluare a impactului pentru Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și evidențiază contribuția sa semnificativă la dezvoltarea economică a Europei Centrale și de Est, inclusiv a României. Documentul subliniază rolul fondului în mobilizarea de investiții și în susținerea creării de noi locuri de muncă, în contextul mai larg al obiectivelor asumate de Inițiativa celor Trei Mări. Publicarea raportului vine în continuarea discuțiilor și a priorităților reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea Summitul Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivității și competitivității economice regionale.

Începând din 2025, Banca de Investiții și Dezvoltare contribuie, în numele și contul statului român, la evoluția și impactul Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări atât la nivel regional, cât și în România. Instituția este implicată, de asemenea, și în alte vehicule investiționale dezvoltate sub egida Inițiativei celor Trei Mări, respectiv Fondul de Inovare și Fondul de Infrastructură.

Pentru România, Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări este considerat o investiție cu rezultate solide. Până în prezent, acesta a generat investiții de aproximativ 255 de milioane de euro în economia națională, atât sub formă de capital de tip equity, cât și capital adițional, cu un impact potențial total estimat la circa 1,24 miliarde de euro pe durata de viață a fondului. În raport cu contribuția României, realizată prin Banca de Investiții și Dezvoltare și evaluată la 20 de milioane de euro, aceste rezultate evidențiază capacitatea fondului de a transforma resurse publice limitate într-un volum semnificativ mai mare de investiții și activitate economică.

Potrivit unei analize independente realizate de Ernst & Young, Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări a generat deja un impact cumulativ asupra PIB-ului regional de aproximativ 1,7 miliarde de euro în perioada 2020–2025. Studiul evidențiază dimensiunea economică semnificativă a investițiilor mobilizate în regiune și efectele lor asupra creșterii economice.

Pentru orizontul 2020–2035, estimările arată că în cele 10 țări participante fondul va genera un impact cumulativ asupra PIB-ului de aproximativ 9,4 miliarde de euro, din care circa 1,8 miliarde de euro sunt atribuite României. În același interval, sunt estimate venituri fiscale cumulate de aproximativ 2,3 miliarde de euro în statele implicate în Inițiativa celor Trei Mări, iar contribuția medie anuală la crearea de locuri de muncă în statele membre ale Uniunii Europene este estimată la peste 10.000 de posturi.

Rezultatele evidențiate în raport confirmă capacitatea fondurilor susținute de băncile de dezvoltare de a atrage capital privat și de a genera investiții semnificative, chiar și în condițiile unor contribuții publice inițiale relativ reduse. Analiza arată că obiectivele strategice regionale pot fi atinse simultan cu menținerea unui mandat investițional solid și orientat spre performanță economică.

În prezent, Fondul sprijină cinci companii active în sectoare strategice precum energie, infrastructură digitală și transporturi. Dintre acestea, trei companii sunt prezente și în România, unde contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare și energetice, inclusiv prin proiecte de producție de energie regenerabilă și soluții de stocare a energiei în baterii (BESS).

În acest context, Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Înființată la sfârșitul anului 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, instituția are rolul de a contribui la dezvoltarea unui mediu economic durabil și competitiv, capabil să facă față provocărilor viitoare. Misiunea sa este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, creșterea competitivității, inovarea și tranziția către o economie sustenabilă și neutră climatic, inclusiv prin corectarea disfuncționalităților de pe piața financiară.

Inițiativa celor Trei Mări reprezintă o platformă politică și economică ce reunește 13 state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră. Inițiativa urmărește promovarea dezvoltării economice, consolidarea coeziunii la nivel european și întărirea legăturilor transatlantice. România este membră din 2016 și a găzduit primul Forum de Afaceri al Inițiativei în 2018.

Statele membre ale Inițiativei sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. La acestea se adaugă state asociate precum Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru, iar partenerii strategici includ Statele Unite ale Americii, Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia și Italia.