Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că, deși războiul a dus la îndeplinirea mai multor obiective, acesta nu s-a încheiat, deoarece în Iran rămân încă materiale nucleare, inclusiv uraniu îmbogățit, care trebuie eliminate, alături de instalațiile de îmbogățire ce trebuie destructurate.

Întrebat cum ar putea fi scos acest uraniu din Iran, Netanyahu a răspuns ferm că „vor merge acolo și îl vor lua”.

Viitorul stocurilor de uraniu îmbogățit deținute de Iran reprezintă unul dintre punctele centrale ale negocierilor dintre Teheran și Washington privind o posibilă pace durabilă. Cele mai recente date publice disponibile provin din perioada de dinaintea războiului de 12 zile din iunie 2025.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul deținea atunci aproximativ 441 kg de uraniu îmbogățit la 60%, aproape de nivelul de 90% necesar pentru producerea unei arme nucleare, 180 kg de uraniu la 20% și peste 6.000 kg la 5%. Stocurile de nivel 60% erau localizate în trei situri principale: Fordo, Natanz și Isfahan.

În urma atacurilor din iunie 2025 și a loviturilor ulterioare, situația acestor stocuri a rămas neclară, în lipsa inspecțiilor AIEA, existând incertitudini privind dacă uraniul a fost îngropat, mutat sau parțial distrus.

„Dacă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică se va ocupa (de recuperarea uraniului), ne convine şi nouă”, a declarat ministrul american al energiei, Chris Wright, într-un alt interviu acordat postului CBS duminică dimineaţă.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, aflat într-o vizită în Kenya, că Franța nu a avut niciodată în vedere o desfășurare militară navală în Strâmtoarea Ormuz, ci o posibilă misiune de securizare coordonată, inclusiv cu Iranul.

În cadrul unei conferințe de presă la Nairobi, Macron a reiterat opoziția Franței față de orice formă de blocadă în regiune, indiferent de actorul implicat, și a subliniat că libertatea de navigație trebuie garantată pentru toate statele.

Declarațiile sale vin după avertismentul transmis de Iran, care a amenințat cu un răspuns rapid în cazul desfășurării de nave militare franceze și britanice în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor tot mai mari din zonă.

„Nu s-a pus niciodată problema unei desfăşurări, ci doar de a fi pregătiţi pentru asta”, a insistat Emmanuel Macron. „Noi am construit o misiune ad hoc, copilotată împreună cu britanicii, care a reunit 50 de ţări şi organizaţii internaţionale pentru a permite, într-un mod coordonat cu Iranul şi prin dezescaladarea situaţiei cu toate ţările din regiune şi cu SUA, de a asigura cât mai repede condiţiile care să ne permită reluarea traficului maritim”, în special pentru transportul de îngrăşăminte, hrană şi hidrocarburi, a explicat el.

În a doua zi a turneului său în Africa, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că întregul continent african este afectat de o posibilă blocadă în Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează o mare parte din petrolul exportat din Orientul Mijlociu.

El a reamintit că Franța a anunțat recent trecerea portavionului Charles de Gaulle prin Canalul Suez, ca parte a pregătirilor pentru o eventuală misiune de securizare în regiune.