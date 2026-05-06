Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț, a transmis că ar fi benefic ca principalele prevederi ale acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să fie reaplicate înainte de împlinirea unui an de la semnarea înțelegerii.

Discuțiile au avut loc la Paris, unde oficialul european s-a întâlnit cu reprezentantul comercial american Jamieson Greer, în contextul intensificării tensiunilor comerciale.

Unul dintre principalele puncte de îngrijorare ale Bruxelles-ului îl reprezintă amenințarea fostului președinte Donald Trump de a majora tarifele pentru importurile de automobile și camioane din UE până la 25%, măsură care ar putea afecta semnificativ industria auto europeană.

În acest context, solicitarea Uniunii Europene reflectă dorința de stabilitate în relațiile comerciale transatlantice, într-un climat marcat de incertitudini economice și tensiuni geopolitice.

Ursula von der Leyen, președinta Comisia Europeană, a respins marți amenințarea lansată de Donald Trump privind posibila majorare a tarifelor pentru automobilele europene.

Oficialul european a avertizat Statele Unite ale Americii să respecte termenii acordului comercial încheiat cu Uniunea Europeană, subliniind importanța menținerii angajamentelor asumate între cele două părți.

Pentru prima dată de la anunțul de vineri al Donald Trump privind impunerea unor tarife de 25% pentru automobilele fabricate în Uniunea Europeană, Ursula von der Leyen a reacționat ferm, afirmând că „un acord este un acord”, subliniind necesitatea respectării angajamentelor asumate.

„Avem un acord, iar esența acestui acord este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea”, a spus ea în timpul unei conferințe de presă la summitul UE-Armenia de la Erevan.

Uniunea Europeană se află în „etapele finale de implementare a angajamentelor tarifare rămase”, a declarat Ursula von der Leyen, precizând că Statele Unite ale Americii au, la rândul lor, obligații restante privind alinierea la plafonul convenit. Oficialul european a adăugat că blocul comunitar este „pregătit pentru fiecare scenariu”.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că liderii UE susțin pe deplin răspunsul Comisiei Europene la noile amenințări comerciale venite din partea lui Donald Trump.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat public sprijinul într-o conferință de presă separată desfășurată la Erevan, alături de premierul armean Nikol Pashinyan.

„Acordurile au fost semnate și trebuie respectate; dacă ar fi puse sub semnul întrebării, totul s-ar redeschide”, a spus el. „Și dacă o țară este amenințată cu noi tarife vamale, UE are instrumentele necesare pentru a răspunde și ar trebui să le folosească, pentru că pentru asta există.”

Emmanuel Macron a declarat că, deși toate opțiunile rămân „pe masă”, parteneri apropiați precum Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au „lucruri mult mai importante de făcut decât să ignore amenințările de destabilizare”.

Noile amenințări tarifare lansate de Donald Trump au fost interpretate ca o escaladare bruscă a relațiilor comerciale deja tensionate dintre Washington și Bruxelles. Anunțul a venit la scurt timp după vizita comisarului european pentru comerț, Maroš Šefčovič, la Washington, unde acesta a afirmat că acordul comercial cunoscut sub numele de Turnberry rămâne în vigoare.

Potrivit înțelegerii încheiate în iulie anul trecut, tarifele americane pentru automobilele europene au fost stabilite la 15%, în timp ce UE s-a angajat să reducă taxele industriale, să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească aproximativ 600 de miliarde de dolari în economia americană.

După anunțul de vineri, Comisia Europeană a evitat inițial o confruntare directă cu Trump, precizând doar că UE „își va menține opțiunile deschise”. Un purtător de cuvânt a subliniat că implementarea acordului continuă „în conformitate cu procedurile legislative standard”, iar Washingtonul este informat permanent.

În acest context, Šefčovič urma să se întâlnească marți la Paris cu reprezentantul comercial american Jamieson Greer, într-o nouă tentativă de stabilizare a dialogului, după ce tensiunile recente au afectat relațiile comerciale transatlantice.