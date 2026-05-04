Prețul petrolului a scăzut cu peste 1 dolar pe baril luni, reacționând direct la declarațiile lui Donald Trump privind intervenția americană în Strâmtoarea Ormuz, o arteră esențială pentru transportul global de energie.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au înregistrat o scădere de 1,83 dolari, echivalentul a 1,69%, ajungând la 106,34 dolari pe baril la ora 22:03 GMT. În același timp, țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din Statele Unite a coborât la 100,22 dolari pe baril, înregistrând un recul de 1,72 dolari, respectiv 1,69%, potrivit datelor Reuters citate de Mediafax.

Această evoluție reflectă sensibilitatea piețelor energetice la riscurile geopolitice și la orice semnal de detensionare în regiune, în special în ceea ce privește securitatea rutelor maritime critice.

Prețul petrolului care a scăzut nu reflectă pe deplin tensiunile din piața energetică, unde investitorii globali rămân insuficient pregătiți pentru un posibil șoc major. Deși bursele, inclusiv S&P 500, se mențin la niveluri ridicate pe fondul optimismului tehnologic, datele din piața fizică arată un petrol tranzacționat în jurul a 130 de dolari pe baril, mult peste cotațiile futures.

Diferența este alimentată de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, care afectează o parte semnificativă din fluxurile globale de energie. Estimările indică riscul dispariției a până la 1 miliard de barili din piață, amplificând presiunile asupra inflației și economiei globale.

Analiștii avertizează că această discrepanță între percepția piețelor și realitatea din teren poate genera reacții întârziate.

„Până când riscurile geopolitice se reflectă pe deplin în pieţele financiare, este de obicei prea târziu pentru a le mai atenua”, avertizează specialiştii.

Închiderea de facto a strâmtorii de către Iran, în urma conflictului izbucnit pe 28 februarie, a generat perturbări majore în comerțul global, amplificând volatilitatea prețurilor la petrol.

Administrația condusă de Donald Trump a anunțat lansarea unei operațiuni denumite „Proiectul Libertate”, care are ca scop ghidarea navelor comerciale blocate în zonă.

Statele Unite vor începe de luni să „ghideze navele” țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a relua fluxurile comerciale.

„Le-am spus reprezentanţilor mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele şi echipajele lor în siguranţă din strâmtoare”, a scris Trump.

Președintele american a subliniat caracterul umanitar al intervenției și a indicat că aceasta este separată de negocierile politice în desfășurare cu Iranul.

„Acţiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor şi ţărilor care nu au făcut absolut nimic rău — acestea sunt victime ale circumstanţelor. Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a ţărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, a spus Trump.

În același timp, liderul de la Washington a avertizat că orice interferență în desfășurarea operațiunii ar putea fi contracarată.

„Dacă acest proces umanitar va fi afectat în vreun fel, această interferenţă va trebui, din păcate, să fie contracarată cu forţa”, a declarat Trump.

Nu există confirmări oficiale privind o coordonare prealabilă cu autoritățile de la Teheran, care dețin controlul de facto asupra zonei.

Autoritățile iraniene au reacționat prompt la anunțul privind intervenția americană, semnalând riscuri majore pentru echilibrul fragil din regiune.

Un oficial iranian de rang înalt a transmis că orice acțiune americană în Strâmtoarea Ormuz ar putea fi interpretată drept o încălcare a armistițiului existent.

„Orice interferenţă americană în noul regim maritim al strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistiţiului”, a declarat Ebrahim Azizi, președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, într-o postare pe platforma X.

În paralel, Donald Trump a reiterat că operațiunea vizează exclusiv navele statelor terțe, fără implicare directă în conflictul militar.

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris preşedintele american.

Inițiativa americană are loc într-un context extrem de tensionat, în care orice mișcare militară poate genera escaladări rapide, cu impact asupra piețelor globale și asupra securității energetice.

