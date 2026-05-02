Tensiunile apar la scurt timp după intrarea în vigoare a unui armistițiu, pe 8 aprilie, care a pus capăt unei perioade de aproape 40 de zile de atacuri și contraatacuri între Iran, Israel și Statele Unite.

Prima rundă de negocieri directe, desfășurată la Islamabad pe 11 aprilie, nu a produs rezultate concrete. Diferențele dintre cele două părți au rămas majore, în special pe tema programului nuclear iranian și a situației din Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

În această săptămână, Teheranul a transmis o nouă propunere de pace prin intermediul Pakistanului, care acționează ca mediator.

Potrivit unor oficiali iranieni citați de Reuters, planul ar presupune reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și ridicarea blocadelor, urmând ca negocierile privind programul nuclear să fie amânate pentru o etapă ulterioară.

„În acest cadru, negocierile privind chestiunea nucleară, mai complicată, au fost mutate în etapa finală pentru a crea o atmosferă mai propice”, a declarat un oficial iranian sub protecția anonimatului.

Președintele american Donald Trump a transmis însă că nu este de acord cu această propunere.

El a declarat că „nu este mulţumit” de oferta iraniană și a sugerat că lipsa unei poziții unitare la Teheran face dificilă ajungerea la un acord.

În același timp, liderul de la Casa Albă a avertizat că o escaladare militară rămâne posibilă, afirmând că reluarea conflictului este „o opţiune”.

Trump a reiterat și poziții dure din trecut, spunând că ar prefera să evite un conflict major, dar nu exclude măsuri extreme, inclusiv „pulverizarea odată pentru totdeauna” a Iranului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale conflictului.

Iranul a limitat drastic transportul maritim în Golf în ultimele luni, în timp ce Statele Unite au impus restricții asupra navelor care operează în porturile iraniene.

Propunerea Teheranului ar prevedea redeschiderea acestei rute strategice înainte de reluarea negocierilor nucleare, o condiție pe care Washingtonul nu a acceptat-o până în prezent.

Pe fondul acestor tensiuni, autoritățile iraniene transmit că nu vor accepta condiții impuse din exterior.

„Cu siguranţă nu vom accepta să ni se impună” o anumită politică, a declarat șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Deși armistițiul a adus o aparentă calmare a situației, populația Iranului continuă să resimtă efectele conflictului și ale sancțiunilor.

Inflația ridicată și creșterea șomajului afectează economia, iar incertitudinea politică se reflectă direct în viața de zi cu zi a oamenilor.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a cerut companiilor să „evite pe cât posibil concedierile”, invocând presiunile generate de „războiul economic şi cultural”.

În paralel, autoritățile iraniene au anunțat executarea a doi bărbați acuzați de spionaj pentru Israel, o decizie care adâncește tensiunile interne și externe.

Pentru mulți cetățeni, realitatea zilnică este marcată de incertitudine. Un locuitor din Teheran a declarat că își începe ziua „urmărind ştirile şi relatările despre execuţii”, reflectând climatul de insecuritate din țară.

Negocierile dintre Iran și Statele Unite rămân într-un impas, iar declarațiile oficialilor de ambele părți indică un risc real de reluare a conflictului.

În lipsa unui acord, tensiunile geopolitice ar putea escalada rapid, cu efecte nu doar regionale, ci și globale, în special în sectorul energetic.