Într-un context geopolitic tensionat, în care securitatea națională a devenit prioritatea zero, modul în care România alege să își cheltuiască bugetul pentru înarmare ridică semne de întrebare uriașe. Recent, s-a aflat că o felie uriașă — 68% din prima tranșă de aproape 6 miliarde de euro din programul de achiziții militare — a fost alocată direct către partenerii germani.

Deși Germania rămâne motorul economic al Europei și principalul nostru partener comercial, întrebarea este simplă: de ce industria autohtonă de apărare a fost lăsată complet „pe dinafară”, în timp ce noi ne împrumutăm cu miliarde pe care tot românii le vor plăti?

Diferența de viziune între București și Varșovia este frapantă. În timp ce români au aflat rfecent despre aceste alocări masive către firmele germane, Polonia a ales o strategie radical diferită. Vecinii noștri au alocat 89% din programul lor de înarmare către industria autohtonă, transformând nevoia de securitate într-un motor de creștere economică.

În România, semnalul tras de industria națională de apărare este unul de disperare: producătorii locali susțin că nu au fost consultați „deloc, deloc, deloc”. Această lipsă de dialog nu afectează doar uzinele noastre, ci și viitorul economic al țării, pierzând șansa de a crea mii de locuri de muncă.

Critica centrală adusă acestor alocări ține de natura fondurilor. Nu vorbim despre granturi nerambursabile, ci despre împrumuturi. Deși dobânzile sunt preferențiale, suma capitală și costurile aferente vor fi achitate de cetățenii români în anii ce vin.

„Transparentizarea era obligatorie. Atâta timp cât toți românii vor da banii înapoi cu dobândă, cred că era o țintă obligatorie ca o parte covârșitoare din acești bani să meargă în industria națională. Nu o să vină alții să ne plătească datoriile”, este avertismentul tranșant făcut de Sorin Grindeanu

Mai mult, Grindeanu a afirmat că nici el și nici membrii PSD nu știau detalii legate de semnarea contractelor din programul SAFE.

Decizia de a „miza totul pe cartea germană” vine într-un moment de o sensibilitate extremă în relațiile internaționale. Principalul nostru partener strategic în zona de apărare rămâne Statele Unite ale Americii, iar relația dintre Washington și Berlin este, în prezent, sub o presiune imensă.

Faptul că SUA au decis retragerea unor trupe din Germania pe fondul tensiunilor cu Cancelarul Friedrich Merz (care continuă o linie de fractură începută încă din primul mandat al lui Donald Trump) pune România într-o lumină diplomatică complicată. Orientarea a 68% din fondurile de înarmare către Germania, în detrimentul parteneriatului cu SUA sau al propriei industrii, ridică întrebări despre strategia de balansare a intereselor naționale.

S-ar putea spune că argumentul susținerii industriei naționale sună populist, însă realitatea economică este implacabilă. Atunci când o țară se împrumută pentru armament, are două opțiuni:

Importul masiv: Securizează rapid necesarul militar, dar exportă capital și subvenționează locurile de muncă din alte state (în cazul acesta, Germania). Investiția în industria locală: Înnoiește armamentul și, simultan, generează creștere economică internă, taxe și expertiză tehnică pe plan local.

România pare să fi ales prima variantă, fără a oferi explicații clare de ce industria de apărare românească nu a fost nici măcar așezată la masa negocierilor. Într-o perioadă în care fiecare euro contează, lipsa de transparență asupra modului în care s-au „împărțit” cele 6 miliarde de euro riscă să devină o povară nu doar financiară, ci și politică pentru decidenții de la București.