Strâmtoarea Ormuz, între blocada SUA și amenințările Iranului. Ce se întâmplă cu transporturile de petrol
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Statele Unite nu reușesc să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul nu poate opri toate transporturile de petrol prin această rută strategică. Situația a creat un echilibru fragil, care ține deocamdată sub control aprovizionarea și prețurile petrolului, dar care ar putea fi greu de menținut.
Milioane de barili de petrol continuă să treacă zilnic prin Strâmtoarea Ormuz
În ciuda afirmațiilor Teheranului privind închiderea Strâmtorii Ormuz, volume importante de petrol continuă să traverseze această zonă. Irakul, Qatarul, Kuweitul și Emiratele Arabe Unite folosesc o flotă care operează discret pentru transportarea petrolului, inclusiv prin transferuri de la navă la navă.
Administrația Trump estimează că aproximativ 8-9 milioane de barili de petrol pe zi reușesc să iasă astfel din regiune. Analiștii oferă o estimare mai redusă, de aproximativ 7 milioane de barili pe zi.
Cantitatea este mult sub nivelul de aproximativ 20 de milioane de barili pe zi înregistrat înaintea războiului. Împreună cu petrolul transportat prin conducte, fluxurile actuale ajung însă la aproximativ jumătate din nivelul anterior conflictului.
Această situație oferă piețelor energetice internaționale un răgaz și explică de ce prețurile petrolului, deși volatile, nu au scăpat complet de sub control, potrivit Fortune.
Arabia Saudită se pregătește să transporte mai mult petrol prin noul sistem
Cantitatea de petrol care ajunge din Golful Persic către piețele internaționale ar putea crește în perioada următoare, în ciuda atacurilor iraniene ocazionale asupra petrolierelor.
Arabia Saudită pare să se pregătească să se alăture celorlalte state din regiune care folosesc transporturile de tip navetă. Imaginile din satelit indică prezența unor nave saudite pe ambele părți ale strâmtorii, poziționate astfel încât să poată participa la transferul petrolului.
Extinderea acestor operațiuni ar putea contribui la menținerea unor volume importante de petrol pe piața mondială chiar dacă Strâmtoarea Ormuz nu funcționează în condiții normale.
Blocada navală americană pune o presiune tot mai mare asupra economiei Iranului
În paralel, blocada navală reimpusă de președintele Donald Trump împiedică Iranul să își exporte propriul petrol. Teheranul pierde astfel o sursă esențială de venituri, într-un moment în care economia iraniană se confrunta deja cu dificultăți majore.
Presiunea este resimțită și în mediul de afaceri iranian. Majidreza Hariri, șeful Camerei comune de comerț Iran-China, a avertizat că blocada americană ar putea provoca, în timp, pagube economice mai mari decât războiul propriu-zis.
Acesta a cerut autorităților iraniene să găsească orice modalitate disponibilă pentru încheierea blocadei, de la negocieri și presiuni până la amenințări sau chiar un nou conflict militar.
Experții avertizează însă că regimul iranian ar putea accepta o perioadă îndelungată de dificultăți economice și că suferința populației nu reprezintă neapărat un factor suficient pentru schimbarea politicii Teheranului.
Iranul și-a reorganizat armata și dispune de noi rachete capabile să evite apărarea antiaeriană
În ciuda pierderilor provocate forțelor sale convenționale de bombardamentele americano-israeliene din prima parte a conflictului, Iranul și-a reorganizat structurile militare într-o manieră mai agresivă.
Teheranul a dezvoltat noi rachete concepute pentru a evita mai eficient sistemele de apărare antiaeriană. Aceste arme cresc vulnerabilitatea bazelor și navelor americane, dar și a infrastructurii petroliere aparținând aliaților Washingtonului din regiune.
Situația militară este complicată și de consumul ridicat de interceptoare al forțelor americane. Stocurile au ajuns la un nivel atât de redus încât această problemă ar fi contribuit la decizia lui Donald Trump de a renunța la o escaladare militară majoră.
Blocada pune presiune și asupra forțelor navale americane
Menținerea operațiunii navale împotriva Iranului presupune, la rândul său, costuri și probleme logistice pentru Statele Unite.
Portavionul USS Abraham Lincoln se confruntă cu dificultăți legate de aprovizionare și de starea echipajului, după o perioadă record petrecută pe mare. Un alt portavion se îndreaptă spre regiune pentru a-l înlocui, însă și alte nave implicate în blocadă s-ar putea confrunta cu probleme logistice similare.
Eric Brewer, fost oficial al serviciilor americane de informații, consideră că blocada poate deteriora puternic situația economică a Iranului, dar tocmai această presiune face improbabil ca Teheranul să rămână pasiv. În evaluarea sa, Iranul a demonstrat până acum că poate suporta costuri mai mari și pentru o perioadă mai lungă decât Statele Unite.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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