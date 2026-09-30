Petrolul, din nou în creștere. Brent se îndreaptă spre un avans lunar de 14%

Prețurile petrolului au revenit pe creștere miercuri, 30 septembrie, după scăderea din ședința precedentă. Piața reacționează la declarațiile președintelui american Donald Trump privind sancțiunile impuse Iranului, în timp ce investitorii urmăresc și revenirea livrărilor de țiței din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Contractul futures pentru petrolul Brent cu livrare în noiembrie, care expiră miercuri, a urcat cu 71 de cenți, respectiv 0,69%, până la 103,30 dolari pe baril, la ora 04:08 GMT.

Contractul pentru decembrie, care este tranzacționat mai intens, a crescut cu 35 de cenți, până la 96,51 dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 43 de cenți, echivalentul a 0,48%, până la 89,81 dolari pe baril.

Brent se îndreaptă spre un avans lunar de aproximativ 14%, cea mai mare creștere din iulie. WTI ar urma să încheie luna cu un plus de aproximativ 4%, după ce a depășit în această perioadă pragul de 106 dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, arată Reuters.

Diferența dintre prețurile celor două sortimente de referință a ajuns luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni. Traderii urmăresc inclusiv eventualele măsuri ale SUA privind limitarea exporturilor de motorină. O asemenea decizie ar putea crește oferta disponibilă pe piața americană și ar putea determina rafinăriile să proceseze mai puțin țiței.

Evoluția petrolului este influențată și de situația dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump a negat informațiile publicate de Axios, care cita oficiali americani potrivit cărora președintele ar fi fost dispus să ofere Iranului o relaxare a sancțiunilor și acces la fondurile iraniene înghețate în schimbul unor măsuri „concrete” ale Teheranului privind programul nuclear.

Qatarul a transmis marți că speră ca diplomația indirectă dintre Iran și SUA să ducă la un progres în negocieri.

„Incertitudinea persistentă privind relaxarea sancțiunilor și negocierile menține inclusă în prețuri o primă de risc geopolitic”, a declarat Sugandha Sachdeva, fondatoarea companiei de cercetare SS WealthStreet din New Delhi. „Îmbunătățirea aprovizionării ar putea limita creșterile suplimentare, însă noi perturbări sau o escaladare a tensiunilor ar putea declanșa un nou val de scumpiri”, a adăugat aceasta.

Presiunile asupra pieței sunt temperate de revenirea aprovizionării din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a reluat marți încărcarea petrolierelor în portul Yanbu de la Marea Roșie, după repornirea conductei Est-Vest.

Exporturile de țiței ale producătorilor din Orientul Mijlociu au ajuns în septembrie la 16,328 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului SUA-Israel cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, potrivit datelor citate de Reuters.

„Odată cu restabilirea fluxurilor prin conducta saudită Est-Vest, exporturile regionale sunt acum cu doar 11% sub nivelurile de dinaintea războiului – o redresare remarcabilă pentru o regiune aflată încă în război”, se arată într-o analiză J.P. Morgan.

Banca estimează că, în ultimele cinci zile, media pe zece zile a exporturilor totale de petrol s-a menținut la 20,5 milioane de barili pe zi, echivalentul a 89% din nivelul anului 2025.

Investitorii urmăresc și situația stocurilor americane. Surse din piață citate de Reuters, care fac referire la datele Institutului American al Petrolului (API), au indicat că stocurile de țiței și benzină din SUA au crescut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de produse distilate au scăzut.

Datele oficiale ale Administrației pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) urmează să fie publicate miercuri. Analiștii consultați de Reuters estimează însă o scădere atât a stocurilor de țiței, cât și a celor de produse petroliere.