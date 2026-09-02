Petrolul continuă să se scumpească. Brent a trecut de 95 de dolari după noile atacuri dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au continuat să crească miercuri, 2 septembrie, după avansul puternic înregistrat în ședința precedentă. Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran readuce în prim-plan temerile privind aprovizionarea cu energie, în special în contextul situației din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut miercuri dimineață cu 75 de cenți, respectiv 0,8%, ajungând la 95,40 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 44 de cenți, sau 0,5%, până la 90,66 dolari pe baril.

Creșterile vin după o ședință de marți în care ambele cotații au urcat cu peste 4 dolari pe baril. Pentru Brent a fost cea mai puternică apreciere de după 24 iulie, iar pentru WTI cea mai mare creștere de după 23 iulie.

Presiunea asupra prețurilor este alimentată de o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au anunțat o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns, marcând cea mai serioasă intensificare a confruntărilor dintre cele două țări din ultimele săptămâni.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a avertizat că atacurile americane vor determina restricționarea suplimentară a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Ruta este esențială pentru piața energetică mondială. Înaintea conflictului, prin această zonă tranzita aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global. Iranul a restricționat puternic transportul comercial prin strâmtoare, iar orice nouă deteriorare a situației poate afecta fluxurile de petrol către piețele internaționale.

„Evoluțiile din ultimele zile au readus în atenție riscurile pentru aprovizionarea cu petrol din regiune… Am văzut că petrolul a continuat să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în pofida impasului dintre SUA și Iran, însă intensificarea tensiunilor pune în mod clar în pericol traversările”, au afirmat analiștii ING într-o notă adresată clienților.

IRGC a susținut, de asemenea, că a atacat cu rachete balistice o bază militară americană din Iordania și că loviturile ar fi provocat moartea unui număr mare de militari americani.

Armata iordaniană a anunțat însă că apărarea aeriană a interceptat 10 dintre cele 13 rachete balistice care au pătruns în spațiul aerian al țării. Doi oficiali americani au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime americane.

Presa de stat iraniană a relatat și despre un atac de amploare cu drone asupra unei baze americane din Bahrain, prezentat drept răspuns la loviturile lansate de SUA. Separat, Kuweitul a anunțat că forțele sale armate răspund unor activități ostile cu drone.

Noua rundă de confruntări vine după intensificarea ostilităților din weekend și după atacurile de luni asupra a două petroliere care părăseau Strâmtoarea Ormuz. Incidentele au provocat noi perturbări ale aprovizionării și i-au determinat pe traderi să caute surse alternative de țiței.

Investitorii sunt tot mai preocupați nu doar de escaladarea militară, ci și de posibilitatea ca situația să rămână nerezolvată pentru o perioadă îndelungată.

„Piața petrolului nu mai evaluează doar riscul unui război; într-o măsură tot mai mare, ea începe să includă în preț costul unui război fără o soluție”, a declarat Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de analiză de piață al Phillip Nova. „Până când nu vor exista dovezi clare că negocierile pot conduce la o soluție durabilă și că fluxurile normale de petrol prin Strâmtoare sunt reluate, prima de risc inclusă în prețul țițeiului va rămâne probabil ridicată”, a adăugat aceasta.

Evoluția petrolului începe să aibă efecte și pe alte piețe financiare. Creșterea cotațiilor a reaprins îngrijorările privind inflația și a contribuit la presiunea asupra piețelor de obligațiuni.

În Statele Unite, cel mai mare producător mondial de petrol, stocurile de țiței au scăzut cu 2,6 milioane de barili în săptămâna încheiată la 28 august, potrivit unor surse din piață care au citat datele American Petroleum Institute.

Stocurile de distilate, categorie în care sunt incluse motorina și combustibilul pentru încălzire, s-au redus la rândul lor cu 265.000 de barili.

Evoluția stocurilor americane este urmărită atent de piață într-un moment în care riscurile privind livrările din Orientul Mijlociu au revenit în centrul atenției investitorilor.