SUA pun mâna pe petrolul Venezuelei. Concesiuni pentru 65 de miliarde de barili, acordate pe 100 de ani

Autoritățile interimare din Venezuela au acordat companiei North American Blue Energy Partners (NABEP), susținută de Statele Unite, concesiuni pentru 17 câmpuri petroliere cu rezerve dovedite de aproximativ 65 de miliarde de barili. Acordurile sunt valabile timp de 100 de ani, iar guvernul american va beneficia de drepturi directe asupra unei părți din producție.

Casa Albă a anunțat luni acordarea către NABEP a concesiunilor pentru cele 17 câmpuri petroliere din Venezuela. Compania este al doilea cel mai mare producător privat de petrol din țară, iar rezervele dovedite asociate concesiunilor sunt estimate la aproximativ 65 de miliarde de barili.

Anunțul oferă mai multe detalii despre acordul prezentat vineri de președintele Donald Trump. Acesta afirmase că înțelegerea cu autoritățile de la Caracas va oferi Statelor Unite controlul majoritar asupra celor 65 de miliarde de barili, echivalentul a aproximativ 20% din rezervele uriașe de petrol ale Venezuelei.

Pentru comparație, Statele Unite aveau rezerve dovedite de petrol de aproximativ 46 de miliarde de barili la sfârșitul anului 2024, potrivit cifrelor oficiale citate, transmite CNBC.

Înțelegerea nu se limitează la accesul la producția de petrol. NABEP a acordat Biroului pentru Capital Strategic din cadrul Departamentului de Război al SUA o participație de 35% în compania sa mamă.

Potrivit Casei Albe, această participație ar putea reprezenta pentru Statele Unite o valoare și dividende de ordinul sutelor de miliarde.

Washingtonul obține astfel o implicare financiară directă în compania care controlează NABEP, pe lângă drepturile asupra petrolului extras în baza noilor concesiuni.

Acordul îi oferă guvernului american dreptul de a cumpăra o cantitate garantată reprezentând 20% din producția tuturor câmpurilor actuale și viitoare operate de NABEP.

Prețul pentru această cantitate va fi cel aferent costului de producție.

Mecanismul este prezentat drept o modalitate prin care Statele Unite își pot reface rezervele strategice de petrol.

Washingtonul primește și drept de preempțiune asupra celorlalte 80% din producția NABEP. În practică, guvernul american va avea prioritate dacă dorește să cumpere și această parte a petrolului produs.

Transformarea rezervelor uriașe în producție efectivă va necesita însă investiții considerabile. NABEP intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în dezvoltarea unei noi infrastructuri petroliere în Venezuela pentru a putea majora producția.

În schimb, compania ar urma să plătească guvernelor venezuelene aproximativ 200 de miliarde de dolari sub formă de redevențe și taxe în primii 25 de ani ai acordului.

În ciuda dimensiunii acordului, există îndoieli că acesta va avea efecte importante asupra producției americane de energie sau asupra prețurilor plătite de consumatori într-un orizont apropiat.

Exploatarea rezervelor venezuelene necesită investiții uriașe, iar producția țării se află mult sub capacitatea sa potențială.

Anii de administrare defectuoasă, investițiile insuficiente și sancțiunile au afectat infrastructura petrolieră a Venezuelei. Din acest motiv, chiar și cu acces la rezerve foarte mari, creșterea efectivă a producției va necesita timp și capital considerabil.