Curs valutar marți, 1 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar marți, 1 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de marți, 1 septembrie 2026. Datele includ principalele valute internaționale, dar și cotația gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar marți, 1 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american
Euro este cotat la 5,2575 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5331 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1398 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5996 lei.
În cazul valutelor din regiune, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4332 lei, zlotul polonez la 1,2132 lei, coroana cehă la 0,2176 lei, iar coroana daneză la 0,7034 lei. Leul moldovenesc are o cotație de 0,2613 lei, în timp ce coroana suedeză este cotată la 0,4729 lei, iar coroana norvegiană la 0,4859 lei.
Dolarul canadian este cotat la 3,2691 lei, dolarul australian la 3,2394 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6733 lei. Pentru monedele asiatice, 100 de yeni japonezi au o valoare de 2,8332 lei, 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3302 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6743 lei, iar rupia indiană la 0,0477 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5781 lei, iar dolarul singaporez la 3,5609 lei.
În cazul altor valute, lira egipteană este cotată la 0,0889 lei, rubla rusească la 0,0523 lei, lira turcească la 0,0938 lei, randul sud-african la 0,2805 lei, realul brazilian la 0,8741 lei, peso-ul mexican la 0,2666 lei, dinarul sârbesc la 0,0448 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1019 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are o cotație de 1,2343 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, shekelul israelian la 1,5045 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0256 lei, peso-ul filipinez la 0,0726 lei, 100 de coroane islandeze la 3,7393 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1223 lei.
BNR a publicat și cotația pentru aur. Un gram de aur este evaluat la 636,9839 lei. Drepturile Speciale de Tragere (DST) au o valoare de 6,2049 lei.
|Monedă / indicator
|Cod
|Curs BNR – 1 septembrie 2026
|Dolar australian
|AUD
|3,2394 lei
|Dolar canadian
|CAD
|3,2691 lei
|Franc elvețian
|CHF
|5,5996 lei
|Coroană cehă
|CZK
|0,2176 lei
|Coroană daneză
|DKK
|0,7034 lei
|Liră egipteană
|EGP
|0,0889 lei
|Euro
|EUR
|5,2575 lei
|Liră sterlină
|GBP
|6,1398 lei
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4332 lei
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8332 lei
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2613 lei
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4859 lei
|Zlot polonez
|PLN
|1,2132 lei
|Rublă rusească
|RUB
|0,0523 lei
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4729 lei
|Liră turcească
|TRY
|0,0938 lei
|Dolar american
|USD
|4,5331 lei
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2805 lei
|Real brazilian
|BRL
|0,8741 lei
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6743 lei
|Rupie indiană
|INR
|0,0477 lei
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3302 lei
|Peso mexican
|MXN
|0,2666 lei
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6733 lei
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0448 lei
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1019 lei
|Dirham EAU
|AED
|1,2343 lei
|Baht thailandez
|THB
|0,1363 lei
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5781 lei
|Shekel israelian
|ILS
|1,5045 lei
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0256 lei
|Peso filipinez
|PHP
|0,0726 lei
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,7393 lei
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1223 lei
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5609 lei
|Gramul de aur
|XAU
|636,9839 lei
|DST
|XDR
|6,2049 lei
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00, au rămas în mare parte stabile marți, 1 septembrie 2026, comparativ cu ședința precedentă.
Pentru ROBID, rata la o zi (O/N) este de 5,34%, aceeași valoare fiind consemnată și pentru termenul T/N. Pentru o săptămână (1W), ROBID este de 5,42%, pentru o lună (1M) de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, iar pentru șase luni (6M) de 5,59%. La 12 luni (12M), rata ROBID a ajuns la 5,64%, față de 5,63% în ziua precedentă.
În cazul ROBOR, rata O/N este de 5,63%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru T/N. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR a coborât la 5,70%, de la 5,71% în 31 august. Rata la o lună se menține la 5,74%, cea la trei luni la 5,84%, iar cea la șase luni la 5,92%. Pentru 12 luni, ROBOR rămâne la 5,98%.
Astfel, față de 31 august 2026, ROBID a înregistrat o singură modificare, la maturitatea de 12 luni, în timp ce ROBOR a consemnat o scădere de 0,01 puncte procentuale la termenul de o săptămână. Toate celelalte rate au rămas neschimbate.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.