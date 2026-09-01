Curs valutar marți, 1 septembrie. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar marți, 1 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de marți, 1 septembrie 2026. Datele includ principalele valute internaționale, dar și cotația gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Euro este cotat la 5,2575 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5331 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1398 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5996 lei.

În cazul valutelor din regiune, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4332 lei, zlotul polonez la 1,2132 lei, coroana cehă la 0,2176 lei, iar coroana daneză la 0,7034 lei. Leul moldovenesc are o cotație de 0,2613 lei, în timp ce coroana suedeză este cotată la 0,4729 lei, iar coroana norvegiană la 0,4859 lei.

Dolarul canadian este cotat la 3,2691 lei, dolarul australian la 3,2394 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6733 lei. Pentru monedele asiatice, 100 de yeni japonezi au o valoare de 2,8332 lei, 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3302 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6743 lei, iar rupia indiană la 0,0477 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5781 lei, iar dolarul singaporez la 3,5609 lei.

În cazul altor valute, lira egipteană este cotată la 0,0889 lei, rubla rusească la 0,0523 lei, lira turcească la 0,0938 lei, randul sud-african la 0,2805 lei, realul brazilian la 0,8741 lei, peso-ul mexican la 0,2666 lei, dinarul sârbesc la 0,0448 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1019 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are o cotație de 1,2343 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, shekelul israelian la 1,5045 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0256 lei, peso-ul filipinez la 0,0726 lei, 100 de coroane islandeze la 3,7393 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1223 lei.

BNR a publicat și cotația pentru aur. Un gram de aur este evaluat la 636,9839 lei. Drepturile Speciale de Tragere (DST) au o valoare de 6,2049 lei.

Monedă / indicator Cod Curs BNR – 1 septembrie 2026 Dolar australian AUD 3,2394 lei Dolar canadian CAD 3,2691 lei Franc elvețian CHF 5,5996 lei Coroană cehă CZK 0,2176 lei Coroană daneză DKK 0,7034 lei Liră egipteană EGP 0,0889 lei Euro EUR 5,2575 lei Liră sterlină GBP 6,1398 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4332 lei 100 yeni japonezi JPY 2,8332 lei Leu moldovenesc MDL 0,2613 lei Coroană norvegiană NOK 0,4859 lei Zlot polonez PLN 1,2132 lei Rublă rusească RUB 0,0523 lei Coroană suedeză SEK 0,4729 lei Liră turcească TRY 0,0938 lei Dolar american USD 4,5331 lei Rand sud-african ZAR 0,2805 lei Real brazilian BRL 0,8741 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6743 lei Rupie indiană INR 0,0477 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3302 lei Peso mexican MXN 0,2666 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6733 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1019 lei Dirham EAU AED 1,2343 lei Baht thailandez THB 0,1363 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5781 lei Shekel israelian ILS 1,5045 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 lei Peso filipinez PHP 0,0726 lei 100 coroane islandeze ISK 3,7393 lei Ringgit malaysian MYR 1,1223 lei Dolar singaporez SGD 3,5609 lei Gramul de aur XAU 636,9839 lei DST XDR 6,2049 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00, au rămas în mare parte stabile marți, 1 septembrie 2026, comparativ cu ședința precedentă.

Pentru ROBID, rata la o zi (O/N) este de 5,34%, aceeași valoare fiind consemnată și pentru termenul T/N. Pentru o săptămână (1W), ROBID este de 5,42%, pentru o lună (1M) de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, iar pentru șase luni (6M) de 5,59%. La 12 luni (12M), rata ROBID a ajuns la 5,64%, față de 5,63% în ziua precedentă.

În cazul ROBOR, rata O/N este de 5,63%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru T/N. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR a coborât la 5,70%, de la 5,71% în 31 august. Rata la o lună se menține la 5,74%, cea la trei luni la 5,84%, iar cea la șase luni la 5,92%. Pentru 12 luni, ROBOR rămâne la 5,98%.

Astfel, față de 31 august 2026, ROBID a înregistrat o singură modificare, la maturitatea de 12 luni, în timp ce ROBOR a consemnat o scădere de 0,01 puncte procentuale la termenul de o săptămână. Toate celelalte rate au rămas neschimbate.