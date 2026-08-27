Curs valutar BNR, 27 august 2026. Leul se întărește. Cât valorează astăzi un euro

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații de referință pentru principalele valute. Leul s-a apreciat în raport cu euro, lira sterlină și francul elvețian, în timp ce dolarul american a câștigat teren. O scădere importantă a fost înregistrată și în cazul gramului de aur.

Cea mai vizibilă mișcare a zilei este înregistrată în raport cu lira sterlină. Moneda britanică a coborât la 6,1316 lei, după ce leul a câștigat mai mult de un ban.

Cotația reprezintă cel mai redus nivel înregistrat de lira sterlină în ultima săptămână.

Leul s-a apreciat și în raport cu moneda unică europeană. Euro a fost cotat joi la 5,2588 lei.

Și francul elvețian a pierdut teren în fața monedei naționale, fiind evaluat de BNR la 5,6046 lei. BNR publică zilnic cursurile de referință pentru principalele valute.

Evoluția a fost diferită în cazul dolarului american. Leul s-a depreciat cu aproape un ban în raport cu moneda SUA, iar cursul stabilit pentru joi este de 4,5161 lei pentru un dolar.

Astfel, dintre principalele monede urmărite, dolarul este cel care a câștigat teren în raport cu leul la cursul publicat joi.

O modificare importantă apare și în cazul aurului. Prețul de referință pentru un gram a coborât cu 4,59 lei, ajungând la 665,4259 lei.

Prin urmare, cursul de joi aduce o apreciere a leului față de euro, lira sterlină și francul elvețian, concomitent cu o depreciere în raport cu dolarul american și o scădere a cotației aurului.

Cotațiile valutare sunt influențate de evoluțiile de pe piețele financiare, de raportul dintre cererea și oferta pentru diferite monede, dar și de așteptările investitorilor privind economia, inflația și politica monetară.

Mișcările internaționale ale euro și dolarului pot avea, la rândul lor, efecte asupra raportului dintre leu și principalele valute. Chiar și variațiile care par reduse de la o zi la alta pot deveni relevante atunci când este vorba despre sume mari sau despre operațiuni efectuate în mod repetat.

Evoluția cursului este urmărită în special de persoanele care au credite sau alte obligații în valută, de românii care primesc ori trimit bani din străinătate, precum și de companiile care derulează operațiuni de import și export.

Cotațiile publicate de BNR au caracter de referință și nu reprezintă automat prețul la care populația poate cumpăra sau vinde valută.

Băncile și casele de schimb stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, astfel că valorile întâlnite efectiv de clienți pot fi diferite de cele anunțate de banca centrală.

Diferența poate deveni importantă mai ales în cazul schimburilor valutare de valoare ridicată. Din acest motiv, înaintea unei tranzacții, cursul oferit efectiv de banca sau casa de schimb aleasă trebuie verificat separat.