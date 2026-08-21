Curs valutar, vineri 21 august. Ce valoare au euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)
Curs valutar, vineri 21 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 21 august 2026. Potrivit datelor transmise de banca centrală, euro a fost cotat la 5,2581 lei, dolarul american la 4,4926 lei, iar francul elvețian la 5,6230 lei.
Curs valutar, vineri 21 august. Ce valoare au euro și dolarul american la final de săptămână
Lira sterlină a fost cotată la 6,1369 lei, în timp ce dolarul australian a avut o valoare de 3,2176 lei. Dolarul canadian a fost stabilit la 3,2679 lei. În cazul monedelor europene, coroana cehă a fost cotată la 0,2180 lei, coroana daneză la 0,7034 lei, coroana norvegiană la 0,4834 lei, coroana suedeză la 0,4748 lei, iar zlotul polonez la 1,2197 lei.
Lira turcească a fost cotată la 0,0934 lei, rubla rusească la 0,0542 lei, iar leul moldovenesc a avut o valoare de 0,2631 lei. Dinarul sârbesc a fost cotat la 0,0448 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1006 lei.
Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit un curs de 2,8334 lei. În cazul a 100 de forinți maghiari, valoarea indicată a fost de 1,4467 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au fost cotați la 0,3245 lei.
Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6685 lei, rupia indiană la 0,0469 lei, iar peso-ul mexican la 0,2659 lei. Dolarul neo-zeelandez a avut o valoare de 2,6861 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2232 lei, bahtul thailandez la 0,1375 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5729 lei, iar shekelul israelian la 1,5036 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul a fost de 0,0254 lei, iar peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0728 lei. În cazul a 100 de coroane islandeze, valoarea stabilită de BNR a fost de 3,7081 lei.
Ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1123 lei, iar dolarul singaporez la 3,5409 lei. Realul brazilian a avut un curs de 0,8647 lei.
În cazul aurului, Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 21 august, un preț de 661,7120 lei pentru un gram de aur. DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, a fost cotat la 6,1750 lei.
|Moneda
|Simbol
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,2176
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2679
|Francul elvețian
|CHF
|5,6230
|Coroana cehă
|CZK
|0,2180
|Coroana daneză
|DKK
|0,7034
|Lira egipteană
|EGP
|0,0883
|Euro
|EUR
|5,2581
|Lira sterlină
|GBP
|6,1369
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4467
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8334
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2631
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4834
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2197
|Rubla rusească
|RUB
|0,0542
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4748
|Lira turcească
|TRY
|0,0934
|Dolarul american
|USD
|4,4926
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2803
|Realul brazilian
|BRL
|0,8647
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6685
|Rupia indiană
|INR
|0,0469
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3245
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2659
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6861
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0448
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1006
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2232
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1375
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5729
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5036
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0254
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0728
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,7081
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1123
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5409
|Gramul de aur
|XAU
|661,7120
|DST
|XDR
|6,1750
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 21 august 2026
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru principalele perioade de referință.
La 21 august 2026, ratele ROBID au fost de 5,34% pentru O/N, 5,34% pentru T/N, 5,42% pentru 1 săptămână, 5,45% pentru 1 lună, 5,54% pentru 3 luni, 5,59% pentru 6 luni și 5,63% pentru 12 luni.
În cazul ROBOR, valorile au fost de 5,63% pentru O/N, 5,63% pentru T/N, 5,71% pentru 1 săptămână, 5,74% pentru 1 lună, 5,84% pentru 3 luni, 5,92% pentru 6 luni și 5,98% pentru 12 luni.
Comparativ cu datele din 20 august 2026, singura modificare a fost în cazul ROBID la 12 luni. Acesta a scăzut de la 5,64% la 5,63%. Toate celelalte rate ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri înregistrate în ziua precedentă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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