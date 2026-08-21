Curs valutar, vineri 21 august. Ce valoare au euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar, vineri 21 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 21 august 2026. Potrivit datelor transmise de banca centrală, euro a fost cotat la 5,2581 lei, dolarul american la 4,4926 lei, iar francul elvețian la 5,6230 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1369 lei, în timp ce dolarul australian a avut o valoare de 3,2176 lei. Dolarul canadian a fost stabilit la 3,2679 lei. În cazul monedelor europene, coroana cehă a fost cotată la 0,2180 lei, coroana daneză la 0,7034 lei, coroana norvegiană la 0,4834 lei, coroana suedeză la 0,4748 lei, iar zlotul polonez la 1,2197 lei.

Lira turcească a fost cotată la 0,0934 lei, rubla rusească la 0,0542 lei, iar leul moldovenesc a avut o valoare de 0,2631 lei. Dinarul sârbesc a fost cotat la 0,0448 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1006 lei.

Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit un curs de 2,8334 lei. În cazul a 100 de forinți maghiari, valoarea indicată a fost de 1,4467 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au fost cotați la 0,3245 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6685 lei, rupia indiană la 0,0469 lei, iar peso-ul mexican la 0,2659 lei. Dolarul neo-zeelandez a avut o valoare de 2,6861 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2232 lei, bahtul thailandez la 0,1375 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5729 lei, iar shekelul israelian la 1,5036 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul a fost de 0,0254 lei, iar peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0728 lei. În cazul a 100 de coroane islandeze, valoarea stabilită de BNR a fost de 3,7081 lei.

Ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1123 lei, iar dolarul singaporez la 3,5409 lei. Realul brazilian a avut un curs de 0,8647 lei.

În cazul aurului, Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 21 august, un preț de 661,7120 lei pentru un gram de aur. DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, a fost cotat la 6,1750 lei.

Moneda Simbol Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2176 Dolarul canadian CAD 3,2679 Francul elvețian CHF 5,6230 Coroana cehă CZK 0,2180 Coroana daneză DKK 0,7034 Lira egipteană EGP 0,0883 Euro EUR 5,2581 Lira sterlină GBP 6,1369 100 Forinți maghiari HUF 1,4467 100 Yeni japonezi JPY 2,8334 Leul moldovenesc MDL 0,2631 Coroana norvegiană NOK 0,4834 Zlotul polonez PLN 1,2197 Rubla rusească RUB 0,0542 Coroana suedeză SEK 0,4748 Lira turcească TRY 0,0934 Dolarul american USD 4,4926 Randul sud-african ZAR 0,2803 Realul brazilian BRL 0,8647 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6685 Rupia indiană INR 0,0469 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3245 Peso-ul mexican MXN 0,2659 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6861 Dinarul sârbesc RSD 0,0448 Hryvna ucraineană UAH 0,1006 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2232 Bahtul thailandez THB 0,1375 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5729 Shekelul israelian ILS 1,5036 100 Rupii indoneziene IDR 0,0254 Pesoul filipinez PHP 0,0728 100 Coroane islandeze ISK 3,7081 Ringgitul malaysian MYR 1,1123 Dolarul singaporez SGD 3,5409 Gramul de aur XAU 661,7120 DST XDR 6,1750

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru principalele perioade de referință.

La 21 august 2026, ratele ROBID au fost de 5,34% pentru O/N, 5,34% pentru T/N, 5,42% pentru 1 săptămână, 5,45% pentru 1 lună, 5,54% pentru 3 luni, 5,59% pentru 6 luni și 5,63% pentru 12 luni.

În cazul ROBOR, valorile au fost de 5,63% pentru O/N, 5,63% pentru T/N, 5,71% pentru 1 săptămână, 5,74% pentru 1 lună, 5,84% pentru 3 luni, 5,92% pentru 6 luni și 5,98% pentru 12 luni.

Comparativ cu datele din 20 august 2026, singura modificare a fost în cazul ROBID la 12 luni. Acesta a scăzut de la 5,64% la 5,63%. Toate celelalte rate ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri înregistrate în ziua precedentă.