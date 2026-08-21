Dan Voiculescu, mesaj despre inteligența artificială. AI trebuie să rămână o unealtă, nu un stăpân: Progresul tehnologic nu înlocuiește reflecția etică si reperele morale

Profesorul Dan Voiculescu, a publicat pe blogul său o analiză privind evoluția inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra societății. Acesta consideră că revoluția inteligenței artificiale reprezintă o realitate obiectivă care nu poate și nici nu ar trebui să fie oprită, însă progresul tehnologic trebuie însoțit de reflecție etică și repere morale.

Potrivit explicațiilor publicate de doctorul în economie pe blogul său, inteligența artificială poate genera progres real în numeroase domenii. Printre beneficiile potențiale se numără accelerarea medicinei, educației și cercetării, dar și eliberarea de timp și resurse.

În același timp, dezvoltarea tehnologică nu poate înlocui reflecția etică și reperele morale. Ritmul extrem de rapid al schimbărilor produse de inteligența artificială impune, în opinia sa, mai multă luciditate și responsabilitate.

„Revoluția inteligenței artificiale este un fapt obiectiv. Nu o putem opri. Nici nu ar trebui să ne dorim asta. AI poate aduce progres real. Poate accelera medicina, educația, cercetarea. Poate elibera timp și resurse. Dar progresul tehnologic nu înlocuiește reflecția etică si reperele morale. Ritmul extrem de rapid al schimbării ne obligă la luciditate și responsabilitate”, a scris Dan Voiculescu pe blogul său.

Pe măsură ce inteligența artificială avansează, devin tot mai urgente întrebările privind modul în care poate fi protejat omul și ceea ce va rămâne specific ființei umane. Voiculescu consideră că acestea nu sunt simple întrebări retorice, ci reprezintă mize practice imediate.

El susține că omenirea are nevoie de o analiză profundă a consecințelor economice, spirituale și etice generate de evoluția inteligenței artificiale. Impactul acestei tehnologii va fi unul general și se va resimți în domenii precum piața muncii, dar și în ceea ce privește libertatea ființei umane.

Subiectul este analizat din ce în ce mai frecvent în Statele Unite și, într-o măsură mai redusă, în Europa. În schimb, în dezbaterea publică din România tema inteligenței artificiale este, în opinia lui Voiculescu, practic absentă. El observă însă că subiectul este discutat tot mai mult în mod informal, între prieteni și colegi.

„Cu cât AI avansează mai repede, cu atât devin mai urgente teme precum: “cum protejăm omul?”; “ce rămâne specific uman?” Sunt mize practice imediate, nu sunt întrebări retorice. Omenirea în ansamblu are nevoie de o analiză profundă a consecintelor economice, spirituale și etice generate de evoluția AI. Impactul va fi general, de la locuri de muncă, la libertatea ființei umane. Subiectul este analizat tot mai frecvent în Statele Unite și, ceva mai izolat, în Europa. În dezbaterea publică din România rămâne practic inexistent. Deși în discuțiile informale, între prieteni și colegi, tema se dezvoltă constant”, a explicat doctorul în economie.

În ceea ce privește situația României, Voiculescu consideră că țara nu poate influența în mod relevant revoluția tehnologică fără precedent care are loc în prezent. El subliniază că inteligența românească a fost confirmată constant la nivel mondial, însă investițiile strategice în cercetare și inovare au lipsit cu desăvârșire în ultimii 40 de ani.

În acest context, consideră că România poate contribui prin propunerea unui model etic de raportare responsabilă la inteligența artificială. Acest model ar trebui să pornească de la o analiză obiectivă a relației dintre om și robot și să evite atât panica, cât și entuziasmul iresponsabil.

„Evaluând realist, pe plan local nu putem influența relevant revoluția tehnologică fără precedent cu care suntem contemporani. Deși inteligența romanească este constant confirmată la nivel mondial, investițiile strategice în cercetare și inovare au lipsit cu desăvârșire în ultimii 40 de ani. În schimb, putem propune un model etic de raportare responsabilă la AI, analizând obiectiv raportul dintre om și robot, fără panică, dar și fără entuzism iresponsabil”, a subliniat acesta.

Voiculescu apreciază că inteligența artificială poate reprezenta un instrument extraordinar, însă nu poate deveni un substitut pentru conștiință. În opinia sa, această diferență este esențială pentru viitoarele dezbateri și reglementări privind inteligența artificială.

Ideea centrală a mesajului său este că AI trebuie privită ca o unealtă, nu ca un stăpân. În același timp, demnitatea umană trebuie garantată pe măsură ce tehnologia continuă să se dezvolte și să pătrundă în tot mai multe domenii ale vieții.