Investițiile în tehnologie și gaming au depășit puternic Nasdaq-100. Ce randamente au adus în ultimul deceniu

Investițiile concentrate pe tehnologie și gaming au adus în ultimul deceniu randamente mult peste cele înregistrate de indicele Nasdaq-100, potrivit unei analize realizate de platforma de tranzacționare și investiții eToro. Portofoliul axat pe marile companii de tehnologie a crescut cu 1.342%, iar cel dedicat industriei de gaming a avut un randament de 1.252%.

Prin comparație, Nasdaq-100 a oferit un randament total de 636% în aceeași perioadă. Analiza arată că diferențele nu s-au limitat la evoluția din ultimul an, cele două teme depășind indicele și pe perioade de trei și cinci ani.

eToro a comparat performanțele a trei dintre portofoliile sale, BigTech, InTheGame și TheBigBanks, cu evoluțiile indicilor Nasdaq-100 și S&P 500. De la lansarea portofoliilor, pe 8 iulie 2016, BigTech a înregistrat un randament de 1.342%. Randamentul mediu anualizat a fost de 30%.

InTheGame, care urmărește industria de gaming, a avut un randament de 1.252% și o medie anualizată de 29%. În aceeași perioadă, randamentul total al Nasdaq-100 a fost de 636%, cu o medie anualizată de 22%.

Diferența se menține și pe perioade mai scurte. BigTech a crescut cu 63% în ultimul an, 279% în trei ani și 286% în cinci ani. InTheGame a avut randamente de 27%, 229% și, respectiv, 199%.

Nasdaq-100 a înregistrat, prin comparație, creșteri de 24% într-un an, 111% în trei ani și 115% în cinci ani.

Datele au fost înregistrate la închiderea pieței din 30 septembrie 2026, iar performanțele indicilor sunt calculate în dolari americani.

Roberto Gornstein, coordonatorul echipei de portofolii de investiții din cadrul eToro, spune că industriile care au susținut creșterea pieței s-au schimbat considerabil în ultimul deceniu, chiar dacă marile teme de investiții au rămas relevante.

„Dacă privim înapoi la ultimii 10 ani, temele care au stimulat creșterea pieței s-au transformat radical. Tehnologia a trecut de la smartphone-uri și software în cloud la tot ce ține de AI. Acțiunile companiilor de semiconductori precum Nvidia, cunoscute anterior în special pentru alimentarea graficii jocurilor electronice, se află acum în centrul acestei revoluții tehnologice. În același timp, gamingul în sine a trecut de la publicarea de jocuri pentru console și PC la o industrie în care majoritatea veniturilor provin acum de pe dispozitivele mobile”, a declarat Roberto Gornstein.

Potrivit analizei, evoluția din ultimii zece ani sugerează că performanțele nu au depins exclusiv de companiile care dominau fiecare industrie la momentul lansării portofoliilor.

Schimbările structurale din tehnologie și gaming au continuat chiar dacă firmele și segmentele care au susținut creșterea s-au modificat.

„Aceste teme au rezistat, chiar dacă companiile și mecanismele pieței care le-au propulsat s-au schimbat, deoarece au fost susținute de schimbări structurale, mai degrabă decât de un entuziasm pe termen scurt al pieței. Investitorii care au menținut o viziune pe termen lung și au rămas investiți au fost, în cele din urmă, recompensați. Aceasta este una dintre atracțiile investițiilor tematice: le permite investitorilor să se concentreze pe forțele care remodelează o industrie în timp, în loc să încerce să prezică ce companie sau ce ciclu de piață va prelua conducerea în perioada următoare”, a adăugat Gornstein.

Diferențele sunt mai mici în cazul sectorului bancar. Portofoliul TheBigBanks a înregistrat un randament de 333% în cei zece ani analizați, comparativ cu 326% pentru S&P 500. Ambele au avut un randament mediu anualizat de aproximativ 15%.

TheBigBanks a depășit însă indicele american și pe perioadele mai scurte incluse în analiză. Portofoliul bancar a crescut cu 26% într-un an, 162% în trei ani și 149% în cinci ani.

S&P 500 a avut randamente de 16%, 86% și, respectiv, 91% pentru aceleași perioade.

Analiza coincide cu împlinirea unui deceniu de la lansarea BigTech, InTheGame și TheBigBanks, trei dintre cele mai vechi portofolii tematice ale eToro. Acestea urmăresc mai multe companii expuse aceleiași teme, astfel încât evoluția să reflecte performanța unui segment mai larg și nu doar a unei singure acțiuni.