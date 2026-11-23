Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, pregătește modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Noile reguli ar urma să limiteze blocarea capacităților de racordare de către proiectele care nu avansează. Investitorii vor trebui să respecte etape și termene verificabile. Ministerul urmărește și reducerea cu cel puțin 30% a duratei procedurilor de racordare, potrivit declarațiilor acordate de ministru într-un interviu pentru Mediafax.

Modificările legislative urmăresc accelerarea investițiilor în noi capacități de producție a energiei electrice. În prezent, numeroase proiecte dețin avize tehnice de racordare (ATR), fără ca acestea să se transforme imediat în capacități funcționale.

Potrivit estimărilor prezentate de Dumitru Chisăliță pentru Mediafax, proiectul legislativ ar urma să fie finalizat în primul trimestru din 2027. Documentul va fi apoi supus transparenței decizionale.

Ministerul intenționează să introducă obligații mai clare pentru investitori. În același timp, noile prevederi ar trebui să protejeze proiectele întârziate din cauza autorităților sau a operatorilor de rețea.

Una dintre principalele modificări analizate de Ministerul Energiei privește condițiile în care investitorii pot rezerva capacitate în rețeaua electrică.

Conform propunerii, rezervarea va fi condiționată de îndeplinirea unor etape concrete. Acestea includ documentele privind terenul, asigurarea finanțării, obținerea autorizațiilor și începerea lucrărilor.

Investitorii care nu își respectă obligațiile din motive imputabile lor ar putea pierde capacitatea rezervată. Aceasta ar urma să fie disponibilă pentru alte proiecte, care pot avansa mai rapid.

Ministrul a precizat că măsura nu va fi aplicată automat. Titularul proiectului va fi notificat și va avea posibilitatea să justifice întârzierile.

„Vom iniția modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Vom propune ca rezervarea capacității să fie legată de etape și termene verificabile: documente privind terenul și finanțarea, obținerea autorizațiilor, încheierea contractului de racordare și începerea lucrărilor. Dacă titularul nu avansează din motive care îi sunt imputabile, după notificare și posibilitatea de a-și prezenta justificările, capacitatea va putea fi eliberată pentru alte proiecte. Dacă întârzierea este provocată de operatorul de rețea sau de o autoritate publică, termenul va fi suspendat, iar investitorul nu va fi penalizat. Transferul unui ATR va fi permis numai împreună cu proiectul și cu preluarea obligațiilor de către noul titular”, a declarat Dumitru Chisăliță pentru Mediafax.

Prin urmare, proiectele blocate din cauza unor întârzieri administrative care nu aparțin investitorilor nu ar urma să fie penalizate.

O altă schimbare vizează transferul avizelor tehnice de racordare. Acesta va putea fi realizat numai împreună cu proiectul și cu obligațiile asumate de noul titular.

O altă direcție a viitorului proiect legislativ privește simplificarea procedurilor de racordare la rețea.

Ministerul Energiei urmărește reducerea cu minimum 30% a duratei medii dintre depunerea cererii complete și punerea în funcțiune a proiectului.

Pentru atingerea acestui obiectiv, autoritățile intenționează să monitorizeze fiecare etapă administrativă. Vor fi analizate atât întârzierile, cât și instituțiile sau operatorii responsabili pentru acestea.

„Proiectul de lege va urmări reducerea cu minimum 30% a duratei medii de la depunerea unei cereri complete de racordare până la punerea în funcțiune. Vom stabili o bază de referință și vom măsura fiecare etapă, pentru a identifica unde apar întârzierile și cui îi sunt imputabile. Vom propune indicatori publici pentru instituțiile implicate și operatorii de rețea: durata procedurilor, respectarea termenelor, întârzierile imputabile și numărul proiectelor puse efectiv în funcțiune. Vom lucra la proiect împreună cu ANRE și operatorii, cu respectarea competențelor fiecărei instituții”, a explicat ministrul Energiei.

Indicatorii ar urma să permită evaluarea modului în care instituțiile și operatorii respectă termenele stabilite. De asemenea, vor evidenția câte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să producă energie electrică.

Datele prezentate de ministrul Energiei arată diferența dintre capacitățile pentru care există documentație și cele care ajung în exploatare.

Potrivit informațiilor ANRE, la 1 septembrie 2026, proiectele de energie regenerabilă cu avize tehnice de racordare valabile însumau aproape 115.000 MW.

Din această capacitate, aproximativ 62.700 MW aveau contracte de racordare încheiate. Proiectele care obținuseră și autorizații de construire reprezentau 39.300 MW.

În schimb, numai 15.362 MW aveau și autorizație de înființare emisă de ANRE.

Între 1 august și 1 septembrie 2026, puterea proiectelor care aveau contracte de racordare și autorizații de construire a crescut cu 8,1%.

În aceeași perioadă, capacitatea proiectelor care dețineau și autorizații de înființare a avansat cu 3,8%.

Ministrul a atras însă atenția că aceste evoluții reflectă progresul administrativ. Ele nu trebuie confundate cu punerea efectivă în funcțiune a capacităților de producție.

Inițiativa legislativă anunțată de Dumitru Chisăliță vine după modificările adoptate anterior de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Ordinul ANRE nr. 15/2026, publicat la 25 mai, a introdus condiții mai stricte pentru dezvoltatorii de proiecte energetice.

Una dintre modificări a vizat majorarea garanției financiare de la 5% la 20%. Măsura se aplică proiectelor cu putere aprobată la evacuare de peste 1 MW.

Au fost introduse și termene pentru obținerea autorizației de înființare. Acestea sunt de cel mult 12 luni de la încheierea contractului de racordare și 18 luni de la emiterea ATR.

Reglementările permit și prelungiri justificate. Pentru alocarea capacității în 2026 a fost stabilită o garanție de 20.000 de euro pentru fiecare MW solicitat.

Scopul acestor condiții este descurajarea proiectelor care rezervă capacitate fără finanțare sau fără progrese reale în autorizare.

Ministrul a subliniat însă că efectele asupra investițiilor trebuie analizate în timp.

„În principal, printr-o filtrare mai strictă a proiectelor și prin condiționarea accesului la rețea. Nu se poate spune că regulile au dus deja la o creștere imediată a capacităților puse în funcțiune. Efectul asupra investițiilor efective se va vedea în timp”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Totodată, ministrul a atras atenția că noile obligații financiare nu trebuie să reprezinte o povară disproporționată pentru investitorii care dezvoltă proiecte viabile.

Ministerul Energiei intenționează să propună și înființarea unui registru public pentru monitorizarea capacităților de racordare.

Acesta ar urma să fie actualizat periodic și să includă informații despre capacitatea disponibilă, capacitatea rezervată și stadiul proiectelor.

Registrul va permite și urmărirea termenelor asumate de investitori. Astfel, vor putea fi identificate proiectele care avansează și cele care întâmpină întârzieri.

„Vom propune un registru public, actualizat periodic, care să arate capacitatea disponibilă și rezervată, stadiul proiectelor și termenele asumate. Vom susține proiectul în Guvern și în Parlament. Obiectivul este clar: mai puțină birocrație, răspundere pentru întârzieri și acces mai rapid la rețea pentru investițiile care se construiesc”, a declarat ministrul Energiei pentru Mediafax.

Proiectul legislativ urmează să fie elaborat în colaborare cu ANRE și operatorii de rețea.

Măsurile anunțate sunt, în prezent, la stadiul de propuneri. Aplicarea lor va depinde de forma finală a proiectului și de adoptarea modificărilor legislative.