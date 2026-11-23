Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pregătește modificarea regulilor privind utilizarea numerelor de telefon și a resurselor tehnice din telecomunicații.

Proiectul autorității vizează adaptarea legislației la dezvoltarea tehnologiilor 5G, eSIM și Internet of Things (IoT), precum și la extinderea rețelelor private. Documentul ANCOM a fost lansat în consultare publică.

Proiectul de decizie propune actualizarea prevederilor referitoare la codul mobil de țară și la codurile de rețea mobilă. Modificările urmăresc alinierea reglementărilor naționale la cele mai recente recomandări tehnice internaționale, prevăzute în Recomandarea ITU-T E.212.

Documentul introduce și precizări privind folosirea codurilor de rețea mobilă în rețelele private de comunicații electronice. Totodată, stabilește condiții pentru administrarea eficientă a acestor resurse limitate.

O altă modificare vizează posibilitatea alocării temporare a resurselor tehnice. Aceasta va putea fi utilizată inclusiv pentru desfășurarea activităților de mentenanță a rețelelor.

O schimbare importantă propusă de ANCOM privește regimul resurselor de numerotație din domeniul 06. Acestea sunt utilizate în prezent, în principal, pentru serviciile de transfer automat de date.

Autoritatea consideră că dezvoltarea tehnologiilor de comunicații a creat noi situații în care dispozitivele folosesc numere naționale indiferent de țara în care funcționează. Printre tehnologiile care au contribuit la această evoluție se numără eSIM și Internet of Things (IoT).

ANCOM explică faptul că aceste schimbări tehnologice necesită adaptarea regulilor existente, astfel încât utilizarea numerelor naționale să nu mai fie condiționată de amplasarea geografică a dispozitivelor.

Evoluția tehnologiilor de comunicații și dezvoltarea soluțiilor bazate pe eSIM și Internetul Lucrurilor (IoT) au determinat apariția unor servicii în care dispozitivele pot utiliza resurse de numerotație naționale indiferent de locația geografică în care sunt exploatate.

În consecință, autoritatea propune eliminarea anumitor restricții actuale. Astfel, numerele corespunzătoare indicativelor 60-64 ar putea fi folosite pentru o categorie mai largă de servicii de conectivitate.

Extinderea utilizării ar urma să fie permisă inclusiv în situațiile în care serviciile respective presupun intervenția utilizatorului. Rămâne însă în vigoare o condiție importantă: aceste resurse de numerotație vor putea fi folosite numai pentru servicii care nu sunt de comunicații interpersonale.

Proiectul introduce și posibilitatea utilizării extrateritoriale a numerelor respective, fără restricții geografice. Utilizarea lor va trebui să respecte legislația statelor în care sunt exploatate efectiv, precum și reglementările naționale privind resursele de numerotație.

Proiectul ANCOM urmărește și să faciliteze dezvoltarea rețelelor private de comunicații electronice. Noile prevederi clarifică modul în care pot fi utilizate anumite resurse tehnice în cadrul acestor rețele.

Potrivit autorității, modificările ar trebui să permită implementarea unor modele moderne de furnizare a serviciilor de comunicații. În același timp, ANCOM urmărește administrarea eficientă a resurselor disponibile și menținerea compatibilității cu standardele europene și internaționale.

Instituția susține că actualizarea cadrului de reglementare este necesară pentru a răspunde schimbărilor din industria telecomunicațiilor și cerințelor generate de digitalizare.

ANCOM precizează că modificările propuse urmăresc susținerea serviciilor inovatoare și a unor modele de conectivitate adaptate cerințelor actuale ale utilizatorilor și operatorilor din industrie.

Măsurile propuse urmăresc să asigure administrarea eficientă a resurselor limitate și să mențină compatibilitatea cu standardele și practicile europene și internaționale.

Prin aceste modificări, ANCOM continuă procesul de adaptare a cadrului de reglementare la evoluțiile pieței comunicațiilor electronice și la cerințele generate de digitalizare, sprijinind dezvoltarea unor servicii inovatoare și a unor modele de conectivitate adaptate nevoilor actuale ale utilizatorilor și ale industriei.

Proiectul de decizie privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație și al resurselor tehnice a fost publicat pentru consultare publică (link aici).

Persoanele interesate pot transmite observații și propuneri până la 11 decembrie 2026. Acestea pot fi trimise la sediul central al ANCOM, situat pe Strada Delea Nouă nr. 2, sectorul 3, București.

Există și posibilitatea transmiterii documentelor prin Registratura online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale autorității.

Alte modalități de transmitere sunt: