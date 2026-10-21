O nouă fabrică în România, dezvoltată de Cristian Erbașu. Unitatea va transforma deșeurile din construcții în materiale reutilizabile

Compania Construcții Erbașu, controlată de antreprenorul Cristian Erbașu, dezvoltă o fabrică destinată reciclării deșeurilor provenite din construcții și demolări, în județul Ilfov. Investiția beneficiază de fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și de un credit verde de 60,7 milioane de lei acordat de BRD.

Construcții Erbașu își extinde activitatea în sectorul reciclării prin dezvoltarea unei unități industriale în localitatea Căldăraru, comuna Cernica, din județul Ilfov.

Proiectul urmărește valorificarea materialelor rezultate din demolări și lucrări de construcții, astfel încât o parte dintre acestea să poată fi reutilizată în economie, reducând cantitatea de deșeuri care ajunge la depozitare.

Pentru realizarea investiției, compania a obținut de la BRD Groupe Société Générale un credit verde în valoare de 60,7 milioane de lei, cu o perioadă de rambursare de zece ani.

Finanțarea acordată de bancă reprezintă contribuția complementară fondurilor atrase prin PNRR. Creditul respectă principiile de finanțare verde stabilite de Loan Market Association, conform informațiilor comunicate de BRD.

Proiectul se înscrie în direcția investițiilor în economia circulară, un model economic bazat pe reutilizarea materialelor și reducerea consumului de resurse noi.

Unitatea industrială este amplasată pe un teren cu o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați.

Proiectul include spații industriale pentru reciclare, suprafețe destinate sortării și procesării materialelor, zone de depozitare și instalații necesare gestionării apelor rezultate din activitatea industrială.

Capacitatea totală de procesare este estimată la peste 450.000 de tone de deșeuri anual.

Cea mai mare parte a acestei capacități, aproximativ 410.000 de tone, este destinată materialelor grele, precum betonul și asfaltul provenite din demolări sau din lucrări de infrastructură.

Alte aproximativ 40.000 de tone anual vor putea fi procesate pe fluxul dedicat materialelor mai ușoare. În această categorie intră lemnul, plasticul, cartonul, hârtia, metalele și diferite materiale izolatoare utilizate în construcții.

Fabrica va dispune și de o instalație separată pentru reciclarea sticlei, proiectată pentru o capacitate de cel puțin 1.200 de tone pe an.

Prin prelucrarea acestor materiale, compania urmărește recuperarea unor resurse care pot fi reintroduse în circuitul economic, în loc să fie eliminate ca deșeuri.

Un element important al investiției îl reprezintă utilizarea tehnologiilor digitale pentru coordonarea operațiunilor industriale.

Noua unitate va utiliza echipamente electrice, senzori conectați prin tehnologii Internet of Things (IoT) și sisteme informatice care vor permite urmărirea proceselor de reciclare.

De asemenea, proiectul prevede implementarea unei platforme de tip ERP, destinată administrării și integrării activităților operaționale.

Potrivit informațiilor prezentate despre investiție, peste 70% din fluxul operațional ar urma să fie digitalizat și automatizat.

Această infrastructură tehnologică este concepută pentru monitorizarea echipamentelor, coordonarea procesării materialelor și gestionarea mai eficientă a resurselor.

Dezvoltarea fabricii de reciclare are loc într-o perioadă în care antreprenorul Cristian Erbașu este implicat și în extinderea activităților din sectorul medical.

Recent, Cristian Erbașu și Vlad-Francisc Iman, reprezentant al Grupului Iman, au preluat compania Vici Evolution, într-o tranzacție autorizată de Consiliul Concurenței.

Vici Evolution activează în domeniul furnizării echipamentelor medicale și al soluțiilor pentru unitățile sanitare. Portofoliul său include aparatură pentru imagistică, laboratoare, terapie intensivă și monitorizarea pacienților.

Consiliul Concurenței a stabilit că operațiunea nu ridică probleme semnificative pentru concurența de pe piața românească.

Implicarea grupului Erbașu în acest sector nu este una nouă. În 2022, compania de construcții a achiziționat 50% din capitalul Innova Integration, firmă specializată în distribuția echipamentelor medicale.

Activitățile din domeniul sănătății completează astfel portofoliul de proiecte de construcții și infrastructură derulate de grup.

Compania Construcții Erbașu a fost înființată în București în anul 1990, ca afacere de familie, dezvoltându-se ulterior într-un grup cu activități în mai multe sectoare economice.

În prezent, compania are peste 1.600 de angajați și desfășoară proiecte în domeniul construcțiilor civile și industriale, al infrastructurii rutiere și al lucrărilor edilitare.

Grupul este prezent și în dezvoltarea imobiliară, agricultură, industria alimentară, ospitalitate, IT și servicii de consultanță.

Printre proiectele sale se numără construcția și modernizarea unor unități medicale din București, Cluj-Napoca, Tulcea, Călărași și Pucioasa.

Noua fabrică de reciclare din Ilfov reprezintă o extindere a activităților companiei către recuperarea materialelor provenite din construcții și demolări, într-un domeniu în care investițiile în tehnologii moderne pot contribui la reducerea deșeurilor și la reutilizarea resurselor.