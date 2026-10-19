Prăbușire pe bursă pentru companiile crypto. Acțiunile unor firme au pierdut până la 93% din valoare

Valul de listări la bursă al companiilor din industria criptomonedelor a adus pierderi importante pentru investitori, în ciuda evoluției favorabile a pieței americane de acțiuni. Mai multe firme crypto care au devenit publice începând din 2025 au înregistrat scăderi de peste 50%, iar în unele cazuri pierderile au ajuns aproape de 90% sau chiar au depășit acest prag. Rezultatele ridică semne de întrebare privind perspectivele noilor companii din sector care pregătesc listarea la bursă.

Creșterea pieței americane de acțiuni, începută în 2025, a încurajat sute de companii să se listeze la bursă prin oferte publice inițiale (IPO). În multe cazuri, aceste listări au adus randamente favorabile investitorilor.

Situația este însă diferită în industria criptomonedelor, unde majoritatea companiilor intrate recent pe bursă au înregistrat scăderi importante ale prețului acțiunilor.

O analiză a evoluției bursiere a aproximativ 20 de companii crypto listate recent arată că numai câteva au reușit să evite pierderile semnificative.

Dintre firmele care au ales procedura tradițională de listare, Circle este singura ale cărei acțiuni se tranzacționează aproape de prețul înregistrat în ziua debutului bursier.

Această evoluție este legată în mare măsură de creșterea spectaculoasă a acțiunilor Circle în prima zi de tranzacționare, în iunie 2025.

O altă companie cu o evoluție relativ mai bună este Figure, care oferă servicii de creditare ipotecară bazate pe tehnologia blockchain.

Acțiunile Figure au scăzut cu aproximativ 19% față de ziua listării, în septembrie 2025.

Prin comparație, indicele bursier S&P 500 a înregistrat un randament de aproximativ 13% în aceeași perioadă, precizează Fortune.

Printre companiile crypto care au înregistrat cele mai mari pierderi se numără BitGo, Bullish, eToro și Gemini.

BitGo, companie specializată în custodia activelor digitale, Bullish, furnizor de servicii de tranzacționare a criptomonedelor, și eToro, platformă de tranzacționare pentru mai multe clase de active, au consemnat scăderi ale acțiunilor cuprinse între 55% și 65%.

Situația este și mai dificilă pentru Gemini, compania condusă de frații Winklevoss.

De la listarea din septembrie 2025, acțiunile Gemini au pierdut aproape 90% din valoare.

Capitalizarea bursieră a companiei a coborât de la aproximativ 3,3 miliarde de dolari la circa 500 de milioane de dolari.

Pierderile au afectat și companiile care au ales metode alternative de intrare pe bursă, inclusiv fuziuni cu societăți de achiziție cu scop special, cunoscute sub denumirea de SPAC.

Galaxy, compania miliardarului Mike Novogratz, și Securitize, specializată în tokenizare, au avut evoluții bursiere slabe, deși scăderile lor nu au fost la fel de severe ca în alte cazuri.

Acțiunile CoinShares, administrator de active crypto, au pierdut peste 50% din valoare de la debutul bursier.

În cazul American Bitcoin, companie susținută de Eric Trump, declinul a depășit 93%.

În contrast cu evoluțiile negative ale majorității companiilor analizate, Hyperliquid Strategies a înregistrat o creștere spectaculoasă.

Compania, care gestionează o trezorerie de active digitale bazată pe tokenul HYPE, a consemnat o apreciere a acțiunilor de peste 200% de la intrarea pe bursă, la începutul acestui an.

Alături de Circle, Hyperliquid Strategies reprezintă una dintre puținele excepții pozitive din valul recent de listări ale companiilor crypto.

Cele două companii au modele de afaceri diferite, dar analiza evidențiază importanța dimensiunii operațiunilor, a produselor competitive și a capacității de a construi activități profitabile pe termen lung.

Una dintre explicațiile avansate pentru performanța slabă a companiilor crypto este legată de condițiile de piață din 2025.

Creșterile bursiere și interesul ridicat pentru ofertele publice inițiale au încurajat listarea unor firme care, într-un mediu investițional mai prudent, ar fi întâmpinat dificultăți în atragerea investitorilor.

Autorul analizei consideră că băncile și instituțiile implicate în organizarea ofertelor publice, precum și marii investitori, au acceptat riscuri mai ridicate pe fondul optimismului din piață.

Există însă și probleme legate de modelele de afaceri ale companiilor respective.

Firme precum Gemini, Bullish și BitGo oferă servicii care au devenit tot mai asemănătoare cu cele disponibile la numeroși concurenți.

Custodia criptomonedelor și tranzacționarea activelor digitale sunt domenii în care concurența a crescut considerabil.

În trecut, o companie putea obține rezultate bune chiar dacă nu se număra printre liderii industriei.

În prezent, firmele crypto concurează nu doar cu platforme consacrate precum Coinbase, ci și cu mari companii de tehnologie financiară și instituții tradiționale de pe Wall Street.

Acești competitori beneficiază adesea de mărci mai cunoscute și de resurse financiare mai importante.

Pentru companiile mai mici, extinderea activității și diferențierea serviciilor au devenit astfel provocări majore.

În ciuda pierderilor înregistrate de multe dintre companiile listate recent, alte firme importante din industria criptomonedelor intenționează să intre pe bursă.

Printre acestea se numără Payward, compania cunoscută anterior sub numele Kraken, MetaMask, furnizor de portofele digitale, și Ledger, producător de dispozitive hardware pentru stocarea activelor crypto.

Toate trei au transmis semnale clare privind intenția de a realiza o ofertă publică inițială în perioada următoare.

Alte companii care ar putea lua în calcul listarea sunt MoonPay, furnizor de infrastructură pentru plăți, și Chainalysis, firmă specializată în analiza tranzacțiilor blockchain.

MoonPay a anunțat recent recrutarea unui director financiar, o evoluție menționată în analiza privind posibilele viitoare listări.

Experiența companiilor care au intrat pe bursă în 2025 arată însă că interesul pentru industria criptomonedelor nu garantează și o evoluție favorabilă a acțiunilor.

Autorul analizei recomandă prudență investitorilor care iau în calcul participarea la noile oferte publice.

În același timp, evoluțiile Circle și Hyperliquid Strategies arată că există companii construite în jurul tehnologiei blockchain care pot obține rezultate bursiere pozitive, în special atunci când dispun de produse competitive, operațiuni suficient de mari sau modele de afaceri bine diferențiate.