Bitcoin a pierdut 34% din valoare într-un an. Ce urmează pentru piața criptomonedelor

Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 83.000 de dolari, cu aproximativ 34% sub maximul istoric de peste 126.000 de dolari atins în urmă cu un an. Deși cea mai cunoscută criptomonedă a trecut printr-o perioadă de scăderi puternice, industria activelor digitale a continuat să se dezvolte. Javier Molina, analist eToro, explică de ce viitorul pieței cripto va depinde tot mai mult de investițiile instituționale, utilizarea tehnologiilor blockchain și capacitatea proiectelor de a genera venituri reale.

La un an după ce a depășit pragul de 126.000 de dolari, Bitcoin se află la aproximativ 83.000 de dolari, după o perioadă în care scăderea față de maximul istoric a depășit chiar și 50%.

Potrivit lui Javier Molina, evoluția prețului nu reflectă însă întreaga situație a industriei criptomonedelor.

În timp ce Bitcoin a pierdut teren, adoptarea activelor digitale de către instituțiile financiare, dezvoltarea monedelor stabile, tokenizarea și schimbările legislative au continuat să transforme sectorul.

„În timp ce bitcoin a pierdut teren, industria cripto a mers înainte. Adoptarea instituțională, monedele stabile (stablecoins), tokenizarea și reglementarea au continuat să remodeleze piața, chiar și în perioadele în care prețurile s-au prăbușit”, explică Javier Molina.

Aceste evoluții ridică o întrebare importantă privind rolul criptomonedelor în economie.

„Privim în continuare cripto în principal ca pe o oportunitate de investiție sau începem să vedem cum devine parte integrantă din sistemul financiar în sine?”, se întreabă acesta.

Javier Molina atrage atenția că Bitcoin devine tot mai accesibil investitorilor instituționali, în special prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF). Aceste instrumente au schimbat modul în care investitorii pot obține expunere la criptomonedă, fără să fie nevoiți să o cumpere și să o dețină direct.

Totuși, interesul instituțional nu elimină riscurile asociate fluctuațiilor de preț.

Evoluția Bitcoin continuă să fie influențată de lichiditatea disponibilă pe piețele financiare, de nivelul ratelor dobânzilor și de puterea dolarului american.

Pentru ca prețul să înregistreze o revenire durabilă, este necesară apariția unei cereri reale de cumpărare, nu doar închiderea pozițiilor speculative care mizau pe scădere.

Acest fenomen, cunoscut drept short covering, apare atunci când investitorii care au pariat pe deprecierea unui activ cumpără pentru a-și închide pozițiile. Astfel de operațiuni pot susține temporar prețul, fără să indice neapărat o schimbare de durată a interesului investitorilor.

Molina consideră că menținerea nivelurilor actuale, intrările constante de capital în ETF-uri și cererea de pe piața spot vor fi elementele importante pentru evoluția viitoare a Bitcoin.

Analistul anticipează o perioadă mai selectivă pentru criptomonedele alternative, cunoscute sub denumirea de altcoins. În cazul unor rețele precum Ethereum și Solana, creșterea activității nu garantează automat și aprecierea tokenurilor asociate.

O rețea blockchain poate atrage mai mulți utilizatori și poate procesa mai multe operațiuni, fără ca aceste evoluții să se reflecte în aceeași măsură în prețul criptomonedei.

Investitorii vor trebui să urmărească mai atent numărul utilizatorilor, veniturile generate și modul în care valoarea economică produsă de rețea ajunge să fie captată de proiectele respective.

Această schimbare ar putea face ca performanța proiectelor cripto să fie evaluată tot mai mult în funcție de rezultatele economice, nu doar de interesul generat în jurul tehnologiei.

Un alt segment care continuă să se dezvolte este cel al monedelor stabile, cunoscute drept stablecoins. Aceste active digitale sunt utilizate tot mai mult pentru plăți, transferuri internaționale și gestionarea lichidităților.

Javier Molina consideră că dezvoltarea lor demonstrează că tehnologia blockchain poate avea aplicații care depășesc tranzacțiile speculative.

În plus, extinderea utilizării monedelor stabile ar putea contribui la consolidarea poziției dolarului american în sistemul financiar internațional.

Analistul evidențiază și rolul tot mai important al tokenizării, proces prin care activele sunt reprezentate digital pe un blockchain.

Tokenizarea începe să depășească etapa simplei reprezentări digitale a activelor și să fie integrată în operațiuni financiare mai complexe. Printre acestea se numără tranzacționarea, custodia și decontarea, activități care ar putea fi conectate mai strâns prin intermediul noilor tehnologii.

Schimbările legislative reprezintă un alt factor important pentru evoluția sectorului. Javier Molina menționează regulamentul european privind piețele criptoactivelor (MiCA), precum și evoluțiile legislative din Statele Unite, care contribuie la definirea cadrului în care pot funcționa companiile și serviciile bazate pe active digitale.

În paralel, inteligența artificială ar putea influența modul în care sunt utilizate aceste tehnologii.

Analistul atrage atenția asupra agenților AI și a banilor programabili, care indică noi posibilități de operare și administrare a serviciilor financiare.

În opinia sa, aceste transformări arată că industria criptomonedelor începe să fie influențată de factori mai complecși decât simpla evoluție a prețurilor.

În perioada următoare, Javier Molina consideră că investitorii vor urmări dacă Bitcoin poate menține nivelurile actuale și dacă fondurile ETF vor continua să atragă capital.

La fel de importantă va fi cererea reală de cumpărare pe piața spot, care ar putea susține o eventuală recuperare a prețului.

Pentru restul industriei, analistul estimează că atenția se va muta treptat de la promisiunile tehnologice către rezultatele economice concrete.